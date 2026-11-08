Tướng IRGC hé lộ 'thành phố tên lửa ngầm mới' của Iran, cảnh báo Mỹ và Israel

Một "thành phố tên lửa" của Iran. Ảnh: IRNA

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố sẽ công bố một “thành phố tên lửa ngầm mới”, đồng thời tiết lộ việc chuyển các dây chuyền sản xuất tên lửa và UAV xuống lòng đất. Theo IRGC, động thái này nhằm duy trì năng lực chế tạo vũ khí ngay cả khi Iran phải hứng chịu các đợt oanh tạc dữ dội.

Người phát ngôn Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết Lực lượng Hàng không Vũ trụ thuộc IRGC sẽ công bố một thành phố tên lửa ngầm mới cùng một số thành tựu quân sự khác.

Theo hãng thông tấn bán chính thức Mehr của Iran, Chuẩn tướng Hossein Mohebbi đưa ra tuyên bố trên tại cuộc họp báo ngày 7/11, nhân Tuần lễ Lực lượng Hàng không Vũ trụ IRGC.

Ông Mohebbi cho biết lực lượng này đã nhanh chóng chuyển các dây chuyền sản xuất tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) từ mặt đất xuống các cơ sở ngầm, không chỉ dừng lại ở việc xây dựng những tổ hợp lưu trữ tên lửa dưới lòng đất mà còn thiết lập các "thành phố sản xuất tên lửa" nằm sâu dưới lòng đất.

Theo người phát ngôn IRGC, năng lực chuyên môn trong nước, lãnh thổ rộng lớn của Iran và cơ sở hạ tầng sản xuất linh hoạt sẽ khiến đối phương không thể làm gián đoạn hoạt động chế tạo vũ khí, ngay cả khi tiến hành các đợt oanh tạc dữ dội.

Ông Mohebbi nói thêm rằng hoạt động sản xuất vẫn được duy trì ổn định, bất chấp tính toán của đối phương rằng kho dự trữ tên lửa Iran cuối cùng sẽ cạn kiệt.

Người phát ngôn IRGC đồng thời nêu bật 10 thành tựu chủ yếu của Lực lượng Hàng không Vũ trụ IRGC như sau:

Thứ nhất là làm chủ công nghệ hàng không vũ trụ: Phát triển năng lực chuyên môn trong nước và nội địa hóa ngành công nghiệp hàng không vũ trụ, đưa Iran từ một quốc gia nhập khẩu vũ khí trở thành nước sản xuất và xuất khẩu các trang thiết bị quân sự tiên tiến.

Thứ hai là sản xuất hàng loạt và xuất khẩu: Chuyển hóa năng lực nghiên cứu, phát triển trong nước thành khả năng sản xuất trang thiết bị quân sự ở quy mô công nghiệp, trong đó có UAV Shahed-136, loại vũ khí mà ông cho rằng đã được một số quốc gia, bao gồm cả Mỹ, sao chép. Ông cũng đề cập đến việc xuất khẩu tên lửa Arman, UAV 358 và hệ thống phòng không Khordad-3.

Thứ ba là tự chủ về quân sự: Hoàn toàn dựa vào năng lực chuyên môn và sản xuất trong nước, thay vì phụ thuộc vào vũ khí nước ngoài, linh kiện nhập khẩu hoặc hoạt động nghiên cứu, sao chép công nghệ từ các trang thiết bị thu giữ được.

Thứ tư là duy trì năng lực tác chiến dưới hỏa lực đối phương: Bảo đảm khả năng triển khai các loại vũ khí tầm ngắn và tầm xa, vũ khí hạng nhẹ và hạng nặng, đồng thời tiếp tục tiến hành các hoạt động quân sự bất chấp những đợt oanh tạc dữ dội của đối phương.

Thứ năm là đánh chặn máy bay đối phương: Ông Mohebbi tuyên bố Lực lượng Hàng không Vũ trụ IRGC đã đánh chặn và phá hủy hơn 260 máy bay và phương tiện bay của đối phương trong cuộc chiến mà Iran gọi là hành động xâm lược của Mỹ và Israel. Theo ông, số này bao gồm các máy bay chiến đấu F-35, F-16, F-5 và F-18, cùng các UAV MQ-1, RQ-4, Orbiter và Lucas. Ông nhấn mạnh con số trên chưa bao gồm những thành tích của quân đội chính quy Iran.

Thứ sáu là duy trì sản xuất trong thời chiến: Thiết lập năng lực sản xuất linh hoạt nhằm bảo đảm hoạt động chế tạo tên lửa và UAV không bị gián đoạn trong điều kiện chiến tranh và phải hứng chịu các đợt oanh tạc dữ dội.

Thứ bảy là nâng cao khả năng tàng hình của tên lửa và UAV: Giảm diện tích phản xạ radar (RCS) của tên lửa và UAV, giúp các phương tiện này xuyên qua nhiều lớp phòng không của đối phương và tấn công chính xác mục tiêu. Ông tuyên bố các hệ thống phòng thủ tiên tiến, bao gồm THAAD, đã không phát huy hiệu quả, trong khi các hệ thống Patriot cũng gặp thất bại.

Thứ tám là thiết lập năng lực răn đe hiệu quả: Xây dựng khả năng răn đe thông qua các đòn tấn công đáp trả nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự và chiến lược của đối phương, bao gồm các cơ sở trí tuệ nhân tạo (AI) và xử lý dữ liệu. Theo ông Mohebbi, những cuộc tấn công này đã buộc đối phương phải cân nhắc lại và ngừng tiến hành các đòn tấn công tiếp theo.

Thứ chín là tăng cường liên kết với các trung tâm khoa học và công nghiệp: Thiết lập quan hệ hợp tác chặt chẽ, có tổ chức với các trường đại học, viện nghiên cứu, trung tâm khoa học và cơ sở công nghiệp trong nước.

Thứ mười là công bố những năng lực quân sự mới trong tương lai: Phát triển các năng lực quân sự mới mà ông Mohebbi mô tả là những bất ngờ lớn, dự kiến được công bố nếu xảy ra làn sóng đối đầu thứ ba với đối phương. Ông khẳng định những thành tựu này sẽ thể hiện sức mạnh răn đe của lực lượng và khiến thế giới bất ngờ.