Tuổi trẻ vùng biên rửa xe, cắt tóc gây quỹ tặng quà Trung thu đến các em nhỏ

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Sơn Hồng rửa xe gây quỹ.

Hướng tới Tết Trung thu năm 2026 và kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2026), Đoàn xã Sơn Hồng tổ chức chương trình “Rửa xe, cắt tóc gây quỹ”, tạo nguồn kinh phí chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Chương trình được triển khai tại thôn Trung Hồng và Đại Lĩnh, với sự đồng hành, ủng hộ của người dân, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Hơn 40 đoàn viên, thanh niên trực tiếp tham gia rửa xe, vệ sinh phương tiện và cắt tóc phục vụ người dân.

Hơn 40 Đoàn viên xã Sơn Hồng tham gia hoạt động gây quỹ.

Không chỉ tạo nguồn quỹ, hoạt động còn là dịp để đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, góp sức vào các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương.

Đoàn viên Hồ Thị Mến chia sẻ, tham gia chương trình là một trải nghiệm ý nghĩa, khi mỗi đoàn viên vừa góp sức phục vụ người dân, vừa chung tay tạo nguồn lực chăm lo cho thiếu nhi. Qua đó, tuổi trẻ có thêm cơ hội gắn kết với cộng đồng và lan tỏa tinh thần sẻ chia.

Theo chị Hồ Thị Thắm - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, phụ trách Đoàn Thanh niên xã Sơn Hồng, để triển khai chương trình, Đoàn xã đã vận động các chi đoàn trên địa bàn cùng tham gia. Các chi đoàn chủ động tổ chức hoạt động phù hợp, đồng thời phối hợp với lực lượng công an, biên phòng trong quá trình thực hiện.

Các hoạt động thể hiện tinh thần sẻ chia của tuổi trẻ ở vùng biên.

Đến nay, các chi đoàn đã gây quỹ được khoảng 5 triệu đồng và đang tiếp tục xây dựng thêm. Nguồn kinh phí trên sẽ được sử dụng để chuẩn bị các phần quà Trung thu trao tặng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, góp phần giúp các em có một mùa Trung thu vui tươi, ấm áp và góp thêm vào Quỹ “Em nuôi của Đoàn” trên địa bàn.