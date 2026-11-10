Tướng Iran bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Trump về eo biển Hormuz

Hải quân Iran cho biết một siêu tàu chở dầu thô đã phát nổ sau khi va phải thủy lôi trong lúc di chuyển qua eo biển Hormuz theo tuyến đường có nguy cơ cao và chưa được cấp phép. Ảnh: IRNA/TTXVN phát

Người phát ngôn Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã bác bỏ các thông tin cho rằng thủy lôi đã được rà phá khỏi eo biển Hormuz, nhấn mạnh rằng chưa có bất kỳ hoạt động nào như vậy được tiến hành.

Theo hãng thông tấn bán chính thức Mehr của Iran tối 9/11, Chuẩn tướng Hossein Mohebi đưa ra tuyên bố trên nhằm phản bác khẳng định của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Mỹ đang kiểm soát eo biển Hormuz.

Ông Mohebi đặt câu hỏi làm thế nào Mỹ có thể tuyên bố kiểm soát eo biển Hormuz trong khi mỗi ngày vẫn xảy ra nhiều sự cố liên quan đến tàu thuyền tại đây.

Người phát ngôn IRGC cũng bác bỏ các tuyên bố của ông Trump và Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), Đô đốc Brad Cooper, về việc rà phá thủy lôi tại tuyến đường thủy này, đồng thời khẳng định những thông tin đó hoàn toàn sai sự thật.

Ông Mohebi tuyên bố: "Chưa có quả thủy lôi chiến tranh nào được rà phá khỏi eo biển Hormuz. Tuyên bố này hoàn toàn là dối trá".

Người phát ngôn IRGC kết luận rằng không ai dám tiến vào eo biển Hormuz để tiến hành các hoạt động rà phá thủy lôi.

Trước đó, vào ngày 25/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng toàn bộ thủy lôi tại các vùng biển quốc tế ở eo biển Hormuz đã được tháo gỡ hoặc kích nổ thành công.

Nhà lãnh đạo Mỹ viết trên nền tảng mạng xã hội Truth Social rằng: “Iran đã được thông báo rằng bất kỳ tàu hoặc thuyền nào tiến hành rải thêm thủy lôi sẽ ngay lập tức bị tiêu diệt một cách có hệ thống”.

Tổng thống Trump nhấn mạnh Mỹ sẽ thực hiện chính sách “không khoan nhượng” đối với mọi hoạt động rải thủy lôi, đồng thời khẳng định Washington đang sử dụng công nghệ của Lực lượng Không gian Mỹ (Space Force) để giám sát “từng tấc” của tuyến đường thủy chiến lược này, cũng như núi Pickaxe và “ba cơ sở hạt nhân khác đã bị phá hủy”.

Sau đó, trong một video được đăng tải trên mạng xã hội, Đô đốc Cooper cũng tuyên bố: "Chúng tôi đã rà phá thành công thủy lôi trên các tuyến hàng hải quốc tế của eo biển này - những quả mìn do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran rải xuống".

Về phần mình, vào hôm 26/8, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi cho biết eo biển Hormuz vẫn trong tình trạng đóng cửa, bất chấp thỏa thuận về tuyến đường quá cảnh tạm thời với Oman, đồng thời bác bỏ tuyên bố của ông Trump rằng toàn bộ thủy lôi đã được dọn sạch.

"Không ai ngoài Iran biết vị trí của những quả thủy lôi này", ông Gharibabadi nói, đồng thời gạt bỏ những bình luận của ông Trump là "chỉ nhằm mục đích trấn an thị trường" và cảnh báo rằng các tàu dò mìn của Mỹ nếu đi vào khu vực này sẽ trở thành "những mục tiêu rất ngon ăn".