Tướng Iran tuyên bố hình thành mặt trận kháng chiến thống nhất, cảnh báo Mỹ

Hệ thống tên lửa phòng không Sevvom-e Khordad được giới thiệu trong cuộc duyệt binh thường niên của các lực lượng vũ trang Iran ở Tehran, ngày 22/9/2022. Ảnh tư liệu: IRNA/TTXVN

Theo hãng thông tấn bán chính thức Mehr ngày 5/11, trong cuộc phỏng vấn đăng trên trang Sepahnews hôm 4/11, Tướng Ghaani cảnh báo Mỹ không nên đánh giá sai năng lực của Mặt trận Kháng chiến, đồng thời nhấn mạnh chiều sâu chiến lược của lực lượng này vượt xa tầm bắn của các loại vũ khí mà họ sở hữu.

Tướng Ghaani cho biết toàn bộ Mặt trận Kháng chiến hiện đã trở thành một mặt trận thống nhất, có sự phối hợp trên nhiều chiến trường khác nhau.

Theo Tướng Ghaani, những nhà lãnh đạo Mỹ cần hiểu rằng ngày nay, toàn bộ lực lượng kháng chiến đã trở thành một mặt trận thống nhất, liên kết trên nhiều chiến trường khác nhau. Vì vậy, Mỹ không nên chỉ tính toán chiều sâu của mặt trận dựa trên tầm bắn của vũ khí mà còn phải tính đến chiều sâu của lực lượng kháng chiến.

Tướng Ghaani cảnh báo: "Nếu không, các ông sẽ rơi vào tình thế vừa phải tiến hành chiến tranh bằng vũ khí tại eo biển Hormuz, vừa phải đối mặt với việc Mặt trận Kháng chiến mở thêm mặt trận tại eo biển Bab al-Mandab".

Tướng Ghaani nói thêm rằng việc Washington kiên quyết duy trì lập trường tại eo biển Hormuz đã khiến "Mặt trận Kháng chiến thông minh" buộc Mỹ phải chịu thêm tổn thất tại eo biển Bab al-Mandab.

Ông tiếp tục cảnh báo rằng, sau thông điệp của Lãnh tụ Cách mạng Hồi giáo Iran, nếu Mỹ vẫn tiếp tục "đánh bạc" trong cuộc chiến với Iran, Mặt trận Kháng chiến thống nhất sẽ có khả năng giáng những đòn mạnh vào Mỹ thông qua các hành động được tính toán kỹ lưỡng, cả trên thực địa lẫn trong toàn bộ chiều sâu chiến lược của lực lượng này.