Tưởng cảm cúm sau khi dính mưa, cụ ông 74 tuổi phát hiện nhồi máu cơ tim

Tưởng cúm không ngờ nhồi máu cơ tim

Sau một lần bị dính nước mưa, ông N.V.A. (74 tuổi) xuất hiện tình trạng khó thở, mệt mỏi kéo dài. Nghĩ mình chỉ bị cảm cúm thông thường, ông tự mua thuốc uống và xông lá tại nhà.

Tuy nhiên, sau một tuần, các triệu chứng không thuyên giảm mà ngày càng nặng hơn. Khi khó thở ngay cả lúc nghỉ ngơi, ông mới đến bệnh viện thăm khám và bất ngờ được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp.

Tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh, kết quả kiểm tra cho thấy hai nhánh động mạch vành của người bệnh bị hẹp nặng tới 99%, gồm động mạch liên thất trước và nhánh Diagonal 1. Đây là nhánh lớn tách ra từ động mạch liên thất trước, có nhiệm vụ cấp máu cho một phần cơ tim vùng bên.

Đáng chú ý, siêu âm tim ghi nhận chức năng co bóp của tim suy giảm, phân suất tống máu (EF) chỉ còn 32%, kèm hở nhẹ van hai lá và giãn thất trái. Tình trạng này cho thấy khả năng bơm máu của tim đã suy giảm đáng kể.

Bệnh nhân và bác sĩ sau can thiệp - Ảnh BVCC

Hai nhánh mạch vành hẹp gần như tắc hoàn toàn

ThS.BS Nguyễn Văn Hải, Trưởng khoa Tim mạch - Tim mạch can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc cho biết, nhồi máu cơ tim cấp xảy ra khi dòng máu nuôi cơ tim bị gián đoạn nghiêm trọng, khiến tế bào cơ tim thiếu oxy, tổn thương và có thể hoại tử không hồi phục. Nếu không được xử trí kịp thời, người bệnh có nguy cơ gặp các biến chứng nguy hiểm như rối loạn nhịp tim, suy tim cấp, sốc tim, thậm chí tử vong.

Với ông N.V.A., nguy cơ càng lớn do tuổi cao, tiền sử tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, tổn thương mạch vành phức tạp và chức năng co bóp của tim suy giảm nặng. Các bác sĩ phải nhanh chóng đánh giá tình trạng, hội chẩn để lựa chọn phương án tái thông mạch vành, đồng thời kiểm soát nguy cơ biến chứng trong quá trình can thiệp.

ThS.BS Nguyễn Văn Hải nhấn mạnh, tổn thương nằm ở những mạch máu quan trọng, cấp phần lớn lượng máu nuôi cơ tim. Vì vậy, ê-kíp phải đặc biệt thận trọng khi can thiệp nhằm hạn chế nguy cơ thiếu máu cơ tim kéo dài, tụt huyết áp và các biến chứng huyết động nghiêm trọng.

Sau hội chẩn, các bác sĩ tiến hành can thiệp mạch vành, đặt một stent tại động mạch liên thất trước và nong bóng nhánh mạch vành còn lại nhằm khơi thông dòng máu nuôi tim.

Sau thủ thuật, huyết động của người bệnh ổn định. Ông tiếp tục được theo dõi sát huyết áp, nhịp tim và chức năng hô hấp. Sau 5 ngày, người bệnh được xuất viện, tiếp tục dùng thuốc và tái khám theo lịch hẹn.

Khó thở khi nghỉ ngơi không nên xem nhẹ

ThS.BS Nguyễn Văn Hải khuyến cáo, người cao tuổi và những người có yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn lipid máu, bệnh thận mạn hoặc hút thuốc lá cần khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm bệnh tim mạch.

Nhồi máu cơ tim không phải lúc nào cũng khởi phát bằng cơn đau ngực dữ dội. Một số người bệnh có thể xuất hiện khó thở, mệt mỏi hoặc các biểu hiện không điển hình. Vì vậy, không nên chủ quan khi những triệu chứng tưởng chừng thông thường kéo dài, tiến triển nặng hoặc xuất hiện ngay cả lúc nghỉ ngơi.

Khi có dấu hiệu nghi ngờ như đau thắt ngực, đau lan lên vai trái, hàm hoặc lưng, khó thở, vã mồ hôi lạnh, buồn nôn, đặc biệt khi cơn đau kéo dài trên 15-20 phút hoặc xuất hiện lúc nghỉ ngơi, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất. Không nên tự chẩn đoán là cảm cúm, tự mua thuốc uống hoặc trì hoãn thăm khám khi triệu chứng không thuyên giảm.

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