Tưởng bố thiên vị khi để lại căn nhà 8 tỷ cho em trai út, tôi bật khóc trước bức thư trong hộp sắt

Ba anh em chúng tôi lớn lên từ nghèo khó trong căn nhà cổ của gia đình. Tôi là anh cả, sau tôi là cô em gái và cậu em trai út. Ý thức được hoàn cảnh gia đình, tôi và Vân luôn nỗ lực học tập để rồi trụ lại thành phố lập nghiệp. Nhờ trời thương, công việc kinh doanh của vợ chồng tôi và gia đình em gái đều khấm khá, mua được nhà cửa đàng hoàng ở các khu đô thị.

Duy chỉ có em trai út là chịu nhiều thiệt thòi. Em học không cao, tính tình lại hiền lành, cục mịch nên chỉ làm công việc tự do, thu nhập bấp bênh. Ngày em lập gia đình, bố tôi sức khỏe đã yếu. Ông quyết định giữ vợ chồng em ở lại trong căn nhà cũ để tiện bề chăm sóc, đỡ đần ông.

Mấy năm qua, căn nhà cũ nằm trong khu quy hoạch nên tăng giá, được giới bất động sản định giá lên tới gần 8 tỷ đồng. Tôi và em gái dù không nói ra, nhưng trong lòng luôn ngầm hiểu tài sản này bố sẽ chia đều làm ba phần cho các con. Sự tự tin ấy bỗng chốc vỡ vụn khi tờ di chúc được mở ra, ghi rõ: Em trai út toàn quyền sở hữu căn nhà, tôi và em gái không được thừa kế bất cứ một mét đất nào.

Cầm tờ di chúc trên tay, em gái tôi lẳng lặng quay mặt đi lau nước mắt, còn vợ tôi thì bắt đầu phàn nàn về sự bất công. Bản thân tôi vừa hụt hẫng vừa giận bố. Bao năm qua, mỗi lần lễ Tết hay khi bố nhập viện, tôi và em gái đều là người bỏ tiền túi ra lo liệu viện phí, mua sắm đồ đạc không tiếc thứ gì. Còn em trai quanh năm chỉ quanh quẩn chăm vài luống rau, nấu cơm cho bố, tiền nong chẳng đóng góp được bao nhiêu.

Sự im lặng bao trùm lên phòng khách. Em dâu thấy anh chị im lặng liền lên tiếng: "Anh chị ơi, vợ chồng em cũng không biết bố lập di chúc từ lúc nào. Nếu anh chị thấy...".

Chưa kịp để em dâu nói hết câu, tôi đứng dậy bước thẳng vào phòng ngủ của bố để tìm lại cuốn sổ khám bệnh cũ của ông, trong lòng vẫn nặng trĩu sự ấm ức và thắc mắc tại sao bố lại thiên vị như vậy.

Người con xúc động rơi nước mắt khi đọc những lá thư và giấy tờ lưu giữ trong chiếc hộp sắt cũ của bố sau khi ông qua đời. Ảnh minh họa

Khi mở ngăn kéo dưới cùng của chiếc tủ gỗ sờn cạnh giường bố, tôi không thấy sổ khám bệnh mà thấy một chiếc hộp sắt nhỏ. Bên trong hộp là một xấp biên lai chuyển tiền và một bức thư viết tay với nét chữ run rẩy của bố trước khi mất.

Tôi lật dở từng tờ biên lai và chết lặng. Đó là toàn bộ số tiền viện phí, tiền mua thuốc men, tiền sửa nhà mà tôi và em gái gửi về cho bố suốt 5 năm qua. Phía dưới mỗi tờ biên lai đều có dòng ghi chú chi li bằng bút mực của bố: "Tiền con cả gửi bố đi mổ mắt, bố không tiêu đến, gửi tiết kiệm đứng tên cháu đích tôn", "Tiền cái Vân cho bố mua thuốc bổ, bố gom lại để sau này mua xe cho con gái nó đi học đại học".

Hóa ra, bố tôi chưa từng tiêu một đồng nào trong số tiền chúng tôi gửi về. Ông lẳng lặng lập riêng các tài khoản tiết kiệm để trả lại nguyên vẹn cho các cháu. Và lý do được bố viết trong tờ giấy đặt trong chiếc hộp đã làm tôi hoàn toàn sững sờ:

"Bố biết căn nhà này trị giá 8 tỷ, chia ba thì đứa nào cũng có phần. Nhưng bố để lại toàn bộ cho con út không phải vì bố thiên vị. Năm ngoái khi bố bị tai biến nằm liệt giường một chỗ, con trai cả bận dự án công ty, con gái bận chăm con nhỏ, chỉ có vợ chồng con út lẳng lặng xin nghỉ việc không lương một tháng trời để túc trực bên giường bệnh. Con út nó không có tiền cho bố, nhưng nó cho bố đôi chân để dìu bố đi vệ sinh, cho bố đôi tay để đút từng thìa cháo mà không một lời than vãn.

Con cả, cái Vân đã có nhà cao cửa rộng trên phố, tự lo được cuộc sống đàng hoàng. Bố để lại nhà cho con út để nó có mái nhà che mưa che nắng, và cũng là để bù đắp những tháng ngày nó chịu khổ cực lầm lũi chăm sóc một người già yếu như bố mà không tính toán thiệt hơn. Các con đều là khúc ruột của bố, xin đừng vì mảnh đất này mà oán hận bố, oán hận em".

Đọc đến dòng cuối cùng, tôi quỵ xuống cạnh chiếc giường cũ của bố, hai hàng nước mắt chảy dài xuống má, lồng ngực thắt lại vì hối hận. Tôi nhận ra sai lầm của mình bấy lâu nay là đã dùng lăng kính tiền bạc để đo đếm lòng hiếu thảo. Tôi và em gái cứ nghĩ gửi tiền về là tròn chữ hiếu, mà quên mất rằng thứ người già cần nhất lúc tuổi xế chiều là thời gian, là sự chăm sóc tỉ mẩn hằng ngày mà vợ chồng em út đã âm thầm gánh vác thay phần chúng tôi.

Tôi lau nước mắt, cầm chiếc hộp sắt bước ra phòng khách. Nhìn cậu em út đang ngồi co rụt người bên góc ghế vì sợ các anh chị giận, tôi bước đến ôm chặt lấy bờ vai gầy của em, nghẹn ngào: "Nhà của em, em cứ giữ lấy mà thờ phụng bố. Anh chị sai rồi!".

Cuộc họp gia đình khép lại không có một lời tranh chấp, chỉ có tình anh em được hàn gắn từ bài học đắt giá về đạo hiếu mà bố đã lẳng lặng dạy chúng tôi khi đã đi xa.