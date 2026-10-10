Tuổi trẻ Vùng 4 Hải quân chung tay xây dựng “Vườn rau cộng đồng”

Sáng 10-10, tại Khu đô thị Căn cứ Cam Ranh, phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức ra quân làm mặt bằng xây dựng công trình “Vườn rau cộng đồng”. Chương trình có sự tham gia của hơn 300 cán bộ, đoàn viên, thanh niên các cơ quan, đơn vị thuộc vùng.

Đây là hoạt động mở đầu đợt cao điểm thực hiện “Ngày thứ Bảy tình nguyện” và “Ngày Chủ nhật xanh” của tuổi trẻ Vùng 4, góp phần xây dựng cảnh quan, bảo vệ môi trường và chăm lo đời sống gia đình quân nhân tại khu đô thị.

Cán bộ, đoàn viên, thanh niên phát quang, thu gom cỏ, rác tại khu vực xây dựng vườn rau.

Trong buổi ra quân, cán bộ, đoàn viên, thanh niên tập trung phát quang, thu gom cỏ, rác và vật cản; dọn vệ sinh, san gạt, cải tạo mặt bằng khu vực xây dựng vườn rau. Các phần việc được triển khai nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc thi công, bố trí luống và đưa vào trồng rau trong thời gian tới.

Thực hiện chỉ đạo của Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, công trình “Vườn rau cộng đồng” dự kiến được xây dựng tại 3 khu đất trong khu đô thị, có tổng diện tích khoảng 8.000m², quy mô 600 luống rau. Công trình hướng tới hình thành khu vực sản xuất rau tập trung, phục vụ trực tiếp đời sống các gia đình quân nhân, đồng thời góp phần cải thiện cảnh quan, môi trường sống.

Theo kế hoạch, các lực lượng tiếp tục thực hiện nhiệm vụ vào các ngày 11, 17 và 18-10. Sau khi hoàn thiện mặt bằng, lực lượng công binh tiến hành định vị, căng dây, đánh dấu các luống rau theo sơ đồ quy hoạch, bảo đảm kích thước, khoảng cách và hệ thống lối đi phù hợp.

Thông qua hoạt động, tuổi trẻ Vùng 4 phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, nâng cao ý thức trách nhiệm trong bảo vệ môi trường, thực hành tiết kiệm; đóng góp những phần việc thiết thực xây dựng khu đô thị xanh, sạch, đẹp, gắn hoạt động tình nguyện với chăm lo đời sống gia đình quân nhân.