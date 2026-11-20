Tướng Magowan (phải) và Vua Charles. Ảnh: GCHQ.gov.uk

Theo đài Sky News, Tướng Rob Magowan, chỉ huy Bộ Tư lệnh Tác chiến mạng đặc biệt của quân đội Anh cho biết nguy cơ tấn công mạng mà nước này đang phải đối mặt là đáng kể. Ông Magowan đồng thời cảnh báo lực lượng tác chiến mạng của Anh sẽ đáp trả các mối đe dọa bằng "mối đe dọa tương ứng".

Việc một quan chức Anh công khai đề cập đến các nhiệm vụ tấn công mạng bí mật của nước này là điều rất hiếm gặp. Tướng Magowan đã chia sẻ thông tin trên với với Sky News nhân dịp trụ sở mới của Lực lượng Tác chiến mạng quốc gia chính thức được khánh thành hồi đầu tuần này tại Samlesbury, hạt Lancashire.

“Lĩnh vực không gian mạng, như cách chúng tôi gọi, đang ngày càng trở nên quan trọng trong xung đột. Với tư cách là một chỉ huy quân sự, tôi muốn có nhiều phương án khác nhau để đối phó với đối thủ”, Tướng Magowan nói trong cuộc phỏng vấn đầu tiên kể từ khi được thăng chức tướng 4 sao hồi đầu năm.

Khi được hỏi liệu Lực lượng Tác chiến mạng quốc gia Anh có đang tiến hành các chiến dịch tấn công hay không, ông Magowan trả lời: “Chắc chắn là có và chúng tôi đã công khai điều đó”.

Vị tướng Anh này xác nhận những đối tượng mà các chiến dịch này nhắm tới là Nga, Trung Quốc, Iran và Triều Tiên.

Được thành lập năm 2020, Lực lượng Tác chiến mạng quốc gia Anh tập trung thực hiện các nhiệm vụ tấn công, song phạm vi hoạt động cụ thể được xếp vào diện tuyệt mật. Vì vậy, những phát biểu của Tướng Magowan được xem là tiết lộ đáng chú ý, cung cấp cho công chúng những thông tin chi tiết hơn bao giờ hết về cách thức hoạt động của lực lượng phối hợp giữa quân đội và các cơ quan tình báo Anh nhằm răn đe và phá vỡ các mối đe dọa đối với nước này.