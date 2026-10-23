Tưởng đeo tai nghe âm lượng nhỏ là an toàn, nhiều người vẫn mắc sai lầm này

Vì sao đeo tai nghe âm lượng nhỏ vẫn có thể gây hại?

Đeo tai nghe ở âm lượng nhỏ giúp giảm nguy cơ tổn thương thính giác. Tuy nhiên, việc đeo trong thời gian dài vẫn có thể khiến ống tai bị bí, khó chịu.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến nghị giữ âm lượng dưới 60% mức tối đa của thiết bị. Dù vậy, đây không phải ngưỡng an toàn tuyệt đối cho mọi loại tai nghe và mọi thời lượng nghe. Nguy cơ ảnh hưởng đến thính giác còn phụ thuộc vào cường độ âm thanh thực tế và tổng thời gian tiếp xúc.

Với tai nghe nhét tai, việc bịt kín ống tai trong thời gian dài có thể giữ nhiệt và mồ hôi, tạo môi trường ấm, ẩm thuận lợi cho vi khuẩn và nấm phát triển. Đầu tai nghe bẩn cũng có thể đưa mồ hôi, bụi bẩn và vi sinh vật tiếp xúc với vùng da nhạy cảm bên trong tai.

Ngoài ra, tai nghe có thể đẩy ráy tai vào sâu hơn, gây cảm giác đầy hoặc tắc nghẽn. Ma sát từ đầu tai nghe, đặc biệt khi đeo không vừa hoặc liên tục tháo lắp, còn có thể làm tổn thương lớp da mỏng trong ống tai.

Việc đeo trong thời gian dài, dù âm lượng nhỏ vẫn có thể khiến ống tai bị bí, khó chịu

Những vấn đề có thể xuất hiện khi đeo tai nghe quá lâu

Tích tụ ráy tai, gây cảm giác tắc nghẽn

Tai nghe nhét tai có thể cản trở quá trình tự đào thải ráy tai hoặc đẩy ráy tai vào sâu hơn. Người dùng có thể cảm thấy tai đầy, nghe không rõ hoặc âm thanh bị nhỏ đi.

Ngứa, đau và viêm ống tai

Mồ hôi, độ ẩm, ma sát và đầu tai nghe không sạch có thể gây kích ứng, làm tăng nguy cơ viêm tai ngoài. Những dấu hiệu như ngứa dai dẳng, đau tai hoặc chảy dịch không nên bị xem nhẹ.

Ù tai, mệt mỏi khi nghe

Nghe âm thanh liên tục trong thời gian dài có thể khiến người dùng mệt mỏi, khó tập trung. Nếu âm lượng thực tế quá lớn, dù người nghe cảm thấy dễ chịu, thính giác vẫn có nguy cơ bị ảnh hưởng. Ù tai kéo dài hoặc nghe kém cần được đánh giá thay vì chỉ quy cho việc đeo tai nghe.

Giảm khả năng nhận biết âm thanh xung quanh

Khi đeo tai nghe, người dùng có thể khó nghe tiếng còi xe, chuông báo động hoặc những âm thanh cảnh báo khác. Rủi ro này đặc biệt đáng chú ý khi đi bộ, đi xe hoặc tham gia giao thông.

Người có tiền sử viêm tai, mắc bệnh chàm ở tai hoặc thường xuyên tiết nhiều ráy tai nên thận trọng hơn. Người đổ nhiều mồ hôi khi tập thể dục cũng cần hạn chế để tai nghe bí ẩm trong thời gian dài.

Cách sử dụng tai nghe để bảo vệ tai

Để giảm nguy cơ gặp vấn đề về tai, người dùng nên duy trì một số thói quen đơn giản:

Giữ âm lượng vừa phải: Có thể bắt đầu bằng mức dưới 60% âm lượng tối đa, đồng thời giảm thêm nếu phải nghe trong thời gian dài hoặc cảm thấy âm thanh quá lớn.

Cho tai nghỉ định kỳ: Tháo tai nghe sau mỗi giờ sử dụng để tai được thông thoáng. Đây là thói quen hữu ích, không phải mốc thời gian bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Vệ sinh tai nghe thường xuyên: Làm sạch đầu tai nghe theo hướng dẫn của nhà sản xuất, bảo đảm thiết bị khô trước khi sử dụng. Không đưa thiết bị còn ẩm hoặc bẩn vào tai.

Không dùng chung tai nghe: Thói quen này giúp hạn chế việc trao đổi vi sinh vật và chất bẩn giữa những người sử dụng.

Không tự ngoáy tai sâu: Tránh dùng tăm bông hoặc vật sắc nhọn để lấy ráy tai vì có thể đẩy ráy tai vào sâu hơn hoặc làm tổn thương ống tai.

Nếu tai đau, ngứa, tắc nghẽn hoặc chảy dịch kéo dài, người dùng nên ngừng đeo tai nghe và đi khám. Trường hợp nghe không rõ hoặc ù tai không tự hết cũng cần được kiểm tra. Đặc biệt, nếu thính lực đột ngột suy giảm, cần đi khám cấp cứu hoặc đến cơ sở y tế có chuyên khoa tai mũi họng ngay, không chờ triệu chứng tự cải thiện.