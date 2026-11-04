Tướng Iran công bố 5 nguyên tắc an ninh, đặt vấn đề chủ quyền eo biển Hormuz

Tổng tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Iran Ali Abdollahi. Ảnh: IRNA/TTXVN phát

Theo truyền thông Iran ngày 3/11, trong thông điệp nhân Ngày Quốc gia chống chủ nghĩa bá quyền toàn cầu, Thiếu tướng Abdollahi cho rằng cuộc đối đầu giữa Iran và Mỹ đã vượt ra ngoài khuôn khổ cuộc xung đột quân sự và đang định hình lại cán cân quyền lực toàn cầu.

Ông mô tả eo biển Hormuz cùng khả năng quyết định các quy tắc điều tiết hoạt động di chuyển qua eo biển này là những điều tạo nên ảnh hưởng của Iran.

Tướng Abdollahi khẳng định Iran không chủ động khơi mào chiến tranh và coi sức mạnh quân sự là phương tiện chứ không phải mục đích. Ông cho biết học thuyết quân sự của nước này đã chuyển từ phòng thủ sang chủ động tiến công và từ quản lý khủng hoảng sang định hình trật tự mới trong khu vực.

Thiếu tướng Abdollahi đã nêu 5 nguyên tắc trong kế hoạch bảo đảm an ninh lâu dài của Iran.

Thứ nhất là chấm dứt chiến tranh trên tất cả các mặt trận, đặc biệt là tại Liban và Gaza. Ông cho rằng vừa đàm phán vừa đe dọa thực chất là hành vi ép buộc.

Thứ hai là dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp trừng phạt và giải phóng những tài sản bị phong tỏa của Iran.

Thứ ba là bồi thường thiệt hại cho Iran do các cuộc chiến tranh gây ra, nhấn mạnh người dân Iran là bên có quyền yêu cầu bồi thường chứ không phải bên mắc nợ.

Thứ tư là công nhận chủ quyền của Iran đối với eo biển Hormuz và thay thế chiếc ô an ninh của Mỹ bằng “cơ chế Hormuz”.

Thứ năm là đưa ra các bảo đảm ngăn chặn hành động gây hấn tái diễn và thiết lập các cơ chế an ninh tự chủ tại khu vực Tây Á.

Vị tướng này nhấn mạnh những nguyên tắc trên không phải là đề xuất hòa bình được đưa ra từ vị thế yếu thế, mà là học thuyết nhằm định hình trật tự mới trên cơ sở sức mạnh và sự kháng cự chủ động.

Thay mặt các lực lượng vũ trang Iran, Thiếu tướng Abdollahi cũng tái khẳng định khả năng sẵn sàng đối phó với các mối đe dọa. Ông cho rằng duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu một cách linh hoạt, có tính toán, với sự hậu thuẫn của người dân là yêu cầu thiết yếu để đạt hiệu quả răn đe tối đa.

Ông cảnh báo Iran đang cập nhật danh sách các mục tiêu và đưa các tài sản hữu hình cũng như vô hình của Mỹ và Israel vào tầm tấn công. Theo ông, mọi mối đe dọa, bất kể mức độ hay tính chất, đều sẽ phải đối mặt với phản ứng tức thì và hiệu quả, “không giới hạn về mặt địa lý”.

Về phần mình, trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Fox News ngày 3/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông không loại trừ khả năng tiến hành hành động quân sự nhằm vào Iran sau cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ.

Đề cập đến đợt không kích mới đây của quân đội Mỹ nhằm vào đảo Qeshm ở miền Nam Iran, ông Trump khẳng định đây chỉ là đợt tấn công nhỏ chứ không phải cuộc chiến tranh. Khi được hỏi về bước đi tiếp theo đối với Tehran, ông Trump nói: "Chúng ta hãy chờ xem. Tôi không muốn khiến nhiều người thiệt mạng, nhưng nếu bắt buộc, chúng ta sẽ phải làm vậy".