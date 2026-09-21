Tướng Đức được chọn làm lãnh đạo quân sự của NATO

Tướng Carsten Breuer và Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius. Ảnh: DPA

Hãng RT đưa tin ông Breuer, Tổng thanh tra quân đội Đức sẽ kế nhiệm Đô đốc Italia Giuseppe Cavo Dragone làm Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO. Nhiệm kỳ 3 năm của ông dự kiến bắt đầu vào mùa hè năm 2027.

Tư lệnh quốc phòng của các nước thành viên NATO đã bỏ phiếu ủng hộ ông Breuer tại hội nghị thường niên của Ủy ban Quân sự diễn ra ở Copenhagen, Đan Mạch hôm 19/9. Ủy ban Quân sự là diễn đàn chính để các lãnh đạo quân sự hàng đầu khối phối hợp về hoạt động chung cho lực lượng vũ trang các nước thành viên và đưa ra khuyến nghị cho giới lãnh đạo chính trị của liên minh.

Ông Breuer đã giám sát chương trình tái vũ trang quy mô lớn do Berlin khởi động sau khi xung đột Nga - Ukraine leo thang, một năm trước khi ông nhậm chức Tổng thanh tra quân đội Đức vào năm 2023. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho rằng việc ông Breuer được chọn đảm nhiệm một trong những vị trí quân sự cấp cao nhất của NATO là sự “ghi nhận những biện pháp mà Đức đã triển khai nhằm củng cố liên minh”.

Theo các ước tính được tờ Handelsblatt dẫn lại, Đức hiện đứng đầu trong số các thành viên NATO ở châu Âu về chi tiêu quân sự, với khoảng 125 tỷ Euro (143 tỷ USD). Các quan chức Đức cũng đang nắm giữ ngày càng nhiều vị trí cấp cao trong cơ cấu chỉ huy quân sự của NATO.

Năm 2022, Thủ tướng Đức khi đó Olaf Scholz đã công bố một “bước ngoặt”, chấm dứt nhiều thập niên mà quân đội nước này chủ yếu tập trung vào các hoạt động quy mô nhỏ ở nước ngoài thay vì nhiệm vụ phòng thủ lãnh thổ quy mô lớn.

Ông Friedrich Merz, người kế nhiệm ông Scholz làm Thủ tướng vào tháng 5/2025, cam kết biến lực lượng vũ trang Đức thành quân đội thông thường mạnh nhất châu Âu. Chính phủ liên minh của ông Merz đã sửa đổi các quy định về giới hạn nợ công trong Hiến pháp Đức, qua đó loại trừ phần lớn chi tiêu quân sự khỏi giới hạn vay nợ.