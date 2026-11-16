Tuổi trung bình đăng ký kết hôn lần đầu của đàn ông Việt Nam tăng lên 31,7

Khám sức khỏe trước khi kết hôn góp phần nâng cao chất lượng dân số. Ảnh: Bệnh viện Hùng Vương

Theo Báo cáo quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch năm 2025 của Cục Thống kê vừa công bố, cả nước ghi nhận khoảng 759.300 trường hợp đăng ký kết hôn, trong đó 636.900 trường hợp kết hôn mới, chiếm 83,9%; 122.400 trường hợp đăng ký kết hôn lại, chiếm 16,1%.

Xét theo nhóm tuổi, tỷ suất kết hôn của nữ giới cao nhất ở nhóm 20-24 tuổi, với 62,5 người kết hôn/1.000 dân. Trong khi đó, nam giới có tỷ suất kết hôn cao nhất ở nhóm 25-29 tuổi, với 55,1 người/1.000 dân. Từ sau 30 tuổi, tỷ suất kết hôn ở cả hai giới giảm rõ rệt.

Trong số các cuộc kết hôn mới, có 70,5% trường hợp chồng lớn tuổi hơn vợ; 14,1% hai vợ chồng bằng tuổi và 15,4% vợ lớn tuổi hơn chồng. Đáng chú ý, ở cả hai nhóm chênh lệch tuổi, khoảng cách phổ biến nhất là từ 1-5 tuổi, chiếm 67% ở nhóm chồng lớn tuổi hơn vợ và 86,3% ở nhóm vợ lớn tuổi hơn chồng. Nhóm phụ nữ 30-34 tuổi kết hôn với nam giới 25-29 tuổi ghi nhận gần 10.600 cặp, nhiều nhất trong các nhóm kết hợp độ tuổi.

Truyền thông về hôn nhân và sức khỏe sinh sản cho người trẻ trước xu hướng kết hôn muộn. Ảnh: Sở Y tế Hà Nội

Báo cáo cũng ghi nhận 23.200 cuộc kết hôn có yếu tố nước ngoài, chiếm 3,1% tổng số cuộc kết hôn được đăng ký. Trong đó, phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài chiếm 91,1%, tương đương 21.100 cuộc kết hôn; nam giới Việt Nam kết hôn với người nước ngoài chiếm 8,8%.

Cùng với xu hướng kết hôn muộn, mức sinh tại Việt Nam tiếp tục giảm. Năm 2025, tổng tỷ suất sinh chỉ còn 1,66 con/phụ nữ, giảm 0,18 con so với năm 2024 và 0,2 con so với năm 2023. Tuổi trung bình sinh con của phụ nữ tăng từ 28,4 tuổi năm 2021 lên 28,7 tuổi năm 2025. Tại TPHCM, độ tuổi này lên tới 30; Hà Tĩnh 29,8 và Hà Nội 29,6 tuổi.