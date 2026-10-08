Trước đó, tối 7/10, tại một số nơi ở TP. Đồng Nai xảy ra mưa; trong đó tại phường Tam Hiệp mưa lớn kéo dài khoảng 1 giờ đồng hồ khiến một đoạn tường bao Dự án khu nhà ở phức hợp cao tầng phường Tam Hiệp của Tập đoàn Bcons bất ngờ bị đổ sập.

Sự cố khiến bùn đất từ bên trong công trình tràn vào nhà dân.

Đoạn tường bao dự án của Tập đoàn Bcons đổ sập, bùn đất tràn vào nhà dân.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng phường Tam Hiệp phối hợp với đơn vị thi công nhanh chóng khắc phục, dọn dẹp bùn đất hỗ trợ người dân trong khu vực.

Sáng 8/10, hiện trường nơi xảy ra sự cố đã được các đơn vị có liên quan che chắn, đặt biển cảnh báo. Đơn vị thi công cũng đang tiến hành khắc phục sự cố. Đoạn tường bao dự án là đoạn tường cũ đã tồn tại từ lâu.

Dự án khu nhà ở phức hợp cao tầng phường Tam Hiệp, phường Tam Hiệp, TP Đồng Nai do Tập đoàn Bcons làm chủ đầu tư được động thổ xây dựng vào tháng 5/2026.

Dự án có tổng đầu tư gần 4.500 tỷ đồng, với quy mô khoảng 3ha, gồm 5 khối chung cư cao 22 tầng nổi, 2 tầng hầm, cung cấp 2.800 sản phẩm căn hộ.