Tướng Đức Carsten Breuer được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO

Các tham mưu trưởng quốc phòng của 32 nước thành viên NATO đã bầu Thượng tướng Carsten Breuer, Tổng thanh tra Bundeswehr, làm Chủ tịch tiếp theo của Ủy ban Quân sự NATO tại hội nghị ở Copenhagen, Đan Mạch vừa qua.

Ông sẽ nhậm chức vào mùa hè 2027, kế nhiệm Đô đốc người Italy Giuseppe Cavo Dragone.

Ủy ban Quân sự là cơ quan quân sự cấp cao nhất của NATO, tập hợp các tham mưu trưởng quốc phòng các nước thành viên và đưa ra tư vấn quân sự cho lãnh đạo chính trị của liên minh.

Chủ tịch Ủy ban Quân sự không trực tiếp chỉ huy các lực lượng NATO trên chiến trường. Chức năng này thuộc hệ thống chỉ huy quân sự của NATO, trong đó có Tư lệnh tối cao Đồng minh châu Âu, gọi tắt là SACEUR.

Tướng Breuer, 61 tuổi, gia nhập Bundeswehr năm 1984 và từng đảm nhiệm nhiều vị trí tại Bộ Quốc phòng Đức và NATO.

Ông từng tham gia công tác tại trụ sở NATO ở Brussels, chỉ huy một lữ đoàn bộ binh cơ giới và phụ trách trung tâm xử lý khủng hoảng COVID-19 của Chính phủ Đức.

Từ tháng 3/2023, ông giữ chức Tổng thanh tra Bundeswehr, vị trí quân sự cao nhất trong lực lượng vũ trang Đức.

Việc ông Breuer được lựa chọn diễn ra trong lúc NATO đẩy mạnh tăng năng lực quân sự và yêu cầu các thành viên chuyển cam kết ngân sách thành khả năng tác chiến thực tế.

Tại hội nghị Copenhagen, các tham mưu trưởng quốc phòng NATO thảo luận về phòng thủ tập thể, đổi mới công nghệ, UAV, không gian, tác chiến đa miền và khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Liên minh cũng phát đi thông điệp rằng các nước thành viên sẵn sàng tăng quy mô mua sắm quốc phòng.

Đức đang đóng vai trò ngày càng lớn trong quá trình này. Chính phủ Đức cho biết nước này đã dành khoảng 124 tỷ euro cho an ninh và quốc phòng trong năm 2026 và đặt mục tiêu nâng chi tiêu quốc phòng lên 3,5% GDP vào năm 2029.

Berlin cũng đang tăng quân số, mở rộng đầu tư trang bị và đảm nhận thêm trách nhiệm tại sườn phía đông NATO.

Tướng Breuer sẽ tiếp quản vị trí trong bối cảnh NATO tập trung vào việc củng cố khả năng răn đe và phòng thủ, đồng thời yêu cầu các nước châu Âu và Canada đảm nhận phần trách nhiệm lớn hơn đối với an ninh của liên minh.