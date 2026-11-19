Một trẻ sốt xuất huyết đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên. Ảnh: CDC Đắk Lắk

Bệnh nhi là H.S.N. (3 tuổi, trú tại buôn Ea Wi, xã Krông Pắc). Theo thông tin từ gia đình, tối 6/11, trẻ xuất hiện triệu chứng sốt, ho khan, sổ mũi. Ngày hôm sau, gia đình đưa trẻ đến Trung tâm Y tế Krông Pắc khám, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên điều trị.

Tại đây, kết quả xét nghiệm test nhanh kháng nguyên NS1 dương tính, bệnh nhi được chẩn đoán mắc sốt xuất huyết Dengue.

Đến ngày 11/11, tình trạng bệnh diễn tiến nặng, trẻ được xác định mắc sốt xuất huyết Dengue nặng, tổn thương gan nặng và rối loạn đông máu. Bệnh nhi được chuyển đến Khoa Hồi sức cấp cứu Nhi và Nhi sơ sinh để điều trị tích cực.

Mặc dù được các y, bác sĩ nỗ lực cứu chữa, trẻ tiếp tục diễn biến rất nặng với tình trạng suy hô hấp độ IV, sốc sốt xuất huyết, suy đa tạng, tràn dịch đa màng, xuất huyết tiêu hóa và rối loạn đông máu.

Ngày 13/11, bệnh viện tiên lượng tình trạng bệnh nhi rất nặng, nguy cơ tử vong cao. Đến ngày 16/11, gia đình xin đưa trẻ về nhà. Bệnh nhi tử vong lúc 4h05 cùng ngày.

Kết quả xét nghiệm Real-time RT-PCR của Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên xác định bệnh nhi dương tính với virus Dengue type 1.

Qua điều tra dịch tễ, ngành y tế ghi nhận buôn Ea Wi có 651 hộ với 3.443 nhân khẩu. Tính đến ngày 16/11, khu vực này ghi nhận 22 trường hợp mắc sốt xuất huyết Dengue. Riêng từ ngày 1/11 đến 16/11, địa phương phát hiện thêm 4 trường hợp và một ổ dịch.

Đáng chú ý, bà của bệnh nhi cũng mắc sốt xuất huyết Dengue, có kết quả test nhanh NS1 dương tính. Người này đã ổn định và xuất viện ngày 13/11. Đoàn giám sát cũng ghi nhận một trường hợp sốt chưa rõ nguyên nhân, đang điều trị tại phòng khám tư nhân trên địa bàn xã.

Ngay sau khi ghi nhận ca bệnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp các đơn vị liên quan điều tra, giám sát tại gia đình và khu vực lân cận. Trạm Y tế xã Krông Pắc triển khai xử lý ổ dịch tại buôn Ea Wi, phun hóa chất diệt muỗi trưởng thành tại nhà bệnh nhi và 100 hộ gia đình xung quanh.

Ngành y tế đồng thời tổ chức điều tra véc tơ truyền bệnh, hướng dẫn người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết.

Theo thống kê, tính đến ngày 16/11, toàn xã Krông Pắc ghi nhận 519 trường hợp mắc sốt xuất huyết Dengue và 11 ổ dịch, trong đó 3 ổ dịch vẫn đang hoạt động.

Ngành y tế khuyến cáo người dân không chủ quan khi mắc sốt xuất huyết. Khi có biểu hiện sốt, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn và theo dõi, không tự ý điều trị tại nhà.

Đặc biệt, người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế ngay khi xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo như đau bụng nhiều, nôn ói liên tục, mệt lả, li bì, chảy máu bất thường hoặc tay chân lạnh.

Bên cạnh đó, mỗi gia đình cần thường xuyên vệ sinh môi trường, loại bỏ vật dụng chứa nước không cần thiết, đậy kín dụng cụ chứa nước, diệt lăng quăng, bọ gậy và chủ động phòng tránh muỗi đốt để hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh.