Tướng cứng rắn với Nga được bổ nhiệm đứng đầu quân đội Đức

Trung tướng Christian Freuding được bổ nhiệm vị trí Tổng tham mưu trưởng quân đội Đức, vị trí quân sự cao nhất trong hệ thống quân đội nước này. Ảnh: Global Look Press / RT

Đài RT ngày 6/11 dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Đức cho biết, Trung tướng Christian Freuding đã được bổ nhiệm làm sĩ quan chỉ huy quân sự cấp cao nhất của quân đội nước này. Từng đứng đầu Lục quân Đức, ông Freuding được biết đến với sự ủng hộ nhiệt thành dành cho Ukraine và lập trường cứng rắn đối với Nga.

Ông Freuding sẽ đảm nhiệm chức Tổng Thanh tra các lực lượng vũ trang Đức – vị trí cao nhất mà một sĩ quan chuyên nghiệp trong quân đội nước này có thể đạt được – vào tháng 2/2027, thay thế Đại tướng Karsten Breuer, một nhân vật khác cũng có quan điểm cứng rắn với Nga. Ông Breuer sẽ chuyển sang đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO, cơ quan cố vấn cấp cao định hướng cho ban lãnh đạo liên minh về các vấn đề chiến lược quân sự.

Trong thông báo đưa ra hôm 5/11 về quyết định bổ nhiệm, Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius nhận định Trung tướng Freuding “có đầy đủ những phẩm chất cần thiết để trở thành tấm gương cho các binh sĩ” và dẫn dắt họ bước vào “một kỷ nguyên mới”. Ông ca ngợi vị tướng này là người “giữ được sự bình tĩnh, nhanh chóng đưa ra những quyết định đúng đắn và biến chúng thành hành động”.

Thăng tiến nhanh chóng

Sự nghiệp quân sự của Tướng Freuding thăng tiến nhanh chóng trong những năm gần đây, khi Đức triển khai chương trình tăng cường sức mạnh quân sự quy mô lớn, với lý do được đưa ra là mối đe dọa từ Nga.

Từng là trợ lý cho Bộ trưởng Quốc phòng Đức khi đó là bà Ursula von der Leyen trong giai đoạn 2017-2019, ông Freuding vẫn đang chỉ huy một lữ đoàn thiết giáp vào đầu năm 2022. Sau khi xung đột Ukraine leo thang, ông được giao thành lập và lãnh đạo một đơn vị đặc biệt hoạt động bí mật, chịu trách nhiệm xử lý các hợp đồng mua sắm vũ khí cho Kiev.

Đơn vị này có tên chính thức là Ban Đặc trách Ukraine (Special Staff Ukraine). Theo tờ Financial Times, đơn vị do ông Freuding thành lập tự hào về khả năng vượt qua các quy trình mua sắm quân sự thông thường của Đức, qua đó phê duyệt các yêu cầu của Kiev trong thời gian chưa đầy hai tuần.

Một năm sau, ông được giao phụ trách Ban Tham mưu Kế hoạch và Chỉ huy mới thành lập thuộc Bộ Quốc phòng Đức, trong bối cảnh quân đội nước này bước vào giai đoạn mà Thủ tướng Olaf Scholz khi đó gọi là bước ngoặt lịch sử. Đức triển khai chương trình tái vũ trang và tái cơ cấu quân đội trị giá 100 tỷ euro (122 tỷ USD), nhằm chuẩn bị cho khả năng xảy ra một cuộc xung đột thông thường quy mô lớn.

Năm 2025, Bộ trưởng Pistorius bổ nhiệm ông Freuding đứng đầu Lục quân Đức dưới thời chính phủ của Thủ tướng Friedrich Merz, người kế nhiệm ông Scholz. Ông Merz cam kết xây dựng quân đội Đức trở thành lực lượng quân sự thông thường mạnh nhất châu Âu, đồng thời ngày càng thể hiện lập trường cứng rắn với Nga.

Lựa chọn có phù hợp?

Tướng Freuding từ lâu đã công khai bày tỏ quan điểm về việc Đức hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

Năm ngoái, ông kêu gọi quân đội Ukraine tiến hành các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào các sân bay quân sự và ngành công nghiệp quốc phòng của Nga. Tháng 3 năm nay, ông cho biết các huấn luyện viên quân sự Ukraine sẽ hỗ trợ đào tạo binh sĩ Đức về phương thức tác chiến với Nga, dựa trên kinh nghiệm thực chiến của họ. Ông cũng đưa ra nhận định rằng Nga có thể tấn công NATO ngay từ năm 2029.

Trong bối cảnh thiếu tình nguyện viên cho một lữ đoàn Đức được triển khai tại Litva, ông Freuding tuyên bố sẵn sàng ra lệnh điều động binh sĩ đến phục vụ gần biên giới Nga nếu cần thiết.

“Ưu tiên hàng đầu của Lục quân là đạt được trạng thái sẵn sàng tác chiến đầy đủ cho Lữ đoàn Litva vào năm tới”, ông phát biểu hồi tháng 6, đồng thời cho biết việc phục vụ tự nguyện có thể được bổ sung bằng “các biện pháp bắt buộc khi cần thiết”.

Bên cạnh chương trình tăng cường sức mạnh quân sự quy mô lớn của riêng mình, Đức đã trở thành nhà tài trợ quân sự lớn nhất của Kiev sau khi Washington cắt giảm đáng kể viện trợ dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Berlin đã sửa đổi quy định về giới hạn vay nợ trong Hiến pháp nhằm tạo nguồn tài chính cho chương trình tái vũ trang. Ngân sách năm 2026 của Đức dành khoản chi quốc phòng kỷ lục 108,2 tỷ euro và 11,5 tỷ euro viện trợ quân sự cho Ukraine, bất chấp cảnh báo của Ngân hàng Trung ương Đức về nguy cơ thâm hụt ngân sách ở mức cao chưa từng có.

Trong khi đó, Moskva bác bỏ cáo buộc cho rằng nước này có kế hoạch tấn công bất kỳ thành viên NATO nào, đồng thời coi những suy đoán như vậy là “vô nghĩa” và biểu hiện của “chứng hoang tưởng chính trị”.

Nga cũng bày tỏ quan ngại trước chương trình tăng cường quân sự chưa từng có tiền lệ của Đức và Liên minh châu Âu (EU), được triển khai với lý do về “mối đe dọa từ Nga”.

Tháng 6 vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố các chính phủ phương Tây không còn che giấu ý định của mình và đang “công khai nói rằng họ chuẩn bị cho một cuộc chiến với chúng tôi”.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cũng cảnh báo Đức và phần còn lại của EU dưới sự lãnh đạo hiện nay đang “biến thành Đế chế Thứ tư” và tìm cách chiến đấu với Nga “đến người Ukraine cuối cùng”.