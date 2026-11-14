Tướng cấp cao Hàn Quốc đích thân lái tiêm kích KF-21 để chứng minh tính ưu việt

Trung tướng Chin Yong-sung đã đích thân lái tiêm kích KF-21 để kiểm tra khả năng chiến đấu, nhằm đảm bảo lực lượng vũ trang Hàn Quốc có thể phản ứng nhanh chóng trước các mối đe dọa trên không.

Sau chuyến bay thử nghiệm, Tướng Chin đã tuyên bố rằng, ông rất hài lòng với khả năng cơ động và dễ điều khiển của KF-21, qua đó khẳng định những lo ngại với chiếc tiêm kích này là không có cơ sở.

Cần nhấn mạnh, KF-21 là máy bay chiến đấu thế hệ 4,5+ của Hàn Quốc, được phát triển bởi Tập đoàn KAI với sự góp vốn một phần từ Indonesia, ngoại hình của nó khá giống với chiếc F-22 do Mỹ sản xuất.

Chương trình KF-21 bắt đầu vào năm 2001 dưới tên gọi KF-X, công việc thực sự chỉ bắt đầu vào năm 2015. Chuyến bay đầu tiên của nguyên mẫu diễn ra năm 2022, chính thức bàn giao cho Không quân Hàn Quốc để đưa vào đội hình chiến đấu diễn ra vào tháng 9/2025.

Như vậy đã 25 năm trôi qua từ khi chiếc tiêm kích này hình thành ý tưởng đến khi được đưa vào hoạt động, đây là khoảng thời gian dài hay ngắn theo tiêu chuẩn hiện nay vẫn là một câu hỏi bỏ ngỏ.

Tuy vậy có một vấn đề phải nói tới, mặc dù KF-21 Boramae được tạo ra từ đầu, nhưng khá nhiều công nghệ và thành tựu của Mỹ đã được sử dụng trong quá trình nghiên cứu phát triển.

KF-21 là tiêm kích sử dụng một phần công nghệ tàng hình radar, tích hợp 2 động cơ General Electric F414 của Mỹ, cho tốc độ tối đa Mach 1,8 (2.140 km/h) và tầm hoạt động khoảng 2.900 km, tải trọng vũ khí trên 10 điểm treo là 7.700 kg.

Biến thể KF-21 Block I hiện tại là bản phòng không, được trang bị pháo 20 mm và có khả năng mang tên lửa không đối không tầm trung và tầm xa (cả của Hàn Quốc và phương Tây) trên các điểm treo vũ khí bên ngoài và bán chìm.

Biến thể Block II dự kiến ​​ra mắt từ năm 2028 sẽ có đầy đủ khả năng sử dụng các loại vũ khí không đối đất dẫn đường chính xác, chẳng hạn như tên lửa hành trình Taurus hoặc bom JDAM.

Ưu điểm của KF-21 bao gồm hiệu quả về chi phí vận hành cũng như giá bán thấp hơn đáng kể so với F-35 của Mỹ, khiến nó trở nên hấp dẫn đối với những quốc gia đang tìm kiếm một loại tiêm kích hiện đại nhưng không quá đắt.

Kiến trúc mở của KF-21 cũng cho phép tích hợp vũ khí phương Tây, và kế hoạch trang bị cho phiên bản tiếp theo khoang bên trong và lớp phủ tàng hình cải tiến sẽ đưa Boramae tiến gần hơn đến tiêu chuẩn tiêm kích thế hệ thứ năm.

Một lợi thế khác là tính độc lập một phần, khác với Mỹ, Hàn Quốc đưa ra các điều khoản linh hoạt hơn cho việc chuyển giao công nghệ và áp đặt rất ít hạn chế chính trị liên quan đến phạm vi sử dụng, điều này rất quan trọng đối với một số khách hàng.

Nhưng KF-21 vẫn tồn tại nhược điểm như thiếu khả năng tàng hình do chưa có khoang vũ khí bên trong, tên lửa khi gắn trên các giá treo ngoài sẽ làm tăng đáng kể tiết diện phản xạ radar, đặc biệt khi mang đầy đủ đạn dược.

Một nhược điểm khác là sự phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài, mặc dù Hàn Quốc đã tích cực nội địa hóa, điều này tạo ra rủi ro nghiêm trọng khi xuất khẩu sang các nước thứ ba.

Bên cạnh đó là sự chưa hoàn thiện tính năng, dẫn đến hạn chế của chiếc tiêm kích đối với những người mua tiềm năng cần một chiến đấu cơ đa nhiệm "ngay lập tức".

Tất cả những nhược điểm này đã dẫn đến nhiều chỉ trích đối với tiêm kích KF-21 Boramae ngay tại Hàn Quốc, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến triển vọng xuất khẩu.

Cụ thể, các nhà phân tích đang kêu gọi thay thế các bộ phận và linh kiện ngoại quốc bằng hàng nội địa để tránh phụ thuộc quá nhiều vào nhà cung cấp nước ngoài, khi họ hoặc thiếu thời gian, thiếu kinh phí, hoặc quá tải với các đơn đặt hàng khác.

Trong điều kiện trên, chuyến bay của Tướng Chin là một sự kiện đáng chú ý, nhưng có lẽ chưa đủ để xóa tan nghi ngại từ các khách hàng tiềm năng, thậm chí chính trong nội bộ Hàn Quốc.