Tuồn bia, sữa đem bán ra ngoài, quản lý Bách Hóa Xanh tham ô hơn 1,4 tỷ đồng

Cụ thể, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Công Nhạ (SN 1996, trú tại xã Vĩnh Xương, tỉnh An Giang), nguyên quản lý cửa hàng Bách Hóa Xanh Long Sơn, phường Tân Châu, tỉnh An Giang, để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản”.‎

Đối tượng Nguyễn Công Nhạ - Ảnh: Công an tỉnh An Giang.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 5 đến tháng 7/2026, trong thời gian làm quản lý cửa hàng Bách Hóa Xanh Long Sơn, Nguyễn Công Nhạ đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để chiếm đoạt 17 loại hàng hóa, chủ yếu là bia, sữa, mì gói các loại, sau đó bán ra ngoài lấy tiền tiêu xài cá nhân. Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt được xác định trên 1,4 tỷ đồng.

Hiện Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.