Tượng Khafre: Kiệt tác Ai Cập 4.500 năm tuổi khiến hậu thế kinh ngạc

Được lưu giữ tại Bảo tàng Ai Cập ở Cairo, tượng Khafre là một trong những kiệt tác điêu khắc hoàng gia tiêu biểu nhất của nền văn minh Ai Cập cổ đại. Tác phẩm khắc họa pharaoh Khafre, vị vua thuộc Vương triều thứ IV, trị vì vào khoảng thế kỷ XXVI trước Công nguyên và được cho là người gắn liền với kim tự tháp Khafre nổi tiếng tại cao nguyên Giza. Không chỉ là chân dung một vị quân vương, pho tượng còn thể hiện quan niệm về quyền lực, thần thánh và sự bất tử của người Ai Cập cổ.

Điều gây ấn tượng đầu tiên là chất liệu đá diorit màu sẫm, một loại đá cực kỳ cứng, khó khai thác và khó chạm khắc bằng công cụ đương thời. Các nghệ nhân đã tạo nên hình thể cân đối, khuôn mặt điềm tĩnh, đôi mắt sâu và bờ vai rộng, mang lại cảm giác vững chãi gần như tuyệt đối. Khafre ngồi thẳng trên ngai, hai tay đặt trên đùi, hai chân song song, thể hiện tư thế chuẩn mực của một vị vua không bị thời gian hay cái chết khuất phục. Từng đường nét đều được tiết chế, không nhằm tái hiện những cảm xúc nhất thời mà hướng đến hình ảnh quyền lực vĩnh cửu.

Ảnh: thrillophilia.com

Điểm đặc biệt của tác phẩm nằm ở hình tượng chim ưng Horus phía sau đầu nhà vua. Đôi cánh của thần chim ôm lấy phần đầu và vai Khafre, tạo nên một bố cục tinh tế mà không phô trương. Horus là vị thần gắn với vương quyền và sự bảo hộ của pharaoh, vì vậy chi tiết này không đơn thuần mang tính trang trí. Nó truyền tải thông điệp rằng nhà vua được thần linh che chở, đồng thời củng cố quan niệm về địa vị thiêng liêng của người cai trị trong trật tự vũ trụ Ai Cập.

Một chi tiết đáng chú ý khác nằm ngay trên ngai vàng. Hai bên ngai được trang trí bằng biểu tượng sema-tawy, hình tượng gắn với sự hợp nhất Thượng Ai Cập và Hạ Ai Cập. Đây là lời khẳng định bằng nghệ thuật về vai trò của pharaoh: người duy trì sự thống nhất của vương quốc, bảo đảm trật tự và kết nối thế giới con người với thần linh. Từ chiếc khăn trùm đầu hoàng gia, con rắn hổ mang trên trán cho đến bộ râu nghi lễ, mọi chi tiết đều góp phần xây dựng hình ảnh một vị vua mang quyền lực vượt khỏi phạm vi cá nhân.

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Pho tượng được nhà khảo cổ người Pháp Auguste Mariette phát hiện năm 1860 tại đền thung lũng thuộc quần thể kim tự tháp Khafre ở Giza. Công trình này từng có những hốc đặt tượng nhà vua, cho thấy điêu khắc hoàng gia giữ vai trò quan trọng trong không gian nghi lễ và tang lễ. Pho tượng cao khoảng 168 cm, hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Ai Cập ở Cairo. Việc một tác phẩm có tuổi đời hơn bốn thiên niên kỷ vẫn giữ được hình khối rõ nét là minh chứng cho trình độ kỹ thuật đáng kinh ngạc của các nghệ nhân Ai Cập cổ đại.

Điều khiến tượng Khafre trở thành kiệt tác không chỉ là độ tinh xảo hay chất liệu đá bền chắc, mà còn là khả năng truyền tải một ý niệm bằng hình thức giản lược. Nhà vua không cần cử động, mỉm cười hay phô diễn sức mạnh; tư thế bất động và gương mặt bình thản đã đủ tạo nên cảm giác uy quyền. Trong nghệ thuật Ai Cập cổ, sự bất động ấy không đồng nghĩa với vô cảm, mà gợi lên tính ổn định và trường tồn – những giá trị cốt lõi của trật tự vũ trụ.

Hơn 4.000 năm sau khi được tạo tác, tượng Khafre vẫn đưa người xem đến gần thế giới quan của một nền văn minh cổ đại: nơi nghệ thuật, tôn giáo và chính trị hòa quyện thành một chỉnh thể. Pho tượng không chỉ lưu giữ hình ảnh một pharaoh, mà còn thể hiện khát vọng vượt qua thời gian của cả một nền văn minh. Đó chính là sức sống đặc biệt của kiệt tác này: một vị vua đã biến mất từ lâu, nhưng hình ảnh quyền lực của ông vẫn ngồi đó, lặng lẽ và đầy uy nghiêm.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước.