Để việc tuyên truyền đạt hiệu quả thiết thực, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1 tập trung giới thiệu những quy định cơ bản của Luật NVQS, trong đó chú trọng quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong độ tuổi nhập ngũ. Bên cạnh tuyên truyền trực tiếp, đơn vị linh hoạt sử dụng tờ rơi, file âm thanh, kết hợp tư vấn, giải đáp những vấn đề thanh niên quan tâm. Nhờ đó, các quy định của pháp luật được truyền tải sinh động, dễ hiểu, giúp công dân chủ động tìm hiểu và thực hiện đúng quy định. Đại úy Nghiêm Văn Diện, Chính trị viên Tiểu đoàn 1 cho biết: “Chúng tôi tập trung giúp thanh niên nắm chắc các quy định của Luật NVQS, đồng thời giải đáp những băn khoăn về môi trường học tập, rèn luyện, chế độ, chính sách khi nhập ngũ. Qua đó giúp các em hiểu rõ trách nhiệm, yên tâm tư tưởng và xác định tốt trách nhiệm của bản thân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc”.

Cán bộ Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Phòng không 297 phối hợp tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự cho thanh niên phường Thanh Miếu.

Cùng với phổ biến kiến thức pháp luật, cán bộ, chiến sĩ còn lồng ghép giáo dục truyền thống cách mạng, giới thiệu chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của LLVT Quân khu 2, truyền thống vẻ vang của Lữ đoàn Phòng không 297. Những câu chuyện về quá trình chiến đấu, trưởng thành và sự hy sinh của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ giúp thanh niên hiểu hơn giá trị của độc lập, tự do, bồi đắp niềm tự hào, ý chí phấn đấu và tinh thần sẵn sàng cống hiến cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Đỗ Ngọc Duy, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Thanh Miếu chia sẻ: “Việc phối hợp với đơn vị Quân đội tuyên truyền đã giúp đoàn viên, thanh niên có thêm điều kiện tìm hiểu pháp luật, truyền thống LLVT và môi trường rèn luyện trong Quân đội. Hoạt động này cũng góp phần khơi dậy tinh thần xung kích, tình nguyện, sẵn sàng lên đường thực hiện NVQS của tuổi trẻ địa phương”.

Bằng những cách làm thiết thực, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Phòng không 297 từng bước đưa pháp luật đến gần hơn với thanh niên, gắn tuyên truyền, phổ biến pháp luật với giáo dục truyền thống và trách nhiệm công dân. Đây là cơ sở góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ tại địa phương.