Tuồng, Chèo, Cải lương cùng hội ngộ trong chương trình 'Tam Sắc'

Ngày Văn hoá Việt Nam

Điểm nhấn của “Tam Sắc” là sự hội tụ của ba loại hình sân khấu truyền thống trên cùng một sân khấu, tạo nên không gian thưởng thức nghệ thuật đa dạng, nơi những sắc thái đặc trưng của nghệ thuật dân tộc được tái hiện qua các trích đoạn và tiết mục tiêu biểu.

Thông qua chương trình, khán giả có dịp khám phá vẻ đẹp hào sảng, giàu tính ước lệ của nghệ thuật Tuồng; nét duyên dáng, trữ tình, đậm chất dân gian của Chèo; cùng chất tự sự, sâu lắng và giàu cảm xúc của Cải lương.

Mỗi loại hình mang một ngôn ngữ biểu diễn, phương thức xây dựng nhân vật và sắc thái thẩm mỹ riêng, song đều phản ánh những giá trị văn hóa, tinh thần và đời sống của người Việt qua nhiều thế hệ.

“Tam Sắc” quy tụ ba loại hình sân khấu truyền thống Tuồng, Chèo và Cải lương sẽ chính thức diễn ra trong hai đêm 21 và 24/11/2026. Ảnh: Bộ VHTTDL

Việc kết hợp ba loại hình trong cùng một chương trình không chỉ tạo nên bức tranh đa sắc về sân khấu truyền thống mà còn mở ra cơ hội để công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ, có cái nhìn toàn diện hơn về sự phong phú của nghệ thuật dân tộc.

Bên cạnh các tiết mục biểu diễn, chương trình còn có không gian trải nghiệm mang tên Nhập Cung. Tại đây, khán giả được mở rộng hành trình khám phá nghệ thuật thông qua các hoạt động tìm hiểu văn hóa, giao lưu với nghệ sĩ và tiếp cận những loại hình sân khấu truyền thống bằng hình thức gần gũi, sinh động hơn. Qua đó, ranh giới giữa sân khấu và người xem được thu hẹp, giúp công chúng không chỉ thưởng thức mà còn trực tiếp trải nghiệm những giá trị của nghệ thuật truyền thống.

NSND Lê Tuấn Cường - Phó Giám đốc phụ trách Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam - cho biết việc đưa Tuồng, Chèo, Cải lương đến gần hơn với khán giả thông qua những hình thức thưởng thức mới mẻ sẽ góp phần gia tăng sức hấp dẫn cho nghệ thuật truyền thống, khuyến khích công chúng chủ động tìm hiểu và trải nghiệm.

Theo ông Cường, đây cũng là hướng đi nhằm tạo thêm cơ hội để sân khấu truyền thống hiện diện trong đời sống văn hóa đương đại, qua đó tiếp tục gìn giữ, phát huy và trao truyền những giá trị nghệ thuật dân tộc cho các thế hệ mai sau.

Thông qua “Tam Sắc”, Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam kỳ vọng tạo thêm một điểm hẹn văn hóa ý nghĩa nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, góp phần khơi dậy tình yêu đối với nghệ thuật truyền thống và kết nối di sản sân khấu với công chúng hôm nay.