Trong phiên tuyên án tại Tòa Đại hình Kingston vào tháng 9, Maya vui mừng khi chứng kiến Mohammed Alakkawi đứng trước vành móng ngựa. Người đàn ông không dám nhìn cô khi bản án được công bố.

Maya gặp Alakkawi vào tháng 9/2021, khi cô 20 tuổi và đang sống cùng gia đình tại Palestine. Công nhân xây dựng này chủ động nhắn tin qua Instagram rồi nhanh chóng khiến cô tin rằng đã gặp được “hoàng tử trong mơ”.

Chỉ sau 2 tuần trò chuyện, Alakkawi cầu hôn. Bất chấp sự nghi ngại của gia đình, tháng 12/2021, Maya đến Anh trong chuyến thăm kéo dài 2 tuần.

Thái độ của Alakkawi sau đó thay đổi. Anh ta dùng video khỏa thân tự quay trong chuyến đi để đe dọa Maya, đồng thời liên tục sỉ nhục và thao túng cô. Nạn nhân sợ đoạn video bị gửi cho gia đình và cộng đồng Hồi giáo tại Palestine.

Tưởng gặp được “hoàng tử trong mơ”, cô gái bị ép bước vào cuộc hôn nhân kéo dài 3 năm đầy bạo lực. Ảnh: PA

Cuối tháng 5/2022, Alakkawi yêu cầu Maya đặt vé đến London. Chỉ 1 ngày sau khi cô tới Anh, 2 người tổ chức đám cưới theo nghi lễ tôn giáo nhưng không đăng ký kết hôn hợp pháp.

Maya sau đó phát hiện Alakkawi đã có vợ và 2 con sinh đôi với người phụ nữ khác. Sau lễ cưới, anh ta yêu cầu cô mang thai càng sớm càng tốt và bắt thử thai mỗi tối.

Maya cho biết bị cưỡng ép quan hệ ngay trong tuần đầu tiên của cuộc hôn nhân. Khi cô mang thai con gái được 5 tuần, Alakkawi nổi giận vì món mì spaghetti không được trộn thịt, sau đó ném đồ ăn và đấm vào lưng vợ.

Trong 3 năm chung sống, Maya liên tục bị chửi bới, cưỡng hiếp, hành hung và dí thuốc lá đang cháy vào người. Alakkawi còn kiểm soát tiền trợ cấp, việc mua sắm, quần áo và lịch dọn dẹp của cô.

Bị cô lập với gia đình, Maya không dám bỏ trốn vì lo chồng sẽ sát hại cô và các con. Mẹ Maya cuối cùng báo cảnh sát sau khi tận mắt chứng kiến Alakkawi tìm cách đẩy vợ xuống cầu thang lúc cô đang mang thai con thứ 2 ở giai đoạn cuối.

Sau khi được bảo lãnh tại ngoại và bị cấm liên lạc, Alakkawi vẫn liên tục gọi điện, nhắn tin thuyết phục Maya quay lại. Khi cô từ chối, anh ta tiếp tục đe dọa phát tán video riêng tư. Maya khi đó quyết định cung cấp lời khai cho cảnh sát.

Alakkawi bị kết tội cưỡng ép kết hôn và 2 tội danh hiếp dâm. Tòa tuyên phạt anh ta 16 năm tù, 8 năm giám sát mở rộng và thêm 2 năm rưỡi tù liên tiếp, nâng tổng thời gian lên 26 năm rưỡi.

Sau vụ án, Maya trở lại đại học, theo học ngành tham vấn và trị liệu. Cô công khai câu chuyện với mong muốn khuyến khích những người đang chịu bạo hành tìm kiếm sự giúp đỡ và không tiếp tục sống trong sợ hãi.