Tường Hạ đẩy nhanh tiến độ bố trí dân cư vùng thiên tai

Cấp thiết di dời dân khỏi vùng nguy hiểm

Xã Tường Hạ được thành lập trên cơ sở sắp xếp 4 xã Tường Phong, Tường Tiến, Tường Hạ và Tường Thượng, gồm 22 bản, với hơn 14.000 nhân khẩu. Địa hình chủ yếu là đồi núi, nhiều khu vực bị chia cắt bởi khe suối, khiến nguy cơ sạt lở đất, lũ quét gia tăng khi mưa lớn kéo dài. Với những hộ dân sinh sống tại vùng nguy cơ cao, mỗi mùa mưa đến lại thường trực nỗi lo về nhà cửa, tài sản và sự an toàn của các thành viên trong gia đình.

Lãnh đạo xã Tường Hạ kiểm tra tiến độ triển khai dự án bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai.

Những năm gần đây, thiên tai gây nhiều thiệt hại, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sản xuất của người dân địa phương. Năm 2025, mưa lớn do ảnh hưởng của các cơn bão làm hư hại hoa màu, nhiều tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng; 22 hộ với 98 nhân khẩu phải di dời khẩn cấp đến nơi an toàn. Qua rà soát, các khu vực, như: Đồi Tàng Cá, bản Cha; đèo Cổng Trời, bản Thín; dọc suối Tre, suối Lốm và suối Đen được xác định có nguy cơ sạt lở. Thực tế đó đặt ra yêu cầu cấp thiết phải chủ động phương án ứng phó, bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân, hạn chế thiệt hại khi thiên tai xảy ra.

Anh Lò Văn Chăn, người dân thuộc diện di dời ở bản Suối Tre, chia sẻ: Mỗi khi mưa lớn kéo dài, gia đình tôi luôn lo lắng vì nguy cơ sạt lở. Chúng tôi mong sớm được chuyển đến nơi ở mới an toàn, có đường đi thuận tiện, điện, nước đầy đủ để yên tâm làm ăn, sinh sống.

Xã Tường Hạ rà soát việc thu hoạch cây lâm nghiệp tại bản Thống Nhất.

Trước yêu cầu cấp bách về bảo đảm an toàn cho người dân vùng có nguy cơ thiên tai, UBND tỉnh đã ban hành các quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư và báo cáo kinh tế - kỹ thuật Dự án bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai tại các bản thuộc xã Tường Hạ. Dự án có tổng mức đầu tư 21 tỷ đồng, từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025 hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 10 và các đợt thiên tai khác. Theo kế hoạch, dự án bố trí, sắp xếp 40 hộ dân thuộc 8 bản, gồm: Liên Hợp, Dằn, Pa, Suối Lốm, Suối Tre, Hạ Lương, Tân Đà và Bèo đến khu tái định cư tại bản Cóc 1. Mỗi hộ được bố trí diện tích đất ở từ 220 đến 250 m², cùng hệ thống hạ tầng thiết yếu, như: Đường giao thông, cấp nước, thoát nước và điện sinh hoạt. Khi hoàn thành, khu tái định cư sẽ tạo điều kiện để các hộ dân chuyển đến nơi ở an toàn, từng bước ổn định cuộc sống.

Bà Hoàng Thị Hồng, Chủ tịch UBND xã Tường Hạ, cho biết: Việc triển khai dự án có ý nghĩa quan trọng đối với công tác phòng, chống thiên tai và bảo đảm an toàn cho nhân dân. Xã đang phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện; đồng thời, tuyên truyền, vận động các hộ thuộc diện di dời đồng thuận, sớm chuyển đến nơi ở mới, ổn định cuộc sống.

Phối hợp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ

Dự án bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai các bản thuộc xã Tường Hạ do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện giai đoạn 2025 - 2026. Để sớm bố trí nơi ở an toàn cho 40 hộ dân thuộc diện di dời, công tác giải phóng mặt bằng và thi công các hạng mục hạ tầng đang được tập trung triển khai. Dự án do Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tư Huệ thi công.

Tại khu vực đồi Khoèn, bản Thống Nhất, lãnh đạo xã Tường Hạ đã kiểm tra thực địa, nắm tình hình san gạt, hạ cốt nền và bàn giao mặt bằng phục vụ xây dựng khu tái định cư. Trong phạm vi dự án, các thủ tục chuyển mục đích sử dụng đối với 1,75 ha đất rừng sản xuất là rừng trồng được triển khai; các hộ dân phối hợp thu hoạch cây trồng, bàn giao diện tích đất để nhà thầu tổ chức thi công.

Các hộ dân được chi trả bồi thường, hỗ trợ thực hiện dự án.

Công tác giải phóng mặt bằng, việc bồi thường, hỗ trợ được triển khai đối với 25.391,5 m² đất thu hồi, liên quan đến 21 đối tượng bị ảnh hưởng, với tổng kinh phí 586,5 triệu đồng. Ngoài ra, 19 hộ gia đình, cá nhân tại bản Khảo và bản Thống Nhất (bản Cóc 1 cũ) được hỗ trợ bằng tiền, với tổng kinh phí trên 447 triệu đồng. Việc thực hiện các khoản bồi thường, hỗ trợ theo chính sách góp phần bảo đảm quyền lợi của người dân, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình triển khai dự án.

Sau khi được bàn giao mặt bằng, nhà thầu tập trung thi công các hạng mục tại khu tái định cư bản Cóc 1, gồm: San nền, đường giao thông và hệ thống cấp nước. Đến ngày 23/10, giá trị xây lắp thực hiện đạt khoảng 2,8 tỷ đồng, tương đương gần 20%. Một số phần việc đã được triển khai, như: Đào đắp nền đường vào khu tái định cư, thi công nền đường nội bộ số 1, sửa chữa công trình thu nước hiện có, đào rãnh và lắp đặt một phần tuyến ống cấp nước. Các tuyến đường nội bộ số 2, số 3 và công tác san nền các lô đất đang tiếp tục được thực hiện.

Kiểm tra thực địa việc triển khai dự án bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai xã Tường Hạ.

Ông Nguyễn Hữu Oanh, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tư Huệ, cho biết: Khối lượng công việc còn lại khá lớn, đơn vị đang phối hợp với chủ đầu tư và tư vấn giám sát rà soát tiến độ, xử lý các vướng mắc tại hiện trường, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh thi công, bảo đảm chất lượng và an toàn công trình.

Qua kiểm tra thực tế, khó khăn chủ yếu trong quá trình thi công là địa hình đồi dốc, khối lượng đào đắp lớn, cùng yêu cầu kỹ thuật cao đối với nền đường, mặt bằng các lô đất và hệ thống thoát nước. Các hạng mục có mối liên hệ chặt chẽ, đòi hỏi tổ chức thi công đồng bộ để bảo đảm tiến độ chung. Để khắc phục những hạn chế về tiến độ, chủ đầu tư phối hợp với đơn vị tư vấn giám sát và nhà thầu rà soát khối lượng công việc còn lại, xác định thứ tự ưu tiên và mốc hoàn thành cụ thể cho từng hạng mục. Những phần việc đủ điều kiện được tập trung triển khai, tổ chức các mũi thi công phù hợp, nâng cao hiệu quả sử dụng nhân lực, máy móc. Cùng với đó, xã Tường Hạ tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận, giữ gìn mặt bằng đã bàn giao, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình thi công.

Trước yêu cầu cấp thiết về di dời các hộ dân khỏi khu vực có nguy cơ thiên tai, xã Tường Hạ đang phối hợp với chủ đầu tư và đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu tái định cư. Khi hoàn thành, công trình với hệ thống hạ tầng thiết yếu đồng bộ sẽ tạo điều kiện để các hộ dân chuyển đến nơi ở an toàn, yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế và ổn định cuộc sống lâu dài.