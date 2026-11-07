Tưởng cọc gỗ bỏ quên, người nông dân bàng hoàng khi nhìn kỹ vật thể dài 2m dưới đất

Một người nông dân tại bang Bắc Carolina (Mỹ) bất ngờ phát hiện con trăn boa dài gần 2m nằm trên trang trại trong lúc công nhân đang lắp đặt hàng rào. Điều đáng nói, con vật đã mất tích gần một tháng và được cơ quan chức năng tìm kiếm trước đó.

Theo đài WRAL, sự việc xảy ra tại trang trại của ông Richard Wood, thuộc khu vực đường Calloway, hạt Hoke, gần thành phố Raeford. Khi quan sát khu vực các công nhân đang thi công hàng rào, ông Wood phát hiện một vật thể thuôn dài nằm trên mặt đất.

Người nông dân cùng con gái giải cứu con trăn

Ban đầu, người đàn ông nghĩ đó chỉ là một chiếc cọc gỗ bị bỏ quên nên không chú ý. Tuy nhiên, khi tiến lại gần kiểm tra, ông nhận ra vật thể trước mắt không phải vật liệu xây dựng mà là một con trăn lớn.

Con trăn boa dài khoảng 2m đã mất tích gần một tháng trước khi được phát hiện trên trang trại. (Ảnh: Richard Wood/WRAL)

Theo thông tin từ UPI, con vật là trăn boa, có chiều dài khoảng 1,8-2,1m. Đây không phải trăn hoang dã mà là thú cưng của một hộ gia đình trong khu vực, đã trốn khỏi nơi nuôi nhốt từ đầu tháng 10.

Trước đó, cơ quan quản lý động vật hạt Hoke từng phát thông báo tìm kiếm con trăn tại khu vực đường Calloway và Summer Lane. Người dân được khuyến cáo giữ khoảng cách, không tự ý tiếp cận và thông báo cho lực lượng chức năng nếu phát hiện con vật.

Điều đáng chú ý, trang trại của ông Wood nằm gần khu vực con trăn mất tích. Khi nhận ra sinh vật trước mắt, ông lập tức nhớ đến thông báo tìm kiếm được phát đi gần một tháng trước.

Vợ ông Wood cũng từng lo lắng về con trăn đang mất tích, trong khi bản thân ông cho rằng con vật khó có thể sống sót hoặc tiếp tục lang thang trong khu vực suốt thời gian dài.

Sau khi phát hiện con trăn, ông Wood liên hệ với lực lượng kiểm soát động vật để nhờ hỗ trợ. Trong lúc chờ nhân viên chức năng đến hiện trường, ông gọi điện cho một người bạn có kinh nghiệm nuôi các loài trăn lớn để hỏi cách xử lý.

Theo UPI, lực lượng chức năng dự kiến mất khoảng 30 phút để có mặt. Người bạn của ông Wood nhận định con trăn tương đối hiền và hướng dẫn ông sử dụng một thùng nhựa lớn để giữ con vật an toàn.

Sau đó, ông Wood cùng con gái tên Peyton tìm cách đưa con trăn vào thùng. Peyton giữ phần đuôi, trong khi người cha kiểm soát phần thân gần đầu, tạo điều kiện để con vật tự di chuyển vào bên trong.

May mắn, con trăn không có phản ứng tấn công và được đưa vào thùng thành công.

Không lâu sau, nhân viên kiểm soát động vật có mặt cùng Matthew George, còn được biết đến với biệt danh Mountain Matt, để tiếp nhận con vật.

Theo Sandhills Sentinel ngày 4/11, cơ quan quản lý động vật hạt Hoke xác nhận con trăn đã được tìm thấy và đưa đến nơi an toàn. Lực lượng chức năng cũng gửi lời cảm ơn những người tham gia hỗ trợ giải cứu.

Con trăn mất tích gần một tháng trước khi được tìm thấy

Theo thông tin UPI đăng tải, con trăn trốn khỏi một ngôi nhà cách trang trại của ông Wood khoảng bốn căn nhà. Chủ sở hữu trước đó đã chuyển đến nơi khác và gửi con vật cho cha mình chăm sóc trước khi xảy ra sự cố.

Con trăn được thông báo mất tích từ đầu tháng 10 nhưng đến ngày 4/11 mới được tìm thấy. Hiện chưa có thông tin xác định chính xác nơi con vật ẩn náu cũng như cách nó sống sót trong suốt thời gian này.

Richard Wood cùng con gái đưa con trăn vào thùng nhựa trước khi lực lượng kiểm soát động vật đến tiếp nhận. (Ảnh: Richard Wood/WRAL)

Sau khi được giải cứu, con trăn được Matthew George tạm thời chăm sóc trong lúc chờ chủ nhân đến nhận lại.

Trăn boa là loài bò sát không có nọc độc, thường sử dụng sức mạnh cơ bắp để siết chặt con mồi trước khi nuốt. Dù con trăn trong vụ việc được đánh giá tương đối hiền, cơ quan chức năng vẫn khuyến cáo người dân không tự ý bắt giữ những con trăn lớn nếu không có kinh nghiệm xử lý.

Với ông Richard Wood, việc phát hiện con trăn giữa trang trại chắc chắn là một trải nghiệm khó quên. Từ vật thể tưởng chừng chỉ là chiếc cọc gỗ bị bỏ quên, người nông dân bất ngờ phát hiện một con vật dài gần 2m đã khiến cả khu vực tìm kiếm suốt nhiều tuần.

Khi được hỏi có muốn nuôi một con trăn boa như vậy hay không, ông Wood cho biết đây không phải loài vật mà ông muốn lựa chọn làm thú cưng.