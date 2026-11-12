Tuổi trẻ VKSND tỉnh Cà Mau thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ quy tập hài cốt liệt sĩ

Chi đoàn VKSND tỉnh Cà Mau trực tiếp đến khu vực thực hiện nhiệm vụ, cùng lực lượng chức năng chứng kiến một phần quá trình tìm kiếm tại thực địa. (Ảnh:VKS)

Theo đó, Chi đoàn VKSD tỉnh Cà Mau đã phối hợp tổ chức đoàn đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cán bộ, chiến sĩ Tổ 2, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau đang thực hiện nhiệm vụ tại ấp Trí Lực, xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau.

Tham gia đoàn có đồng chí Ngô Minh Quyền, Đảng ủy viên, Bí thư Chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau; đồng chí Châu Thị Hồng Thơ, Đảng ủy viên, cán bộ Đoàn Trường Cao đẳng Cà Mau; đồng chí Trịnh Trí Hải, Bí thư Chi đoàn Báo và Phát thanh - Truyền hình tỉnh Cà Mau cùng đại diện Xã đoàn Trí Phải.

Tại nơi thực hiện nhiệm vụ, đại diện các tổ chức Đoàn đã trực tiếp thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống, điều kiện sinh hoạt và công tác của cán bộ, chiến sĩ; lắng nghe những chia sẻ về quá trình triển khai nhiệm vụ, những khó khăn, vất vả mà lực lượng tìm kiếm, quy tập đang phải đối mặt.

Qua đó, đoàn bày tỏ sự trân trọng, cảm phục trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và những nỗ lực bền bỉ của cán bộ, chiến sĩ trong hành trình tìm kiếm, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình và đồng đội.

Chi đoàn VKSND tỉnh Cà Mau cùng các đơn vị phối hợp trao tặng quà cán bộ, chiến sĩ. (Ảnh:VKS)

Dịp này, Chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau cùng các đơn vị phối hợp đã trao tặng 1 phần quà trị giá 500.000 đồng và 2.000.000 đồng tiền mặt đến cán bộ, chiến sĩ những phần quà và gửi những tình cảm, động viên thiết thực, góp phần chia sẻ khó khăn, tiếp thêm động lực để lực lượng an tâm thực hiện nhiệm vụ.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn cũng có dịp trực tiếp đến khu vực thực hiện nhiệm vụ, cùng lực lượng chức năng chứng kiến một phần quá trình tìm kiếm tại thực địa. Đáng chú ý, trong quá trình triển khai nhiệm vụ, lực lượng tìm kiếm đã ghi nhận thêm một số mẫu vật nghi liên quan đến hài cốt liệt sĩ. Các mẫu vật tiếp tục được kiểm tra, xác minh theo quy trình chuyên môn.

Chứng kiến công việc thầm lặng, đầy trách nhiệm ấy, các thành viên trong đoàn càng thêm thấu hiểu những khó khăn, sự kiên trì và ý nghĩa nhân văn sâu sắc của nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; đồng thời cảm nhận rõ hơn giá trị của hành trình đưa những người đã hy sinh vì Tổ quốc trở về với đất mẹ.