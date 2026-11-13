Tuổi trẻ xã Hiệp Đức bàn giao công trình 'Điện thắp sáng đường quê' trị giá 100 triệu đồng

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Hiệp Đức tổ chức bàn giao công trình thanh niên “Điện thắp sáng đường quê” tại thôn Bình Kiều. Ảnh: ĐVCC

Công trình thuộc chương trình “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, được đầu tư hệ thống đèn chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời.

Việc đưa vào vận hành hệ thống giúp thắp sáng các tuyến đường trong khu dân cư, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại và sinh hoạt vào ban đêm.

Bên cạnh việc cải thiện điều kiện giao thông, công trình còn góp phần bảo đảm an ninh trật tự, từng bước xây dựng cảnh quan khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp.

Hoạt động này thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ xã Hiệp Đức trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới, đồng hành cùng chính quyền địa phương thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.