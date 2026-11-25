Theo tạp chí People, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 18h20 ngày 22/11/2026 (giờ địa phương) trên đại lộ Old Hickory, phía tây thành phố Nashville, bang Tennessee, Mỹ.

Sở Cảnh sát Nashville cho biết, thời điểm trên, một người đàn ông 29 tuổi đến từ Antioch điều khiển ô tô Nissan Sentra đời 2017 lưu thông theo hướng Bắc trên đại lộ Old Hickory thì va chạm với một người đi bộ.

Nạn nhân được xác định là Dylan Robertson (25 tuổi).

Vụ tai nạn khiến một nam thanh niên 25 tuổi tử vong. Ảnh minh họa.

Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế chưa được công bố danh tính cho biết ban đầu anh nghĩ mình đã đâm phải một con hươu. Tuy nhiên, khi trở về nhà vào tối cùng ngày, người này phát hiện một mảnh vải màu đỏ trên ô tô và nghi ngờ mình có thể đã đâm trúng người.

Tài xế sau đó quay lại khu vực xảy ra va chạm và thông báo cho cảnh sát. Thi thể của Robertson được tìm thấy hơn 3 giờ sau vụ tai nạn.

Theo cảnh sát, tại thời điểm xảy ra vụ việc, nạn nhân mặc áo màu đỏ, quần jeans đen và có thể mang theo một chiếc áo hoodie màu đen. Tuy nhiên, vị trí chính xác của nạn nhân khi xảy ra va chạm vẫn chưa được xác định.

Cơ quan chức năng cũng cho biết tài xế điều khiển chiếc Nissan Sentra không có dấu hiệu bị suy giảm khả năng lái xe do rượu bia hoặc chất kích thích.

Hiện cảnh sát Nashville đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.