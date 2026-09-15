Tuổi trẻ VKSND tỉnh Cà Mau tham gia hành trình giáo dục truyền thống

Tuổi trẻ VKSND tỉnh Cà Mau dâng hương tại Nghĩa trang Hàng Dương.

Mới đây, Chi đoàn VKSND tỉnh Cà Mau tham gia Hành trình giáo dục truyền thống tại Đặc khu Côn Đảo với chủ đề “Theo dấu chân anh hùng - Tuổi trẻ sắt son niềm tin với Đảng”.

Hành trình là dịp để đoàn viên, thanh niên ngành Kiểm sát tỉnh Cà Mau tìm về những địa chỉ lịch sử, tri ân các anh hùng liệt sĩ; đồng thời bồi đắp lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị và ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ pháp luật, bảo vệ công lý, phục vụ Nhân dân.

Thực hiện chương trình giáo dục truyền thống, Chi đoàn VKSND tỉnh Cà Mau tham gia cùng Đoàn các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức hành trình tại Côn Đảo. Tham dự có đồng chí Hà Ngọc Thảo - Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn các cơ quan Đảng tỉnh; đồng chí Ngô Minh Quyền - Phó Bí thư Đoàn các cơ quan Đảng tỉnh, Đảng ủy viên, Bí thư Chi đoàn VKSND tỉnh Cà Mau cùng đoàn viên, thanh niên Chi đoàn VKSND tỉnh và các đơn vị phối hợp.

Với tuổi trẻ VKSND tỉnh Cà Mau, đây không chỉ là một chuyến về nguồn mà còn là dịp để mỗi đoàn viên trực tiếp tìm hiểu những giá trị lịch sử, truyền thống cách mạng được hun đúc qua nhiều thế hệ; từ đó soi chiếu với trách nhiệm của người đoàn viên, người công chức trẻ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn tại đơn vị.

Đoàn viên Chi đoàn VKSND tỉnh Cà Mau tại tọa đàm phát triển du lịch xanh.

Điểm dừng chân đầu tiên của đoàn là Nghĩa trang Hàng Dương. Tại đây, các đoàn viên thành kính dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Trong không gian linh thiêng của Nghĩa trang Hàng Dương, những nén hương được thắp lên như lời tri ân đối với các thế hệ đã dành trọn tuổi thanh xuân cho Tổ quốc. Hoạt động cũng nhắc nhở mỗi đoàn viên, thanh niên về giá trị của hòa bình, độc lập và trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc gìn giữ những thành quả mà cha anh đã đánh đổi bằng sự hy sinh.

Trong hành trình, đoàn viên, thanh niên còn đến thăm gia đình cựu tù chính trị Nguyễn Xuân Viên; tham quan, nghe thuyết minh tại Bảo tàng Côn Đảo, Trại Phú Tường, Chuồng cọp Pháp cùng nhiều địa điểm lịch sử khác.

Những câu chuyện về chế độ nhà tù khắc nghiệt, các hình thức tra tấn, đàn áp cùng ý chí đấu tranh kiên cường của những chiến sĩ cách mạng giúp đoàn viên, thanh niên hiểu thêm về một giai đoạn đặc biệt trong lịch sử dân tộc.

Với đoàn viên ngành Kiểm sát, những trải nghiệm ấy còn mang một ý nghĩa gần gũi với công việc chuyên môn. Pháp luật, công lý và quyền con người không chỉ là những khái niệm trong sách vở, mà là những giá trị đã được gìn giữ, vun đắp qua cả một quá trình đấu tranh lâu dài.

Tuổi trẻ VKSND tỉnh Cà Mau - Theo dấu chân anh hùng.

Bản lĩnh, sự kiên định, ý thức kỷ luật và trách nhiệm của những người chiến sĩ cách mạng từng bị giam cầm tại Côn Đảo cũng là những bài học để thế hệ trẻ ngành Kiểm sát tiếp tục rèn luyện trong quá trình công tác. Từ những dấu tích của quá khứ, mỗi đoàn viên càng ý thức rõ hơn yêu cầu giữ vững bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chấp hành pháp luật, giữ gìn đạo đức công vụ và tận tụy phục vụ Nhân dân.

Bên cạnh hoạt động tham quan, giáo dục truyền thống, hành trình còn tạo không gian giao lưu, trao đổi giữa đoàn viên, thanh niên các đơn vị. Các đoàn viên tham gia giao lưu bóng chuyền hơi nam - nữ, góp phần rèn luyện sức khỏe, tăng cường tinh thần đoàn kết và gắn bó.

Đáng chú ý, tại tọa đàm “Phát triển du lịch địa chỉ đỏ, du lịch xanh gắn với phát triển kinh tế của thanh niên”, đoàn viên, thanh niên cùng trao đổi, chia sẻ các ý tưởng, cách làm nhằm phát huy giá trị của các địa chỉ đỏ gắn với phát triển du lịch xanh, bền vững.

Đây cũng là dịp để đoàn viên Chi đoàn VKSND tỉnh Cà Mau mở rộng nhận thức về vai trò của tuổi trẻ ngoài nhiệm vụ chuyên môn; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, giáo dục pháp luật, an sinh xã hội và phong trào tình nguyện tại địa phương.

Côn Đảo hôm nay đã có nhiều đổi thay, nhưng những dấu tích lịch sử vẫn nhắc nhớ về sự hy sinh của các thế hệ đi trước. Với tuổi trẻ VKSND tỉnh Cà Mau, cách thể hiện sự tri ân thiết thực nhất là nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; rèn luyện bản lĩnh, đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp; chủ động đổi mới và sẵn sàng nhận những phần việc khó.

Hành trình “Theo dấu chân anh hùng - Tuổi trẻ sắt son niềm tin với Đảng” khép lại, nhưng những bài học từ Côn Đảo sẽ tiếp tục là hành trang để tuổi trẻ VKSND tỉnh Cà Mau củng cố niềm tin, phát huy tinh thần xung kích, trách nhiệm trong công tác và trong các hoạt động vì cộng đồng.