Tướng Iran công bố kế hoạch 5 điểm khôi phục an ninh khu vực

Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Iran, Thiếu tướng Ali Abdollahi cho biết Iran không chỉ tập trung ứng phó với các cuộc khủng hoảng mà còn hướng tới việc định hình một trật tự mới trong khu vực.

Theo ông, sức mạnh quân sự không phải mục tiêu mà là công cụ để bảo vệ lợi ích quốc gia. Học thuyết quân sự của Iran đang chuyển từ phòng thủ sang chủ động tấn công, từ quản lý khủng hoảng sang thiết lập trật tự.

"Đối với chúng tôi, sức mạnh quân sự không phải là mục tiêu; nó chỉ là một công cụ. Dựa trên thực tế và yêu cầu của thời đại, học thuyết của chúng tôi đã chuyển từ phòng thủ sang ​​tấn công, và từ quản lý khủng hoảng sang thiết lập trật tự", ông nói.

Thiếu tướng Ali Abdollahi, Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Iran.

Ông đã vạch ra một lộ trình rõ ràng cho sự ổn định khu vực, khẳng định rằng bất kỳ cấu trúc an ninh lâu dài nào ở Tây Á đều phải được xây dựng trên nền tảng các nguyên tắc chiến lược không thể thỏa hiệp.

Thứ nhất, chấm dứt hoàn toàn các hành động thù địch trên mọi mặt trận, đặc biệt tại Li-băng và Dải Gaza.

Thứ hai, dỡ bỏ toàn bộ các lệnh trừng phạt kinh tế nhằm vào Iran, đồng thời giải tỏa các tài sản quốc gia của nước này đang bị phong tỏa.

Thứ ba, Mỹ và các đồng minh phải bồi thường những thiệt hại mà Iran cho rằng đã gây ra trong nhiều thập kỷ xung đột. Ông Abdollahi khẳng định Iran không phải bên mắc nợ mà là bên có quyền yêu cầu bồi thường.

Thứ tư, công nhận chủ quyền của Iran đối với eo biển Hormuz và thành lập một cơ chế an ninh khu vực mới để quản lý tuyến hàng hải chiến lược này, thay thế vai trò bảo đảm an ninh của Mỹ.

Thứ năm, thiết lập các cơ chế bảo đảm an ninh lâu dài, ngăn chặn nguy cơ xâm lược từ bên ngoài, đồng thời xây dựng cấu trúc an ninh tự chủ do các quốc gia trong khu vực đảm nhiệm, không có sự can thiệp của nước ngoài.

Tướng Abdollahi nhấn mạnh, 5 nguyên tắc trên không phải là một kế hoạch hòa bình xuất phát từ thế yếu, mà là học thuyết được xây dựng trên cơ sở sức mạnh và khả năng chủ động của Iran.

Đề cập đến tình hình địa - chính trị, Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Iran cho rằng cuộc đối đầu giữa Tehran và Washington đang góp phần định hình lại cán cân quyền lực toàn cầu.

Ông tuyên bố việc kiểm soát eo biển Hormuz và chi phối các quy tắc tiếp cận tuyến hàng hải này đã giúp Iran khẳng định vị thế là "cực quyền lực thứ tư" trên trường quốc tế. Theo ông, diễn biến này cho thấy các quốc gia trong khu vực có thể bảo vệ chủ quyền mà không cần dựa vào sự bảo trợ quân sự của Mỹ.

Tướng Abdollahi cũng cáo buộc Mỹ và Israel phối hợp trong các chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, gây thương vong cho nhiều quan chức cấp cao, chỉ huy quân sự và dân thường.

Kết thúc thông điệp, ông khẳng định Iran không tìm cách thiết lập bá quyền mà muốn chấm dứt sự thống trị của các thế lực bên ngoài tại khu vực Tây Á.