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Tưởng bỏ cơm giúp hạ đường huyết, người phụ nữ bỗng mệt lả, rụng tóc từng nắm

Bỏ cơm để hạ đường huyết, người phụ nữ 56 tuổi giảm cân nhanh nhưng sau đó mệt mỏi, rụng tóc, sắc mặt vàng vọt.

Báo Sức Khỏe & Đời Sống
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Sau khi phát hiện đường huyết cận cao, bà Trương, 56 tuổi, bỏ cơm vì nghĩ tinh bột làm tăng đường huyết. Nửa tháng đầu, bà giảm 2,5-3kg, đường huyết lúc đói có vẻ cải thiện. Tuy nhiên, đến tuần thứ ba, bà thường xuyên mệt mỏi, leo cầu thang phải nghỉ giữa chừng, rụng tóc nhiều và sắc mặt vàng vọt.

Đường huyết cận cao, người phụ nữ bỏ cơm nửa tháng rồi hối hận vì loạt dấu hiệu bất thường

Hải Đường

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/tuong-bo-com-giup-ha-duong-huyet-nguoi-phu-nu-bong-met-la-rung-toc-tung-nam-16926102614491729.htm