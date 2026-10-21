Tưởng dị ứng bột giặt, người đàn ông bàng hoàng phát hiện suy thận giai đoạn cuối

Tạp chí American Journal of Kidney Diseases ghi nhận trường hợp người đàn ông suýt mất mạng vì nhầm lẫn triệu chứng suy thận mạn với dị ứng thông thường.

Nội dung 1. Nỗi khổ sau lớp áo quần 2. Khi màng lọc của cơ thể đã sập nguồn 3. Bác sĩ nói gì về suy thận mạn?

1. Nỗi khổ sau lớp áo quần

Theo hồ sơ bệnh án được công bố trên chuyên san y khoa danh tiếng American Journal of Kidney Diseases, một nam bệnh nhân bước vào phòng khám da liễu trong bộ dạng mệt mỏi, da dẻ chi chít những vết xước dài do gãi. Suốt nửa năm qua, cuộc sống của anh bị đảo lộn hoàn toàn bởi những cơn ngứa ngáy cào cấu tâm can, bứt rứt không lúc nào yên.

Cho rằng bản thân phản ứng mạnh với các hóa chất giặt tẩy mới đổi hoặc dị ứng thời tiết giao mùa, anh tự áp dụng đủ mọi biện pháp từ đổi sữa tắm hữu cơ, mua thuốc bôi ngoài da cho đến các loại thảo dược truyền miệng. Thế nhưng, càng bôi, da càng khô nứt, cơ thể ngày càng teo tóp, xanh xao và bữa cơm nào cũng trôi qua trong cảm giác buồn nôn, chán ăn cực độ.

Tưởng ngứa da do dị ứng, người đàn ông bàng hoàng phát hiện chức năng thận đã suy giảm đến giai đoạn cuối. Ảnh minh họa: HĐ.

2. Khi màng lọc của cơ thể đã sập nguồn

Chỉ đến khi chân tay phù nề đột ngột, nhịp thở gấp gáp buộc người nhà phải đưa vào bệnh viện cấp cứu, bức màn ngụy trang mới chính thức hé lộ. Kết quả xét nghiệm sinh hóa máu khiến cả ê-kíp điều trị phải lắc đầu thở dài: Hai lá thận của bệnh nhân đã teo nhỏ, bước vào giai đoạn cuối của sự suy kiệt, nồng độ các chất độc cặn bã trong máu cao gấp nhiều lần giới hạn cho phép.

Các chuyên gia từ American Journal of Kidney Diseases giải thích rõ hơn về hiện tượng trớ trêu này: Khi hệ thống lọc của thận tê liệt hoàn toàn, các độc chất chuyển hóa protein như urê và creatinin không thể thoát ra ngoài theo đường nước tiểu mà buộc phải luân chuyển ngược vào dòng máu. Khi nồng độ độc tố này bủa vây khắp cơ thể, chúng sẽ kích thích trực tiếp lên các đầu mút thần kinh dưới da, tạo ra những cơn ngứa dữ dội xuyên đêm. Việc người bệnh cố gắng uống thuốc chống ngứa chẳng khác nào "lấy vải thưa che mắt thánh", hoàn toàn không chạm được vào gốc rễ của thảm họa nội tạng bên trong.

3. Bác sĩ nói gì về suy thận mạn?

Sự việc trên để lại những bài học đắt giá cho công tác tự chăm sóc sức khỏe của mọi người. Các chuyên gia y tế cảnh báo đừng xem thường những phản ứng dai dẳng bởi bất kỳ triệu chứng nào kéo dài bất thường và kháng lại các phương pháp điều trị thông cơ bản đều có thể là tiếng kêu cứu từ các tạng phủ sâu bên trong cơ thể. Bên cạnh đó hãy tầm soát sinh hóa định kỳ. Việc kiểm tra máu và nước tiểu định kỳ là tấm lá chắn duy nhất giúp phát hiện sớm sự suy giảm âm thầm của thận trước khi những tổn thương trở nên không thể cứu vãn.

Người bệnh thường có tâm lý chủ quan bỏ qua các dấu hiệu bất thường của cơ thể và lúc phát hiện ra bệnh suy thận đã ở giai đoạn cuối. Ảnh HĐ.

Suy thận thường tiến triển âm thầm khiến nhiều người chủ quan, bỏ qua các dấu hiệu bất thường và chỉ phát hiện khi bệnh đã ở giai đoạn cuối. Khi chức năng thận suy giảm, cơ thể có thể xuất hiện những triệu chứng cảnh báo. Thận có ba chức năng chính là đào thải nước, loại bỏ chất độc và sản xuất một số hormone. Khi chức năng thận suy giảm, người bệnh có thể gặp các biểu hiện:

Mệt mỏi, suy nhược: Các chất thải tích tụ trong cơ thể có thể khiến người bệnh mệt mỏi, chán ăn, khó ngủ, khó tập trung, buồn nôn hoặc nôn.

Thiếu máu: Thận suy giảm khả năng sản xuất hormone erythropoietin, ảnh hưởng đến quá trình tạo hồng cầu, gây đau đầu, chóng mặt, mệt mỏi và suy nhược.

Da khô, ngứa, chuột rút: Có thể liên quan đến tình trạng mất cân bằng điện giải và khoáng chất khi chức năng thận suy giảm.

Phù, khó thở: Dịch tích tụ trong cơ thể có thể gây phù lõm ở mắt cá chân, mặt trước cẳng chân; trường hợp nặng có thể phù toàn thân, khó thở hoặc đau ngực.

Rối loạn tiểu tiện: Người bệnh có thể tiểu ra máu, nước tiểu có bọt hoặc xuất hiện những thay đổi bất thường khi đi tiểu.

Suy giảm khả năng tình dục: Đây cũng có thể là một biểu hiện đi kèm ở người mắc bệnh thận mạn.