Tuổi trẻ xã Ô Lâm chung sức xây dựng quê hương giàu đẹp

Thanh niên xã Ô Lâm với phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi", trao tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho bà con Khmer nghèo

Phát huy sức trẻ, lan tỏa những việc làm thiết thực

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, xã Ô Lâm được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của ba xã An Tức, Ô Lâm và Lương Phi. Với diện tích gần 100km², dân số hơn 37.400 người, trong đó đồng bào Khmer chiếm tỷ lệ lớn, địa phương có nhiều tiềm năng nhưng cũng đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức tập hợp, đoàn kết thanh niên, nhất là thanh niên dân tộc thiểu số.

Trong bối cảnh đó, với lực lượng hơn 7.000 đoàn viên, hội viên, thanh niên, công tác Hội và phong trào thanh niên xã Ô Lâm giai đoạn 2024 – 2026 từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên.

"Các phong trào không chỉ tạo môi trường rèn luyện mà còn khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý thức vươn lên lập thân, lập nghiệp và đóng góp cho cộng đồng.

Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước được chú trọng thông qua việc xây dựng, đưa vào sử dụng công trình “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại các trường học.

Các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Thắp nến tri ân”, “Người con hiếu thảo” được tổ chức với 18 đợt, thu hút hơn 1.215 lượt hội viên, thanh niên tham gia. Công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự được đẩy mạnh, góp phần động viên 67 thanh niên lên đường nhập ngũ; trong đó, thanh niên Khmer chiếm hơn 50%.

Lãnh đạo xã Ô Lâm tặng quà động viên thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ

Tinh thần xung kích, tình nguyện tiếp tục lan tỏa qua các chương trình “Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè”, “Xuân tình nguyện”, “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”, phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”.

Đoàn viên, hội viên tích cực tham gia vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan, đóng góp ngày công xây dựng các công trình giao thông nông thôn, góp phần cải thiện điều kiện đi lại và nâng cao chất lượng đời sống người dân. Bên cạnh đó, tuổi trẻ địa phương đã vận động hiến 60 đơn vị máu, chung tay chăm lo sức khỏe cộng đồng.

Đáng chú ý, trong tiến trình chuyển đổi số, các đội hình “IT áo xanh” và “Bình dân học vụ số” phát huy vai trò nòng cốt, trực tiếp đến từng hộ gia đình, hỗ trợ người dân, nhất là đồng bào Khmer, tiếp cận công nghệ, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tích hợp giấy tờ trên ứng dụng VNeID và thanh toán không dùng tiền mặt.

Những việc làm cụ thể này góp phần thu hẹp khoảng cách số, giúp người dân thuận tiện hơn trong giải quyết thủ tục hành chính và tiếp cận các tiện ích hiện đại.

Anh Trương Thiện Huy, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Ô Lâm, cho biết: “Hướng tới kỷ niệm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, tuổi trẻ xã Ô Lâm luôn giữ vững bản lĩnh, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm với cộng đồng.

Trong quá trình sáp nhập, kiện toàn tổ chức giai đoạn 2024 – 2026, chúng tôi chú trọng cụ thể hóa các phong trào phù hợp thực tiễn, ưu tiên chăm lo thanh niên Khmer thông qua hỗ trợ học tập, hướng nghiệp và bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc. Mọi hoạt động đều hướng về phum, sóc, lấy sự trưởng thành và tiến bộ của thanh niên làm thước đo hiệu quả”.

Đội hình thanh niên tình nguyện xã Ô Lâm hỗ trợ ngươi dân tích hợp các loại giấy tờ lên VNeID

Sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền

Những kết quả đạt được có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc củng cố tổ chức, tạo điều kiện để thanh niên phát huy vai trò, năng lực và tinh thần cống hiến.

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, công tác kiện toàn tổ chức Đoàn – Hội được quan tâm thực hiện. Tháng 10.2025, tổ chức Đoàn được hợp nhất, tiến tới tổ chức Đại hội Đoàn Thanh niên xã nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đến tháng 4.2026, tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam của ba xã trước đây tiếp tục được hợp nhất, tổ chức Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Ô Lâm lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026 – 2031, tạo nền tảng nâng cao hiệu quả tập hợp, đoàn kết thanh niên trên địa bàn.

Đoàn Thanh niên, Hội LHTN xã Ô Lâm vận động mạnh thường quân trao quà tiếp bước đến trường cho học sinh

Cùng với củng cố tổ chức, địa phương chú trọng phối hợp tư vấn hướng nghiệp, phân luồng học sinh, kết nối cơ sở đào tạo nghề và doanh nghiệp nhằm mở rộng cơ hội học nghề, tìm kiếm việc làm cho thanh niên nông thôn.

Mô hình “Trao niềm tin – nhận chia sẻ” đã hỗ trợ, cảm hóa 9 thanh thiếu niên chậm tiến, tạo điều kiện để các em sửa chữa sai lầm, hòa nhập cộng đồng.

Các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao phối hợp với ban quản trị các chùa Khmer cũng góp phần tăng cường đoàn kết, chăm lo đời sống tinh thần và phát huy vai trò của thanh niên trong gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Đặc biệt, các diễn đàn đối thoại giữa lãnh đạo địa phương với đoàn viên, thanh niên là kênh quan trọng để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kịp thời trao đổi, tháo gỡ những khó khăn liên quan đến vốn vay khởi nghiệp, việc làm và nhu cầu sinh hoạt văn hóa, thể thao.

Qua đó, mối quan hệ giữa chính quyền và thanh niên ngày càng gắn bó, tạo điều kiện để tuổi trẻ tham gia đóng góp ý kiến, đề xuất sáng kiến xây dựng quê hương.

Theo anh Trương Thiện Huy, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền là động lực quan trọng để công tác Hội và phong trào thanh niên phát triển. Thông qua đối thoại và các hoạt động hỗ trợ thiết thực, thanh niên Khmer có thêm cơ hội học tập, rèn luyện, nâng cao ý thức tự lực, tự cường, chủ động vươn lên trong cuộc sống.

Thời gian tới, Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và đồng hành cùng địa phương thực hiện các mục tiêu phát triển đã đề ra.

Đoàn viên, hội viên xã Ô Lâm đóng góp ngày công làm cầu nông thôn

Khơi dậy khát vọng cống hiến trong giai đoạn mới

Bước vào giai đoạn 2026 – 2031, trước yêu cầu phát triển của địa phương và việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, công tác thanh niên xã Ô Lâm đặt ra nhiệm vụ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng thế hệ trẻ có lý tưởng, tri thức, kỹ năng và trách nhiệm với cộng đồng.

Trọng tâm là tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên; đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống, lý tưởng cách mạng gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa Khmer và nâng cao ý thức sử dụng không gian mạng an toàn, có trách nhiệm.

Đồng thời, địa phương chú trọng hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số vào sản xuất nông nghiệp; nâng cao chất lượng đào tạo nghề, tư vấn việc làm; quan tâm sức khỏe thể chất, tinh thần, hỗ trợ pháp lý cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn.

Đại hội hội liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Ô Lâm nhiệm kỳ 2026 – 2031

Cùng với đó, tổ chức Đoàn – Hội tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết thanh niên, đa dạng hóa hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tăng cường hướng về cơ sở và phát huy tinh thần tình nguyện vì cộng đồng.

Với tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo và khát vọng vươn lên, tuổi trẻ xã Ô Lâm đang từng bước khẳng định vai trò trong xây dựng quê hương.

Từ những công trình dân sinh, hoạt động an sinh xã hội đến các mô hình chuyển đổi số, mỗi việc làm thiết thực đều góp phần lan tỏa tinh thần cống hiến, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực để Ô Lâm phát triển bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.