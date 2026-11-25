Phát biểu trong cuộc gặp với người đứng đầu Tổ chức Basij nhân dịp Tuần lễ Basij hôm thứ Ba (24/11), tướng Abdollahi cho biết nhiều căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực đã chịu thiệt hại nghiêm trọng sau cuộc chiến gần đây. Một phần đáng kể trong số này hiện vẫn chưa thể hoạt động trở lại như trước.

"Một số căn cứ này vẫn chưa khôi phục lại trạng thái hoạt động như trước đây, người Mỹ đang tìm cách thay đổi vị trí triển khai và chuyển chúng đến các khu vực xa hơn", ông nói.

Tướng Ali Abdollahi, Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran. (Ảnh: Tasnim)

Theo ông Abdollahi, Washington đang tìm cách thay đổi vị trí triển khai lực lượng và chuyển một số căn cứ đến những khu vực xa hơn. Tuy nhiên, động thái này sẽ không làm thay đổi quyết tâm của Iran trong việc đối phó với các mối đe dọa.

Tướng Iran khẳng định Tehran đang tiếp tục tấn công những mục tiêu đã xác định trên biển, đồng thời phối hợp giữa các lực lượng vũ trang để buộc đối phương phải rút lui.

Đề cập năng lực tên lửa của Tehran, ông Abdollahi cho rằng kho vũ khí này đang tạo ra thách thức nghiêm trọng đối với hai đối thủ hùng mạnh, trong đó một bên là siêu cường toàn cầu, bên còn lại được ông mô tả là lực lượng quân sự mạnh thứ năm thế giới.

Theo ông Abdollahi, các đối thủ từng tin rằng họ có thể đánh bại Cộng hòa Hồi giáo Iran chỉ trong vòng 24 - 48 giờ, đồng thời tạo điều kiện để các lực lượng thù địch kiểm soát đường phố. Tuy nhiên, Iran đã đáp trả chỉ một giờ sau cuộc tấn công đầu tiên, phá vỡ những tính toán này.

Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran vào cuối tháng 2/2026, khiến Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Seyyed Ali Khamenei thiệt mạng. Tehran sau đó đáp trả bằng hàng loạt cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực, đặc biệt tại các quốc gia vùng Vịnh Ba Tư.

Theo phân tích của hãng tin AP công bố hồi tháng 10, dựa trên hình ảnh vệ tinh, hơn 115 cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran đã gây hư hại hoặc phá hủy các công trình tại 26 căn cứ quân sự và địa điểm khác có thiết bị của Mỹ trong khu vực.

Trong đó, căn cứ không quân Ali Al Salem ở Kuwait được cho là đã hứng chịu ít nhất 30 cuộc tấn công, khiến ít nhất 15 nhà chứa máy bay, nhiều kho hàng và 10 tòa nhà bị hư hại hoặc phá hủy.

Một phân tích riêng của tờ Wall Street Journal xác định 274 công trình tại 24 căn cứ quân sự bị hư hại. Dựa trên các dự báo của Lầu Năm Góc, thiệt hại được ước tính ít nhất 5 tỷ USD.