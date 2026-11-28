Tác phẩm do giảng viên, sinh viên Khoa Sân khấu, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội phối hợp cùng Khoa Nghệ thuật, Đại học Wollongong, Australia dàn dựng, mở ra hướng thử nghiệm mới trong việc kế thừa và chuyển hóa chất liệu sân khấu truyền thống bằng ngôn ngữ biểu diễn đương đại.

Khai thác chiều sâu tư tưởng từ tích tuồng cổ

Dự án nghệ thuật do TS. NSƯT Bùi Như Lai chỉ đạo nghệ thuật, ThS. Dương Thị Thanh Huyền đạo diễn. Đây là lần đầu tiên Khoa Sân khấu, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội thực hiện biểu diễn một vở kịch nói chuyển thể từ tích tuồng cổ Hồ Nguyệt Cô hóa cáo.

Thay vì phục dựng nguyên dạng tác phẩm truyền thống, ê-kíp đặt mục tiêu khai thác tinh thần và giá trị cốt lõi của tích truyện trong một hình thức biểu đạt mới.

"Lady Fox" do Khoa Sân khấu, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội phối hợp cùng Khoa Nghệ thuật, Đại học Wollongong, Australia dàn dựng. Ảnh: MH

Hồ Nguyệt Cô hóa cáo là tích tuồng cổ giàu màu sắc huyền thoại, chứa đựng những xung đột về tình yêu, niềm tin, thân phận và bi kịch con người. Việc lựa chọn tác phẩm xuất phát từ mong muốn tìm kiếm chất liệu truyền thống có chiều sâu tư tưởng, đồng thời có khả năng đối thoại với đời sống đương đại. Câu chuyện xoay quanh nhân vật mang thân phận kỳ ảo, gợi mở suy ngẫm về giá trị, sự lựa chọn và những điều con người phải đánh đổi trong cuộc đời.

Trong cách tiếp cận của Lady Fox, hình tượng viên ngọc tu luyện qua hàng nghìn năm không đơn thuần là vật báu mang màu sắc kỳ ảo, mà được nhìn nhận như biểu tượng của niềm tin và những giá trị quý giá được tích lũy, tôi luyện theo thời gian.

Thông qua câu chuyện, vở diễn gợi mở suy ngẫm về hành trình con người rèn luyện, hoàn thiện bản thân, gìn giữ những giá trị tốt đẹp và đối diện với những lựa chọn trong cuộc sống.

Tính ước lệ truyền thống gặp gỡ kịch nói hiện đại

Dưới sự dàn dựng của đạo diễn ThS. Dương Thị Thanh Huyền, Lady Fox hướng tới sự gặp gỡ giữa tính ước lệ của sân khấu truyền thống và phương pháp biểu đạt của sân khấu kịch nói hiện đại.

Đạo diễn cho biết, ý đồ xuyên suốt của vở diễn là khai thác giá trị nghệ thuật truyền thống không chỉ ở nội dung câu chuyện mà còn ở chính ngôn ngữ biểu diễn.

Không gian và thời gian sân khấu được tổ chức theo hướng ước lệ, chắt lọc, giàu tính biểu tượng; cảnh trí xây dựng linh hoạt để mở ra không gian tưởng tượng, phù hợp với diễn biến tâm lý và cảm xúc nhân vật.

"Lady Fox" có sự kết hợp diễn xuất tâm lý, hành động kịch của diễn viên

Một điểm nhấn của vở diễn là đưa ngôn ngữ vũ đạo, hình thể cùng âm nhạc truyền thống (tiếng trống, kèn) vào cấu trúc kịch nói. Những đường nét chuyển động, nhịp điệu và động tác mang tính biểu tượng của nghệ thuật biểu diễn truyền thống được nghiên cứu và kết hợp với diễn xuất tâm lý, hành động kịch của diễn viên.

Theo đạo diễn Dương Thị Thanh Huyền, trong cách tiếp cận này, vũ đạo không chỉ minh họa mà trở thành phương tiện kể chuyện, thể hiện nội tâm nhân vật và chuyển tải những tầng cảm xúc mà lời thoại đôi khi khó diễn đạt hết.

Qua đó, hướng tới một hình thức sân khấu trong đó chất liệu truyền thống được chuyển hóa, vừa giữ được tinh thần nghệ thuật cội nguồn, vừa tạo nên diện mạo mới nhằm tiếp cận với cảm quan của khán giả trẻ hôm nay.

Trải nghiệm mới cho diễn viên trẻ

Tham gia Lady Fox mang đến cho các diễn viên trẻ cơ hội tiếp cận phương thức biểu diễn mới, kết hợp diễn xuất kịch nói với ngôn ngữ hình thể và yếu tố chuyển động mang tính truyền thống. Quá trình tập luyện, biểu diễn giúp họ xây dựng nhân vật, qua đó tìm hiểu, khám phá và làm quen với các giá trị nghệ thuật sân khấu cổ truyền.

Vở diễn góp phần tạo không gian giao lưu, thực hành nghệ thuật giữa hai môi trường đào tạo, giúp lan tỏa giá trị truyền thống trong dòng chảy sân khấu đương đại. Ảnh: MH

Hóa thân vào nhân vật Hồ Nguyệt Cô 2, Sofia Piovesan Ospitia, Khoa Nghệ thuật, Đại học Wollongong, Australia, chia sẻ: "Trước khi tham gia dự án này, tôi chưa biết nhiều về sân khấu truyền thống Việt Nam, vì vậy Lady Fox là một khám phá tuyệt vời đối với tôi. Tôi rất ấn tượng với cách cảm xúc được thể hiện qua cử chỉ, chuyển động và vũ đạo, ngay cả khi không cần lời thoại. Đôi khi các buổi tập khá thử thách, nhưng tôi thực sự thích thú khi được học hỏi những điều mới mẻ, khác với nền tảng nghệ thuật của mình. Tôi rất háo hức khi được đưa câu chuyện Việt Nam này lên sân khấu và chia sẻ với khán giả".

Với Bùi Hoàng Mai, Khoa Sân khấu, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, đảm nhận vai diễn Hồ Nguyệt Cô 1 cũng là một trải nghiệm đáng nhớ. "Có những phân đoạn tôi thực sự bị cuốn vào cảm xúc của nhân vật, nhất là khi phải thể hiện những giằng xé giữa tình yêu, niềm tin và mất mát. Với tôi, Lady Fox không chỉ là một vai diễn mà còn là cơ hội để hiểu sâu hơn về chất liệu tuồng cổ và thử thách bản thân với một cách biểu đạt mới".