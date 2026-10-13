Tường Hạ ổn định nền nếp dạy và học

Giờ học của cô và trò Trường Mầm non Tường Thượng, xã Tường Hạ.

Tường Hạ là xã có địa bàn rộng, nhiều khu vực dân cư vùng bán ngập sông Đà phân bố không đồng đều, đi lại giữa các bản còn khó khăn. Sau sắp xếp, toàn xã còn 6 trường, gồm 2 trường mầm non và 4 trường tiểu học và THCS, với 116 lớp, 27 điểm trường, tổng số 2.819 học sinh và 235 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Năm học 2026-2027 là năm học đầu tiên các trường vận hành theo mô hình tổ chức mới, cùng với việc kiện toàn bộ máy, các nhà trường bố trí sắp xếp, phân công nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhất là các điểm trường ở xa trung tâm để sớm ổn định hoạt động dạy và học.

Tại Trường Tiểu học và THCS Tường Hạ được thành lập trên cơ sở sắp xếp Trường Tiểu học và THCS Tường Hạ và một phần Trường Tiểu học và THCS Tường Tiến. Nhà trường hiện có 23 lớp, 598 học sinh và 44 cán bộ quản lý, giáo viên. Ban Giám hiệu nhà trường tập trung phân công nhiệm vụ phù hợp năng lực, chuyên môn của từng giáo viên; duy trì nền nếp sinh hoạt tổ chuyên môn, bảo đảm tiến độ chương trình. Chú trọng chuyển đổi số trong quản lý, giảng dạy. Các phần mềm quản lý nhân sự, học sinh, hồ sơ, sổ sách điện tử được khai thác, sử dụng nhằm giảm công việc hành chính cho giáo viên.

Cô giáo Đặng Thị Thu Hằng, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: Cùng với ổn định đội ngũ, duy trì nền nếp, nhà trường tập trung nâng cao chất lượng giáo dục theo hướng thực chất, lấy sự tiến bộ của học sinh làm thước đo; khuyến khích giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo trong xây dựng bài giảng, thiết kế học liệu, đổi mới hình thức tổ chức các hoạt động học tập. Năm học này, trường phấn đấu 100% học sinh tiểu học hoàn thành chương trình; tỷ lệ học sinh có kết quả học tập xuất sắc, tiêu biểu gần 40%; học sinh THCS có kết quả học tập khá, tốt đạt trên 37% và có 35 học sinh đoạt giải tại các kỳ thi các cấp.

Cùng với các trường phổ thông, các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn xã Tường Hạ cũng nhanh chóng ổn định hoạt động và tập trung nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. Đến Trường mầm non Tường Thượng, chúng tôi cảm nhận được không khí học tập thân thiện qua những lớp học được trang trí sinh động, các góc trải nghiệm bố trí phù hợp với lứa tuổi, gần gũi, khơi gợi sự tò mò, sáng tạo của trẻ. Được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Mầm non Tường Thượng và Trường Mầm non Tường Hạ, nhà trường có 49 cán bộ quản lý, giáo viên, 566 trẻ, với 23 nhóm, lớp, tổ chức hoạt động tại 1 điểm trường chính và 2 điểm trường lẻ. Năm học này, nhà trường phấn đấu bảo đảm an toàn cho 100% trẻ; tổ chức ăn bán trú, học 2 buổi/ngày; 100% trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non, tiếp tục duy trì kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.

Giờ học tiếng Việt của cô và trò Trường Tiểu học và THCS Tường Hạ.

Cô giáo Đinh Thị Nhung, giáo viên lớp mẫu giáo lớn, chia sẻ: Để trẻ hứng thú đến trường, tôi thường xuyên đổi mới hình thức tổ chức các hoạt động, tận dụng nguyên vật liệu sẵn có, vật liệu tái chế để làm đồ dùng, đồ chơi. Những chiếc lốp xe cũ được sáng tạo thành đồ chơi vận động, bập bênh; các góc học tập được trang trí sinh động, giúp trẻ vừa học, vừa chơi, phát triển kỹ năng và khả năng tương tác.

Ông Cầm Văn Bằng, Phó Chủ tịch UBND xã Tường Hạ, cho biết: Xã tiếp tục chỉ đạo các trường học trên địa bàn thực hiện nghiêm các nhiệm vụ trọng tâm được ngành GD&ĐT đề ra, với chủ đề “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”; triển khai hiệu quả Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển GD&ĐT, gắn với Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; tăng cường đầu tư xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn. Chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp; sắp xếp, điều tiết phù hợp giữa các cơ sở giáo dục, nhằm khắc phục tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ.

Tinh gọn trường lớp là đòn bẩy để Tường Hạ nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Với sự chỉ đạo sát sao của chính quyền địa phương và sự cố gắng nỗ lực đổi mới của đội ngũ nhà giáo, giáo dục Tường Hạ quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu năm học 2027-2028 đã đề ra.