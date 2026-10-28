Tuổi trẻ với hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

Đoàn viên thanh niên xã Hoa Lộc triển khai mô hình “Đường cờ thanh niên” treo cờ Tổ quốc trên các tuyến đường, khu dân cư.

Tại Cửa khẩu Tén Tằn, xã Mường Lát, gần 300 đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đã tham dự buổi lễ chào cờ gắn với hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” do Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh tổ chức. Trong không khí trang nghiêm nơi cột mốc biên cương Tổ quốc, các cán bộ, ĐVTN cùng hướng về lá cờ đỏ sao vàng, thực hiện nghi thức chào cờ, hát quốc ca thể hiện lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và tình cảm thiêng liêng dành cho quê hương, đất nước.

Tại xã Mường Mìn, cùng với các hoạt động giáo dục truyền thống yêu nước, nằm trong chuỗi hoạt động hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh, Đoàn xã Mường Mìn đã phối hợp tổ chức lễ khởi công công trình “Ngôi nhà 15 tháng 10” dành tặng cho gia đình em Phạm Gia Hân (sinh năm 2018), trú tại bản Chiềng, xã Mường Mìn. Em Hân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bố mẹ đã ly hôn, hiện em đang sống cùng ông bà và chưa có nhà ở ổn định. Gia đình em thuộc diện phải di dời để phục vụ xây dựng trường liên cấp tiểu học - THCS.

Công trình “Ngôi nhà 15 tháng 10” là sự sẻ chia thiết thực của tổ chức đoàn, hội nhằm góp phần giúp gia đình em từng bước ổn định cuộc sống; đồng thời tiếp thêm động lực để em vươn lên trong học tập. Qua đó, lan tỏa tinh thần xung kích, tình nguyện, trách nhiệm vì cộng đồng của tuổi trẻ hướng về thanh thiếu nhi vùng cao, vùng biên giới.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” là một trong những phong trào tiêu biểu do Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phát động nhằm thể hiện rõ nét vai trò, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam trong thời kỳ mới. Hành trình được triển khai từ tháng 5 đến ngày 15/10/2026, trên phạm vi toàn quốc, đồng bộ từ cấp trung ương tới cơ sở. Hành trình được tổ chức gắn với các địa danh lịch sử, văn hóa, các “địa chỉ đỏ” trên toàn quốc, kết hợp các hoạt động giáo dục truyền thống, tri ân, an sinh xã hội, giao lưu với nhân chứng lịch sử; đồng thời lồng ghép các nội dung tuyên truyền, lan tỏa tinh thần yêu nước trong thanh niên.

Bám sát thực hiện hành trình, các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như lễ chào cờ, dâng hương tại các di tích lịch sử, văn hóa; các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, thương bệnh binh; triển khai các hoạt động an sinh xã hội; tổ chức hành trình về nguồn, giao lưu với nhân chứng lịch sử, các hoạt động giáo dục truyền thống cho thanh niên. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, biên giới quốc gia và các giá trị lịch sử, văn hóa của dân tộc trên nền tảng số.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Lê Thị Trang, nhấn mạnh: “Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026 với các nội dung cụ thể, thiết thực không chỉ là những điểm đến trên bản đồ Tổ quốc mà còn là cơ hội để các bạn trẻ tìm hiểu lịch sử, được bồi đắp tình yêu quê hương, ý thức trách nhiệm và chứng minh bằng hành động. Tôi mong rằng toàn thể cán bộ, hội viên, ĐVTN toàn tỉnh tiếp tục tích cực hưởng ứng hành trình bằng những công trình, phần việc cụ thể, thiết thực nhất để tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ tinh thần sống đẹp, sống có ích trong thanh niên”.