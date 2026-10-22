Tuổi trẻ xung kích thắp sáng đường quê vùng biên giới

Công trình “Ánh sáng biên cương” của Đoàn xã Phiêng Pằn.

Tháng 8/2026, công trình thanh niên “Ánh sáng biên cương” tại bản Mờn, xã Phiêng Pằn được đưa vào sử dụng, góp phần thắp sáng tuyến đường dân sinh, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, sinh hoạt vào ban đêm. Công trình do Đoàn xã triển khai, với sự tham gia của hơn 40 đoàn viên, thanh niên và người dân trong bản, lắp đặt 10 bóng đèn năng lượng mặt trời, tổng công suất 3.500W. Tổng kinh phí thực hiện 15 triệu đồng, do các chi đoàn trên địa bàn xã đóng góp, hỗ trợ.

Anh Giàng A Lạnh, Bí thư Đoàn xã Phiêng Pằn, cho biết: Đây là công trình “Ánh sáng biên cương” thứ hai được chúng tôi triển khai trong năm 2026. Kinh phí thực hiện các công trình hoàn toàn được huy động từ nguồn xã hội hóa. Quá trình triển khai công trình đã tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên và người dân cùng tham gia, tăng cường sự gắn kết cộng đồng, góp phần củng cố tình đoàn kết quân - dân, xây dựng địa bàn biên giới ổn định, phát triển.

Tại xã Yên Sơn, công trình “Ánh sáng bản làng” được Đoàn xã phối hợp với Đoàn Thanh niên Học viện Chính sách và Phát triển triển khai tại bản Co Tôm, với 30 bộ đèn năng lượng mặt trời, gồm cột và bóng đèn, tổng trị giá gần 45 triệu đồng. Chị Tòng Thị Thu Hà, Bí thư Đoàn xã Yên Sơn, chia sẻ: Để triển khai công trình, Đoàn xã đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Học viện Chính sách và Phát triển huy động nguồn lực xã hội hóa, đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ ngày công vận chuyển, lắp đặt. Công trình giúp người dân đi lại thuận tiện hơn vào ban đêm. Đây cũng là phần việc thiết thực để đoàn viên, thanh niên chung sức cùng địa phương xây dựng nông thôn mới.

Đoàn viên thanh niên xã Phiêng Pằn tham gia xây dựng công trình "Ánh sáng biên cương".

Cùng với Phiêng Pằn và Yên Sơn, nhiều công trình “Thắp sáng đường biên”, “Ánh sáng biên cương”, “Thắp sáng bản làng” đã được triển khai tại các địa phương như Mường Giôn, Xuân Nha, Chiềng Mai, Mường Cơi... Các công trình được triển khai bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, tiết kiệm năng lượng và hiệu quả sử dụng. Sau khi bàn giao, chính quyền địa phương chịu trách nhiệm quản lý, bảo trì; tổ chức Đoàn cơ sở tiếp tục huy động đoàn viên, thanh niên tham gia giữ gìn vệ sinh, trật tự và cảnh quan theo tiêu chí “sáng - xanh - sạch - đẹp”.

Anh Lò Mạnh Cường, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, thông tin: Từ đầu năm đến nay, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã vận động, kêu gọi nguồn lực xã hội hóa triển khai 25 công trình lắp đặt đèn năng lượng mặt trời tại các tuyến đường giao thông nông thôn với tổng chiều dài 35 km. Các công trình chủ yếu được xây dựng tại địa bàn biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Mỗi công trình là phần việc thiết thực thể hiện tinh thần xung kích của tuổi trẻ, vai trò kết nối của các tổ chức Đoàn trong huy động nguồn lực thực hiện công tác an sinh xã hội, góp phần tạo diện mạo mới cho các vùng quê.

Phát huy kết quả đạt được, Tỉnh đoàn tiếp tục vận động nguồn lực xã hội hóa, phối hợp với các đơn vị đồng hành và chính quyền địa phương triển khai các công trình chiếu sáng phù hợp với nhu cầu thực tế, ưu tiên địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Đồng thời, phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong quản lý, bảo vệ, duy trì hiệu quả các công trình, góp phần bảo đảm an ninh trật tự và chung sức xây dựng nông thôn mới tại địa phương.