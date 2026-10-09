Tuổi trẻ xung kích hướng về biên cương, hải đảo

Cán bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên giới thiệu với lãnh đạo Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cùng các đại biểu về cột mốc biên giới trong chặng 4 Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, diễn ra vào tháng 8/2026, tại xã Sín Thầu, tỉnh Điện Biên. Ảnh: Thùy Chi

Nối liền một dải biên cương

Trong suốt chặng đường lịch sử 70 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, nhiệm vụ đồng hành với lực lượng vũ trang và nhân dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và giữ gìn an ninh, trật tự ở khu vực biên giới luôn là một trong những sứ mệnh thiêng liêng của thanh niên Việt Nam. Nhìn lại chặng đường vẻ vang ấy, các phong trào hành động cách mạng của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam không chỉ dừng lại ở công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên mà còn trực tiếp khơi dậy khát vọng cống hiến, đưa hàng triệu lượt đoàn viên, hội viên hướng về các địa bàn chiến lược, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Là một trong những nội dung trọng điểm chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đã trải qua 6/7 chặng sau 5 tháng triển khai, trải dài trên nhiều địa phương của cả nước. Hành trình nhằm cụ thể hóa phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lý tưởng cách mạng, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần trách nhiệm của thanh niên đối với cộng đồng. Đồng thời, tiếp tục phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và góp sức xây dựng quê hương, đất nước.

Một trong những điểm sáng giàu giá trị biểu cảm và ý nghĩa giáo dục sâu sắc của Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” chính là việc gắn kết chuỗi hoạt động với các địa danh lịch sử - văn hóa, các "địa chỉ đỏ" và vùng biên giới, hải đảo trên phạm vi toàn quốc. Hành trình đã kết hợp giữa hoạt động tri ân, giáo dục truyền thống với công tác tuyên truyền về chủ quyền biên giới quốc gia, biến mỗi điểm đến thành một "lớp học thực tiễn" sinh động.

Theo báo cáo của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, đến nay, Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đã tổ chức 3.100 hoạt động chào cờ tại các cột mốc biên giới, di tích lịch sử và địa chỉ đỏ, thu hút hơn 530.000 lượt hội viên, thanh niên tham gia. Dưới lá cờ đỏ sao vàng tung bay bên cột mốc chủ quyền hay giữa không gian trang nghiêm của các di tích lịch sử, giai điệu Quốc ca vang lên không chỉ khơi dậy lòng tự hào dân tộc mà còn khắc sâu trách nhiệm của tuổi trẻ đối với việc giữ gìn từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Lãnh đạo Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng quà, học bổng cho học sinh trong chặng 6 Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, diễn ra vào tháng 9/2026, tại xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau. Ảnh: Đăng Hải

Lan tỏa tinh thần "Tôi yêu Tổ quốc tôi"

Không dừng lại ở những thông điệp tuyên truyền, Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” còn khẳng định giá trị thực tiễn bằng những con số ấn tượng: 1.050 công trình thanh niên được triển khai xây dựng mới hoặc nâng cấp, tập trung vào việc hoàn thiện hạ tầng dân sinh, thắp sáng đường biên, hỗ trợ các địa bàn biên giới, hải đảo còn nhiều khó khăn; gần 1.700 hoạt động tri ân, giao lưu nhân chứng lịch sử được tổ chức; tặng 86.000 phần quà và học bổng cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, học sinh và nhân dân có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị gần 60 tỷ đồng... Những con đường biên giới bừng sáng ánh điện, những ngôi nhà được dựng lên cùng hàng ngàn suất học bổng đến tay học sinh nghèo hiếu học không chỉ tiếp thêm nghị lực cho đồng bào các dân tộc thiểu số mà còn củng cố vững chắc thế trận biên phòng toàn dân ở khu vực biên giới, hải đảo.

Theo Trung tá Phạm Nam Sơn, Chính trị viên Đồn Biên phòng Đất Mũi, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau: “Hưởng ứng Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, phối hợp chặt chẽ với Hội Liên hiệp Thanh niên tại địa phương tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như tuần tra địa bàn, tuyên truyền pháp luật, triển khai các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng... Có thể nói, việc tuổi trẻ cả nước chung tay hướng về biên cương, hải đảo thông qua các công trình, phần việc thiết thực và cùng cán bộ, chiến sĩ Biên phòng thực hiện nghi thức chào cờ tại cột mốc chủ quyền có ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn đối với nhân dân; đồng thời thắt chặt mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa quân và dân, cùng chung tay bảo vệ biên giới và xây dựng địa bàn vững mạnh”.

Một điểm đột phá thể hiện tư duy đổi mới và sự nhạy bén của tổ chức các cấp Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam là việc kết hợp giữa các hoạt động thực tế và các chiến dịch truyền thông đa nền tảng trên không gian mạng. Tinh thần "Tôi yêu Tổ quốc tôi" và hình ảnh người chiến sĩ Biên phòng nơi tuyến đầu đã được hiện thực hóa sinh động thông qua các công cụ hiện đại. Trên các nền tảng mạng xã hội đã thu hút hơn 155.000 câu chuyện đẹp và 24.000 video giàu cảm xúc. Đáng chú ý, tinh thần sáng tạo được phát huy tối đa khi ghi nhận 139.696 lượt hội viên, thanh niên trực tiếp tham gia sản xuất các sản phẩm tuyên truyền ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

Các trang thông tin điện tử và Fanpage chính thức của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cũng ghi nhận gần 232 triệu lượt tiếp cận. Mạng xã hội TikTok bùng nổ với hơn 17.600 video tuyên truyền, đạt gần 560 triệu lượt xem. Tổng số lượt tiếp cận về Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" trên toàn bộ hệ thống mạng xã hội đạt con số khổng lồ: Gần 1,3 tỷ lượt tiếp cận. Những hình ảnh đẹp về cột mốc biên giới, nét rạng rỡ của em nhỏ vùng cao khi nhận học bổng hay khoảnh khắc đoàn viên, thanh niên cùng Bộ đội Biên phòng tham gia thực hiện nhiệm vụ đã chạm tới trái tim của hàng triệu cư dân mạng, khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước trong thế hệ trẻ Việt Nam.

Bên cạnh các lễ chào cờ trang trọng, các cấp Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã chủ động phối hợp tổ chức 2.518 hoạt động về nguồn, thăm và dâng hương tại các di tích lịch sử, văn hóa với sự tham gia của hơn 7,9 triệu lượt hội viên, thanh niên. Thông qua các buổi tìm hiểu truyền thống cách mạng, dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ và giao lưu với các nhân chứng lịch sử, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng, tuổi trẻ các địa phương thấu hiểu sâu sắc hơn về những hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh đi trước, cũng như sự cống hiến thầm lặng của những người lính quân hàm xanh nơi phên dậu Tổ quốc.