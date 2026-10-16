Tuổi trẻ VKSND tỉnh Cà Mau trao 'Bữa cơm nghĩa tình' đến lực lượng quy tập hài cốt liệt sĩ

Đoàn viên, thanh niên các đơn vị phối hợp chuẩn bị “Bữa cơm nghĩa tình” dành tặng cán bộ, chiến sĩ.

Vừa qua, Chi đoàn VKSND tỉnh Cà Mau phối hợp với Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Cà Mau, Đoàn Thanh niên xã Hồ Thị Kỷ và Chi đoàn Báo và Phát thanh, Truyền hình Cà Mau tổ chức hoạt động “Bữa cơm nghĩa tình” dành tặng cán bộ, chiến sĩ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau đang thực hiện nhiệm vụ tại ấp Cây Khô, xã Hồ Thị Kỷ.

Tham dự hoạt động có đồng chí Ngô Minh Quyền, Đảng ủy viên, Bí thư Chi đoàn VKSND tỉnh Cà Mau; đại diện các tổ chức Đoàn phối hợp, chính quyền địa phương cùng cán bộ, chiến sĩ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Chương trình được tổ chức nhằm phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, bày tỏ lòng tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc; đồng thời chia sẻ phần nào những khó khăn của cán bộ, chiến sĩ đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn viên, thanh niên các đơn vị cùng chuẩn bị nguyên liệu, chế biến và phục vụ 50 suất ăn cho cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại địa bàn.

Đại diện các đơn vị Đoàn trao tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Từ khâu chuẩn bị đến chế biến đều được thực hiện chu đáo, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và phù hợp với điều kiện thực tế. Những suất ăn giản dị nhưng chứa đựng tình cảm, sự quan tâm của tuổi trẻ các đơn vị đối với lực lượng đang ngày đêm thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt ý nghĩa.

Bên cạnh việc chuẩn bị bữa cơm, đoàn viên, thanh niên còn dành thời gian thăm hỏi, trò chuyện và tìm hiểu về công việc của lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Qua những chia sẻ trực tiếp, các bạn trẻ hiểu rõ hơn những khó khăn, vất vả trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn, cũng như ý nghĩa thiêng liêng của công tác tìm kiếm, quy tập những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Hoạt động cũng góp phần bồi đắp lòng biết ơn, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong gìn giữ, phát huy các giá trị lịch sử, truyền thống cách mạng.

Đại diện các đơn vị Đoàn trao tặng quà tri ân hộ gia đình hỗ trợ lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ không chỉ mang ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc mà còn thể hiện trách nhiệm, tình cảm của Đảng, Nhà nước, quân đội và Nhân dân đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì đất nước.

Mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy, quy tập là thêm một cơ hội để gia đình, đồng đội thực hiện trọn vẹn hơn nguyện vọng tìm lại người thân; đồng thời góp phần lưu giữ ký ức lịch sử và giáo dục truyền thống cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Đối với tuổi trẻ VKSND tỉnh Cà Mau, chương trình là hoạt động cụ thể gắn phong trào thanh niên tình nguyện với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống cách mạng và trách nhiệm xã hội của đoàn viên.

Qua đó, góp phần xây dựng hình ảnh cán bộ Kiểm sát trẻ không chỉ vững vàng về bản lĩnh chính trị, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn mà còn tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng, biết sẻ chia và trân trọng những giá trị tốt đẹp của xã hội.

Hoạt động “Bữa cơm nghĩa tình” là việc làm gần gũi, thiết thực, qua đó lan tỏa tinh thần xung kích, tình nguyện, lòng biết ơn và trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các anh hùng liệt sĩ cũng như những người đang tiếp nối hành trình tri ân các thế hệ đi trước.