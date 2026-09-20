Tượng đài 'Bác Hồ với ngày hội non sông' tại Đền Hùng

Lễ khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông".

Việc xây dựng Tượng đài Bác Hồ tại Đền Hùng đã đưa hình ảnh của Người vào một không gian đặc biệt của lịch sử dân tộc - nơi hội tụ giữa cội nguồn dựng nước và sự nghiệp đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời đại Hồ Chí Minh.

Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh được làm bằng đồng, cao 7,5 m, thể hiện hình tượng Người ngồi trên bệ đá khối tự nhiên.

Tượng đài Bác Hồ được đặt tại đồi Phân Bùng, hướng nhìn sang Bức tranh Ngày hội non sông trên Đất Tổ, hài hòa với bức phù điêu "Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong" hiện có.

Toàn bộ công trình xây dựng trên diện tích 7,6 ha, thuộc khu vực bảo vệ II, không tác động đến khu vực bảo vệ I của Khu di tích; các hạng mục được đầu tư đồng bộ, bảo đảm không che khuất tầm nhìn lên các đền thờ chính.

Vị trí, quy mô, kiến trúc và tổ chức không gian được nghiên cứu, thực hiện theo quy định pháp luật về di sản văn hóa và quy hoạch được phê duyệt, hài hòa với cảnh quan, giá trị lịch sử, văn hóa của Đền Hùng.

Việc xây dựng tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng có ý nghĩa sâu sắc về giáo dục truyền thống, văn hóa và chính trị - xã hội.

Công trình góp phần hình thành không gian giáo dục cho các thế hệ, đặc biệt là thế hệ trẻ về đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và công lao của các bậc tiền nhân từ thời các Vua Hùng dựng nước đến thời đại Hồ Chí Minh. Đây cũng là nơi để đồng bào và du khách khi về với Đất Tổ bày tỏ lòng tưởng nhớ, thành kính đối với các Vua Hùng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các hạng mục liên quan góp phần hoàn thiện không gian văn hóa của Khu Di tích, tạo điểm nhấn kiến trúc hài hòa, tôn trọng cảnh quan thiên nhiên và các công trình lịch sử hiện hữu; gắn việc thực hành tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên với giáo dục truyền thống, bồi đắp lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc.

Công trình đồng thời thể hiện lòng tri ân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và phát huy giá trị của Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng. Tại đây, câu chuyện dựng nước và giữ nước được tiếp nối trong cùng một dòng chảy lịch sử. Sự kết nối ấy cùng hướng đến những giá trị bền vững: Lòng biết ơn nguồn cội, trách nhiệm gìn giữ non sông và ý thức trao truyền di sản cho các thế hệ mai sau.

Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông" được khánh thành ngày 19/9/2026, nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng.

Cách đây 72 năm, sau Chiến thắng Điện Biên Phủ, trên đường từ chiến khu Việt Bắc trở về tiếp quản Thủ đô Hà Nội, ngày 19/9/1954, tại Đền Giếng, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện và giao nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong, căn dặn: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.

Lời căn dặn ấy từ Đền Hùng đã trở thành lời hiệu triệu thiêng liêng, hun đúc ý chí, trách nhiệm của các thế hệ người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, khẳng định sự gắn bó giữa dựng nước và giữ nước trong tiến trình lịch sử dân tộc.

Năm 1962, trong lần thứ hai về thăm Đền Hùng, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục căn dặn phải chú ý bảo vệ, trồng thêm hoa, cây cối để Đền Hùng ngày càng trang nghiêm, đẹp đẽ, trở thành công viên lịch sử cho các thế hệ mai sau.