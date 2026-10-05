Tướng IRGC tuyên bố Mỹ đã 'rút lui' cách biên giới Iran khoảng 1.000km

Tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS George Washington cập cảng tại căn cứ hải quân ở thành phố cảng Busan, Đông Nam Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN phát

Kênh Press TV (Iran) ngày 4/10 dẫn lời ông Fadavi phát biểu: “Người Mỹ đã tháo chạy và di chuyển đến khu vực cách xa biên giới của chúng ta hơn 1.000 km. Đây không phải là lựa chọn của họ, mà là kết quả từ uy quyền của Iran và IRGC”.

Ông lưu ý rằng phía Mỹ đã duy trì sự hiện diện tại Vịnh Ba Tư từ năm 1853, nhưng đây là lần đầu tiên không có tàu nào của Mỹ xuất hiện tại Vịnh Ba Tư, eo biển Hormuz, Biển Oman hay khu vực phía Bắc Ấn Độ Dương.

Ông Ali Fadavi nhấn mạnh rằng phía Mỹ tuyên bố họ có thể vận chuyển tối đa từ 3 đến 4 triệu thùng dầu mỗi ngày qua tuyến hàng hải phía Nam của eo biển Hormuz vốn nằm ngoài khu vực mà Iran đã chính thức quy định. Ông khẳng định con số này là không đáng kể so với khối lượng dầu thường được vận chuyển qua eo biển Hormuz.

Theo ông, trước đây mỗi ngày có hơn 20 triệu thùng dầu đi qua eo biển Hormuz theo các kênh chính thức, bên cạnh lượng dầu khác được xuất khẩu theo các kênh phi chính thức. Quan chức thuộc IRGC này cho biết 46% lượng dầu xuất khẩu toàn cầu đi qua eo biển Hormuz. Ông cũng lưu ý rằng con số 20% thường được nhắc đến thực ra là tỷ lệ so với tổng lượng tiêu thụ dầu toàn cầu, do nhiều quốc gia tự tiêu thụ sản lượng dầu họ khai thác thay vì xuất khẩu.

Ông đánh giá hoạt động xuất khẩu dầu qua eo biển Hormuz hiện đang đối mặt với gián đoạn nghiêm trọng, gây tác động sâu rộng đến nền kinh tế toàn cầu, bao gồm cả Mỹ và châu Âu.

Ông đồng thời cảnh báo rằng bất kỳ sự leo thang căng thẳng nào nữa trong khu vực cũng sẽ gây bất lợi cho Mỹ. Vị cố vấn này dự đoán rằng Mỹ sẽ buộc phải dựa vào chiến hạm của nước này để leo thang căng thẳng. "Ngay cả khi ném bom một khu vực nào đó mỗi ngày, Mỹ cũng không thể áp đặt các yêu sách của mình chừng nào họ còn thiếu sự hiện diện thực địa", ông nhận xét.

Ông Fadavi bổ sung rằng các tàu chiến Mỹ đang ở thế "lộ diện và dễ bị tổn thương" trước Hải quân IRGC. Theo ông, lực lượng Mỹ đã nhiều lần tìm cách đưa tàu chiến vào eo biển Hormuz nhưng đều bị Hải quân và Lực lượng Hàng không Vũ trụ IRGC tấn công.

Trong một diễn biến khác, ngày 4/10, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định các biện pháp quân sự hay trừng phạt sẽ không thể giải quyết cuộc xung đột giữa Tehran và Washington, trong bối cảnh các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh dường như đang bế tắc.

Cùng ngày, trả lời họp báo tại thủ đô Tehran, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei tuyên bố Tehran hiện ưu tiên mục tiêu mở lại eo biển Hormuz, đồng thời yêu cầu Mỹ thực hiện các biện pháp cụ thể để tiến tới giải pháp khôi phục hòa bình và ổn định trên tuyến đường biển quan trọng này.

Trước đó, cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Ghalibaf cũng nhắc lại lập trường về việc eo biển Hormuz chỉ được mở lại khi đáp ứng đủ 7 điều kiện của Tehran trong Bản ghi nhớ Islamabad, thỏa thuận tạm thời giữa nước này với Mỹ hồi tháng 6. Ông Ghalibaf cũng bác bỏ các đề xuất mà Mỹ đã đưa ra gần đây thông qua các trung gian, tuyên bố "thời kỳ kéo dài tiến trình và áp đặt các yêu cầu đơn phương đã kết thúc".