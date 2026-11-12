Tưởng cảm cúm, cô gái 23 tuổi ở Quảng Ninh nguy kịch sau khi truyền dịch

Chỉ vì nghĩ bị cảm cúm thông thường và tự ý ra phòng khám tư truyền dịch, nữ bệnh nhân 23 tuổi ở Quảng Ninh suýt mất mạng do sốc tim, rối loạn nhịp nguy hiểm. Nhờ được can thiệp ECMO (tim phổi nhân tạo) kịp thời và sự phối hợp liên viện, bệnh nhân đã hồi phục ngoạn mục sau hơn 2 tuần điều trị.

Từ triệu chứng thông thường đến cơn thập tử nhất sinh

Nữ bệnh nhân Đ.T.D. (23 tuổi, trú tại phường Bãi Cháy, TP Quảng Ninh) ban đầu chỉ xuất hiện các triệu chứng mệt mỏi, sốt và đau rát họng trong 2 ngày. Cho rằng đây chỉ là cảm cúm nhẹ, chị đến một phòng khám tư để truyền dịch với mong muốn mau khỏe.

Tuy nhiên, chỉ sau một ngày, bệnh tình chuyển biến xấu nhanh chóng. Chị mệt lả, nôn mửa, đau tức ngực và khó thở tăng dần, buộc phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Bãi Cháy trong tình trạng lơ mơ, huyết áp không đo được, điện tim ghi nhận rối loạn nhịp nhanh thất nguy hiểm.

Ảnh Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ninh

Nhận định bệnh nhân vượt quá khả năng điều trị thông thường, Bệnh viện Bãi Cháy đã lập tức hội chẩn từ xa với Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ninh để thống nhất phương án chuyển viện và chuẩn bị kích hoạt kỹ thuật cao.

Tranh giành sự sống từ tay "thần chết"

Tại Trung tâm Hồi sức tích cực, Chống độc - Đột quỵ (Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ninh), các bác sĩ xác định chị D. bị viêm cơ tim tối cấp biến chứng sốc tim, kèm rối loạn nhịp phức tạp. Tổn thương cơ tim khiến khả năng co bóp và bơm máu suy giảm nghiêm trọng, đe dọa tính mạng các cơ quan nội tạng.

Trước tình thế nguy kịch, ê-kíp điều trị đã quyết định triển khai ngay kỹ thuật ECMO-VA (hệ thống tim phổi nhân tạo hỗ trợ tuần hoàn). Hệ thống này tạm thời thay thế chức năng tim phổi, duy trì tưới máu nuôi cơ thể và giảm gánh nặng tối đa cho cơ tim nghỉ ngơi, chờ hồi phục.

Bên cạnh ECMO, bệnh nhân được áp dụng phác đồ hồi sức tích cực, kiểm soát chặt chẽ rối loạn nhịp và bảo vệ chức năng các cơ quan. Kỳ tích đã xuất hiện: sau 5 ngày, tim cô gái trẻ từng bước cải thiện khả năng co bóp, huyết động ổn định và được cai ECMO thành công. Sau hơn 2 tuần điều trị, sức khỏe bệnh nhân hồi phục hoàn toàn và được xuất viện trong niềm vui của gia đình và y bác sĩ.

Lời cảnh tỉnh từ các bác sĩ chuyên khoa

BSCKI Đỗ Quốc Tuấn, Phó Đơn nguyên Đột quỵ, cho biết viêm cơ tim tối cấp thường khởi phát với triệu chứng rất dễ nhầm lẫn với cảm cúm thông thường, nhưng lại tiến triển cực kỳ nhanh thành sốc tim và tử vong cao. Trường hợp của chị D. may mắn được cứu sống nhờ sự phối hợp xử trí kịp thời, chuyên nghiệp giữa hai bệnh viện.

Từ ca bệnh này, giới chuyên môn đưa ra cảnh báo nghiêm khắc đối với thói quen tự ý truyền dịch khi mệt mỏi, sốt cao hay ăn uống kém: Không phải trận ốm sốt nào cũng cần truyền dịch. Việc tự ý truyền khi chưa có chỉ định và thăm khám kỹ càng ẩn chứa nhiều biến chứng khôn lường, nguy cơ gấp đôi ở người bệnh tim. Với những người có sẵn tổn thương cơ tim hoặc suy giảm chức năng tim, việc nạp thêm dịch vào cơ thể sẽ làm tăng gánh nặng tuần hoàn, dễ dẫn đến phù phổi cấp, khiến tình trạng suy tim, suy hô hấp trầm trọng hơn, thậm chí tử vong nhanh chóng.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi có triệu chứng sốt, mệt mỏi, đau họng, người dân nên đến các cơ sở y tế uy tín để được chẩn đoán chính xác nguyên nhân, tuyệt đối không tự ý truyền dịch tại nhà. Đặc biệt, nếu xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm như đau tức ngực, khó thở, hồi hộp, đánh trống ngực, choáng váng hoặc ngất, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời.

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