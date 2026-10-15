Tuổi trẻ VKSND tỉnh Cà Mau chung tay chăm lo người yếu thế

Quang cảnh buổi thăm hỏi, hỗ trợ tại Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần tỉnh Cà Mau.

Mới đây, Chi đoàn VKSND tỉnh Cà Mau phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần tỉnh Cà Mau tại xã Khánh An, qua đó sẻ chia khó khăn với đơn vị và những người đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại đây.

Tham dự hoạt động có đồng chí Ngô Minh Quyền, Đảng ủy viên, Bí thư Chi đoàn VKSND tỉnh Cà Mau; đồng chí Huỳnh Văn Tươi, nguyên Phó Trưởng phòng 8 VKSND tỉnh Cà Mau; đồng chí Phạm Hoàng Sa, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần tỉnh Cà Mau, cùng đại diện Ban Giám đốc, viên chức Trung tâm và các nhà hảo tâm.

Tại buổi gặp gỡ, đại diện Trung tâm thông tin về tình hình hoạt động, công tác quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng và phục hồi chức năng cho người đang được chăm sóc tại đơn vị; đồng thời chia sẻ những khó khăn, nhu cầu hỗ trợ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Dịp này, Chi đoàn VKSND tỉnh Cà Mau trao tặng Trung tâm 10 thùng mì gói; đồng thời phối hợp các nhà hảo tâm trao số tiền 15 triệu đồng.

Đồng chí Ngô Minh Quyền, Bí thư Chi đoàn VKSND tỉnh Cà Mau, cùng đại diện Ban Giám đốc Trung tâm và các nhà hảo tâm chụp ảnh lưu niệm.

Những phần quà góp thêm nguồn lực phục vụ công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, đồng thời thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của đoàn viên ngành Kiểm sát và cộng đồng đối với những người có hoàn cảnh đặc biệt.

Theo thông tin từ Trung tâm, hiện đơn vị đang quản lý, chăm sóc và nuôi dưỡng 428 người. Đây là công việc đòi hỏi nhiều nguồn lực về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực cũng như sự tận tâm, kiên trì của đội ngũ viên chức, người lao động.

Bên cạnh việc bảo đảm điều kiện sinh hoạt hằng ngày, công tác chăm sóc còn gắn với quá trình hỗ trợ, phục hồi chức năng, cần nhiều thời gian và sự theo dõi thường xuyên. Trong điều kiện nhu cầu thực tế còn lớn, sự đồng hành của các tổ chức, cá nhân góp phần chia sẻ khó khăn và bổ sung nguồn lực cho Trung tâm.

Với những người đang được chăm sóc tại đây, sự quan tâm của xã hội không chỉ nằm ở giá trị vật chất mà còn ở sự thấu hiểu, tôn trọng và sẻ chia. Những hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ thiết thực cũng góp phần động viên đội ngũ trực tiếp làm công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, đồng thời lan tỏa trách nhiệm của cộng đồng đối với các nhóm yếu thế.

Đồng chí Phạm Hoàng Sa, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần tỉnh Cà Mau, phát biểu cảm ơn tại buổi gặp gỡ.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, đồng chí Phạm Hoàng Sa, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm, cảm ơn sự quan tâm của Chi đoàn VKSND tỉnh Cà Mau và các nhà hảo tâm. Đồng chí cũng chia sẻ những khó khăn trong công tác quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng người bệnh và mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của các tổ chức, cá nhân, qua đó góp phần cải thiện điều kiện chăm sóc, nâng cao chất lượng phục vụ những người đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm.

Đối với Chi đoàn VKSND tỉnh Cà Mau, hoạt động lần này tiếp tục thể hiện định hướng gắn công tác Đoàn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan và yêu cầu thực tiễn tại địa phương.

Bên cạnh phát huy tinh thần xung kích trong thực hiện nhiệm vụ, Chi đoàn chú trọng phối hợp tổ chức các hoạt động tình nguyện hướng về cơ sở, chăm lo cho người có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng yếu thế.

Thông qua những việc làm cụ thể, đoàn viên có thêm điều kiện rèn luyện bản lĩnh, đạo đức, tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ Nhân dân; đồng thời góp phần xây dựng hình ảnh tuổi trẻ ngành Kiểm sát trách nhiệm trong công việc, gần gũi và nhân ái trong cuộc sống.

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, Chi đoàn VKSND tỉnh Cà Mau sẽ tiếp tục phối hợp với các tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm triển khai những hoạt động an sinh xã hội phù hợp với điều kiện thực tế, góp phần lan tỏa các giá trị nhân văn và tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.