Tuổi trẻ xã Phù Đổng trở thành 'cầu nối số' trên mảnh đất quê hương

Các đại biểu xã Phù Đổng chúc mừng công trình thanh niên "Số hóa địa chỉ nhà thôn Tế Xuyên". Ảnh PV

Từ làm điểm mô hình “Số hóa địa chỉ nhà”

Chuyển đổi số là xu hướng tất yếu nhưng để mỗi người dân được hưởng lợi từ những tiện ích của công nghệ cần có sự đồng hành, hướng dẫn cụ thể. Bí thư Đoàn Thanh niên xã Phù Đổng Nguyễn Văn Tú cho biết, phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, tháng 10 vừa qua, vào đúng dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Đoàn xã đã tổ chức khánh thành mô hình công trình thanh niên “Số hóa địa chỉ nhà” tại thôn Tế Xuyên. Thôn Tế Xuyên được Đoàn lựa chọn là địa bàn triển khai làm điểm. Bởi lẽ, thôn được sáp nhập từ thôn Tế Xuyên 1 và Tế Xuyên 2. Sau sáp nhập, địa bàn có nhiều ngõ, biển số nhà và vị trí của các hộ dân chưa thuận tiện để xác nhận, khiến người dân, hoặc khách đến địa phương liên hệ công việc, hay như đội ngũ nhân viên giao hàng… sẽ gặp khó khăn khi tìm địa chỉ nhà.

Công trình “Số hóa địa chỉ nhà” được Đoàn triển khai làm điểm tại xã Phù Đổng. Ảnh PV

Bằng việc ứng dụng công nghệ số, công trình “Số hóa địa chỉ nhà” được Đoàn xây dựng theo hướng số hóa dữ liệu địa chỉ hộ dân, hỗ trợ tra cứu thông tin và chỉ đường đến địa điểm cần tìm. Người sử dụng có thể nhập họ tên, năm sinh để tìm kiếm thông tin theo dữ liệu được cập nhật, sau đó thực hiện theo hướng dẫn chỉ đường đến nhà cần tìm. Cách làm này hướng tới giải quyết nhu cầu thiết thực trong đời sống, nhất là tại địa phương hiện có nhiều ngõ, xóm hoặc địa chỉ khó xác định đối với người mới đến.

“Dám nghĩ, dám làm, để triển khai mô hình, Đoàn xã đã xây dựng phần mềm và thiết kế giao diện tra cứu theo hướng đơn giản, dễ sử dụng. Dữ liệu địa chỉ được rà soát, cập nhật để phục vụ việc tìm kiếm. Qua đó, người dân có thêm một phương thức tra cứu nhanh, thuận tiện khi cần tìm địa chỉ; đồng thời hỗ trợ khách, người giao hàng và các lực lượng làm nhiệm vụ tại địa bàn xác định vị trí nhà dân. Điểm đáng chú ý là phần mềm được thiết kế theo hướng mở, có thể tiếp tục cập nhật, bổ sung dữ liệu và nghiên cứu nhân rộng tại các thôn khác trên địa bàn xã”, Bí thư Đoàn thanh niên xã Nguyễn Văn Tú chia sẻ.

Sau khi triển khai điểm tại thôn Tế Xuyên, Đoàn xã sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị, thôn dân cư đánh giá hiệu quả, rà soát quy trình cập nhật dữ liệu và hoàn thiện cách thức vận hành để công trình phát huy hiệu quả và nhân rộng trong thời gian tới.

Đoàn thanh niên xã Phù Đổng ra quân "Ngày thứ Bảy tình nguyện". Ảnh PV

Đến phát huy vai trò của tuổi trẻ trong xây dựng cộng đồng số

Chuyển đổi số đã và đang được tuổi trẻ xã Phù Đổng tiếp cận bằng những hoạt động cụ thể, ý nghĩa và gần gũi với người dân. Đồng chí Nguyễn Văn Tú cho biết thêm, thời gian qua, các đoàn viên thanh niên, không chỉ sử dụng công nghệ, mà còn trực tiếp trở thành những người hướng dẫn, hỗ trợ người dân từng bước làm quen và sử dụng các tiện ích số trong đời sống. Điển hình như, thực hiện kế hoạch cao điểm 100 ngày chuyển đổi số của thành phố Hà Nội và đợt phát động cao điểm trên địa bàn xã Phù Đổng, tuổi trẻ xã đã vào cuộc tích cực trong tham gia mô hình “Thôn số” trên nền tảng Công dân Thủ đô số IHanoi tại 31/31 thôn, đồng thời đẩy mạnh hoạt động của Tổ chuyển đổi số cộng đồng... để người dân trực tiếp tiếp cận và sử dụng các dịch vụ số.

Đoàn viên, thanh niên xã Phù Đổng hướng dẫn người dân tiếp cận các tiện ích số. Ảnh PV

Là một trong những cán bộ Đoàn tích cực hỗ trợ người dân tham gia tiếp cận các tiện ích số, Bí thư Chi đoàn thôn Vân, Đội trưởng Đội cộng tác viên Đoàn xã, Nguyễn Tuấn Thành cho biết, sau khi được tập huấn, chúng tôi đã trực tiếp hướng dẫn người dân để họ biết đăng nhập VneID, tra cứu thông tin, thực hiện các thao tác giao dịch trực tuyến khác như: thanh toán tiền điện, tiền nước trên điện thoại thông minh… "Các bước rất đơn giản, nhưng đối với người cao tuổi, hoặc những người còn ngại thao tác vì sợ nhầm, sợ sai… Nhưng khi được đoàn viên hướng dẫn thực hành nhiều lần thì mọi thao tác giúp người dân dễ dàng thực hiện hơn", Nguyễn Tuấn Thành cho biết.

Bà Nguyễn Thị Hiền, thôn Quy Mông, người cao tuổi xã Phù Đổng chia sẻ: “Trước đây, tôi dùng điện thoại chủ yếu để nghe gọi, nhắn tin, còn những ứng dụng khác chưa biết sử dụng. Khi được các bạn trẻ hướng dẫn nhiệt tình, tôi hiểu thêm cách dùng VneID và một số tiện ích khác trên điện thoại". Không những vậy, các bạn trẻ còn tuyên truyền cho người cao tuổi nâng cao cảnh giác trước các hành vi lừa đảo trên không gian mạng, thận trọng với các đường link cuộc gọi, tin nhắn giả mạo… Đồng thời ghi nhớ các nguyên tắc an toàn: không cung cấp thông tin cá nhân, không chuyển tiền khi chưa xác minh, không bấm đường link lạ và luôn kiểm chứng thông tin qua các kênh chính thức.

Người cao tuổi được đoàn viên hướng dẫn nhiệt tình, trách nhiệm. Ảnh PV

Các bạn trẻ hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh và các nền tảng số. Ảnh PV

Những việc làm của tuổi trẻ xã Phù Đổng được duy trì thường xuyên tại các thôn xóm, đã góp phần tạo nên sự thay đổi ngay từ cơ sở. Nhờ sự vào cuộc tích cực của tuổi trẻ, đến đã đẩy tỉ lệ người dân tham gia mô hình “Thôn số” lên trên 80%

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phù Đổng Nguyễn Đức Thể cho biết, cùng với các Hội, đoàn thể, lực lượng đoàn viên thanh niên chính là “cầu nối” giữa chính quyền và người dân trong công tác chuyển đổi số. Đoàn viên, thanh niên, người trẻ không những có trình độ, kiến thức công nghệ mà còn nhiệt tình, sáng tạo, góp phần rất lớn cùng địa phương đẩy mạnh cải cách hành chính, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Có thể khẳng định, với tinh thần xung kích, tình nguyện, dám nghĩ, dám làm, thực hiện chuyển đổi số, tuổi trẻ xã Phù Đổng đã tích cực đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, xây dựng các mô hình “Số hóa địa chỉ nhà”, “Bản tin Thanh niên số”, xây dựng “Bản đồ số hóa”, hay như phối hợp tổ chức lớp “Bình dân học vụ số” tập huấn, hướng dẫn cho hội Cựu chiến binh, người cao tuổi… qua đó góp phần tăng cường kết nối, trao đổi thông tin và tương tác trên môi trường số ngay trên mảnh đất quê hương.