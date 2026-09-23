Tưởng cưới vợ giàu là sung sướng, con rể sốc khi bị mẹ vợ đuổi khỏi nhà sau 1 lần vào bếp

Câu chuyện ở rể của chàng trai Trương Khải, một nhân viên văn phòng bình thường ở Hàng Châu (Trung Quốc) bị mẹ vợ đuổi khỏi nhà vì chuyện bếp núc đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, theo Thanh niên Việt.

Khu biệt thự cao cấp tại Hàng Châu (Trung Quốc) từ lâu đã quen thuộc với sự giàu có của gia đình bà Lý Tú Hoa. Tự tay gây dựng cơ nghiệp bất động sản đồ sộ, bà sở hữu hàng loạt dãy nhà liền kề cùng khối tài sản kếch xù.

Lý Vân là con gái duy nhất của bà, cô không chỉ sở hữu ngoại hình xinh đẹp mà còn có học vấn cao sau nhiều năm du học, nhanh chóng đảm nhận vị trí quản lý trong công ty gia đình ngay khi về nước.

Chính vì vậy, tin tức Lý Vân kết hôn với Trương Khải, một nhân viên văn phòng có mức thu nhập vỏn vẹn 4,5 triệu tệ/tháng (khoảng 16 triệu đồng), đã tạo nên một cơn địa chấn nhỏ trong khu phố.

Mọi người xầm xì rằng Khải trúng số lớn, một bước đổi đời lên mây, nghiễm nhiên dọn vào biệt thự, đi xe sang và tận hưởng cuộc sống thượng lưu. Danh xưng "chạn vương" cũng bắt đầu gắn liền với tên anh từ đó.

Trong một lần Lý Vân đi công tác xa, Khải tranh thủ vào bếp trổ tài, ai ngờ bà Lý đột ngột xuất hiện kiểm tra. Ảnh minh họa

Bị mẹ vợ đuổi sau 1 năm làm rể hào môn

Cuộc sống vinh hoa chưa kéo dài được bao lâu thì chỉ hơn một năm sau, xóm giềng lại được một trận xôn xao. Vào một buổi chiều đầu thu, người ta bắt gặp Trương Khải lếch thếch xách vali, gương mặt ủ dột bước ra khỏi cánh cổng sắt đồ sộ của căn biệt thự.

Ban đầu, xung quanh dấy lên hàng loạt nghi vấn về việc vợ chồng bất hòa hay xuất hiện người thứ ba. Tuy nhiên, nguyên nhân thực sự khiến anh bị mẹ vợ tống cổ khỏi nhà lại bắt nguồn từ một lý do vô cùng oái oăm: việc bếp núc.

Đối với bà Lý Tú Hoa, chuyện bếp núc của nam giới không đơn thuần là việc nhà mà là ranh giới "đại kỵ". Là người đặc biệt coi trọng phong thủy và tư tưởng nề nếp cũ, bà luôn giữ quan điểm: "Đàn ông không vào bếp, đó là quy tắc của nhà họ Lý".

Ngược lại, Trương Khải lại là người thích nấu nướng. Anh luôn coi việc tự tay chuẩn bị bữa cơm cho vợ là cách giản dị nhất để giữ lửa hạnh phúc.

Trong một lần Lý Vân đi công tác xa, Khải tranh thủ vào bếp trổ tài. Đúng lúc dầu mỡ đang lấm lem trên chiếc áo sơ mi giữa gian bếp lát đá cẩm thạch sang trọng, bà Lý đột ngột xuất hiện kiểm tra.

Nhìn thấy cảnh tượng trái với quy tắc gia đường, bà nổi trận lôi đình. Sau tranh cãi gay gắt, bà thẳng thừng ra tuyên bố: "Nhà này không chứa con rể trái ý. Cậu biết phải làm gì rồi chứ?".

Cộng đồng mạng nói gì về bi kịch "chạn vương"?

Câu chuyện sau đó được một tài khoản ẩn danh chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc và nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Nhiều người bênh vực Khải. Họ cho rằng một người chồng biết nấu ăn, chủ động chăm sóc vợ là điều đáng trân trọng. Việc anh bước vào bếp không nên trở thành lý do để bị đuổi khỏi nhà.

Một số ý kiến cho rằng nếu bà Lý thực sự coi trọng phong thủy và truyền thống gia đình thì đó là quan niệm cá nhân, nhưng không nên áp đặt quá mức lên cuộc sống của con gái và con rể.

Có người viết rằng: "Biết nấu ăn cho vợ chẳng có gì đáng trách. Nếu đây là cách anh ấy thể hiện tình cảm thì càng không nên bị coi là vấn đề".

Một ý kiến khác lại tập trung vào cuộc sống của người ở rể: "Ở trong căn nhà của người khác, dù điều kiện vật chất tốt đến đâu, nếu không có tiếng nói thì vẫn rất khó cảm thấy thoải mái".

Rõ ràng câu chuyện "đàn ông kiếm ít tiền hơn vợ" không mới nhưng vẫn ảnh hưởng đến hạnh phúc của nhiều gia đình. Ảnh minh họa

Chênh lệch quá xa về thu nhập, hôn nhân có hạnh phúc?

Thực tế, tài chính luôn là chuyện lớn và có thể ảnh hưởng đến hôn nhân bất cứ lúc nào, nhất là khi vợ chồng có sự chênh lệch rõ rệt, theo Phụ nữ mới.

Rõ ràng câu chuyện "đàn ông kiếm ít tiền hơn vợ" không mới nhưng vẫn ảnh hưởng đến hạnh phúc của nhiều gia đình. Bởi tiền bạc không phải là chỉ số duy nhất để đánh giá một người, nhưng là nhân tố quan trọng quyết định chất lượng sống của hôn nhân.

Trước tiên, cặp đôi nên có sự trao đổi lại về các khoản chi phí trong nhà, từ đó phân công lại nhiệm vụ mà cá nhân cần gánh vác bằng thu nhập. Trong hôn nhân, dù tài chính cá nhân vững vàng thì cũng không nên ôm đồm hết vào một người.

Vì như thế sẽ khiến đối phương (vợ/chồng) gặp áp lực kinh tế, trong khi người còn lại thấy không được tôn trọng và có giá trị trong mối quan hệ đó. Bên cạnh đó, việc cùng nhau vạch lại rõ ràng các mục tiêu tài chính trong tương lai cũng sẽ tạo động lực để cả hai cùng phấn đấu gia tăng thu nhập.

Giải pháp trong mọi tình huống khi đôi bên cảm thấy chênh lệch thu nhập là cần đối thoại nhiều hơn. Người vợ nên hiểu hơn về sự tôn trọng, trong khi chồng cần rõ ràng về trách nhiệm và gánh nặng tài chính đôi bên cùng gặp phải. Nếu không thấy hợp lý trong quan điểm thì cùng bàn bạc và lắng nghe ý kiến của đối phương. Đó mới là điều nên làm trong bất cứ mối quan hệ.