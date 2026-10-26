Tưởng bỏ cơm giúp hạ đường huyết, người phụ nữ bỗng mệt lả, rụng tóc từng nắm

Sau khi phát hiện đường huyết cận cao, bà Trương, 56 tuổi, bỏ cơm vì nghĩ tinh bột làm tăng đường huyết. Nửa tháng đầu, bà giảm 2,5-3kg, đường huyết lúc đói có vẻ cải thiện. Tuy nhiên, đến tuần thứ ba, bà thường xuyên mệt mỏi, leo cầu thang phải nghỉ giữa chừng, rụng tóc nhiều và sắc mặt vàng vọt.

Đường huyết cận cao, người phụ nữ bỏ cơm nửa tháng rồi hối hận vì loạt dấu hiệu bất thường