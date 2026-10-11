Tuổi trẻ Vĩnh Yên chung tay xây dựng đô thị văn minh, hiện đại

Đoàn Thanh niên phường Vĩnh Yên ra quân triển khai Chiến dịch “Mùa hè số cùng VNeID”, hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng các phần mềm và dịch vụ số trên ứng dụng VNeID.

Đều đặn mỗi cuối tuần, màu áo xanh tình nguyện lại xuất hiện quen thuộc trên các tuyến phố chính ở phường Vĩnh Yên. Các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu được duy trì thường xuyên thông qua “Ngày Chủ nhật xanh”, “Ngày thứ 7 tình nguyện”, trở thành nét đẹp trong nếp sống, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) và Nhân dân tham gia. Từ đầu năm đến nay, Đoàn phường đã tổ chức trên 20 buổi ra quân với hơn 1.000 lượt ĐVTN tham gia vệ sinh các tuyến đường tự quản, bóc xóa biển quảng cáo trên các trục đường, tuyến phố.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về phong trào “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp”, Đoàn phường đã tổ chức cho ĐVTN ra quân vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, quét dọn các tuyến đường, làm sạch khu vực công cộng, bóc xóa biển quảng cáo, rao vặt trái phép và tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư. Hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh” đồng loạt toàn quốc lần thứ II năm 2026, Đoàn phường đã thực hiện công trình “Vườn ươm thanh niên” với mong muốn tạo không gian xanh, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và lan tỏa lối sống xanh trong cộng đồng.

Đồng chí Phùng Tiến Mạnh - Phó Bí thư phụ trách Đoàn phường cho biết: “Hoạt động không chỉ góp phần cải thiện cảnh quan, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị mà còn phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong tham gia các hoạt động vì cộng đồng. Qua đó, lan tỏa thông điệp về trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc chung tay bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp. Với mục tiêu “Mỗi hành động nhỏ hôm nay sẽ góp phần tạo nên một Việt Nam xanh - sạch - đẹp cho thế hệ mai sau”, tổ chức Đoàn sẽ là lực lượng xung kích đi đầu vận động ĐVTN và Nhân dân thực hiện các mô hình bảo vệ môi trường hiệu quả, góp phần xây dựng địa phương ngày càng văn minh, phát triển”.

Không chỉ dừng lại ở các hoạt động bảo vệ môi trường, Đoàn Thanh niên phường Vĩnh Yên còn thể hiện sự linh hoạt, tiên phong trong công tác chuyển đổi số, góp phần nâng cao chất lượng quản lý đô thị văn minh. Đội tình nguyện “Thanh niên số”, hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng các phần mềm, ứng dụng và dịch vụ số; triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người”. Đoàn phường tổ chức ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè và Chiến dịch Mùa hè số năm 2026; phối hợp với Công an phường huy động ĐVTN hỗ trợ người dân tích hợp tài khoản An sinh xã hội và thẻ Bảo hiểm y tế trên ứng dụng VNeID tại các nhà văn hóa trên địa bàn phường; tuyên truyền thanh toán không dùng tiền mặt. Qua đó góp phần đưa chuyển đổi số đến gần người dân, hỗ trợ người dân tiếp cận các tiện ích số, nâng cao kỹ năng số và phát huy vai trò của tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số tại địa phương.

Tuổi trẻ phường Vĩnh Yên ra quân hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh” toàn quốc.

Bên cạnh đó, phong trào “Xây dựng nếp sống văn minh đô thị” còn được lồng ghép qua việc duy trì các mô hình tuyến đường thanh niên tự quản “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn”, vận động đoàn viên tuân thủ Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, không lấn chiếm lòng đường, hè phố làm nơi kinh doanh. Đoàn phường tiếp tục triển khai các hoạt động đảm bảo trật tự an toàn giao thông, duy trì mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”, tuyên truyền “Nói không với rượu, bia khi tham gia giao thông”. Hiệu quả từ các phần việc thanh niên tham gia xây dựng đô thị văn minh tại phường Vĩnh Yên không chỉ đo đếm bằng những con số hay những tuyến đường sạch đẹp, mà lớn hơn là nhận thức và ý thức trách nhiệm của mỗi ĐVTN đã được nâng cao rõ rệt.

Bằng những hành động cụ thể, thiết thực và tinh thần xung kích, tuổi trẻ phường Vĩnh Yên đang tiếp tục khẳng định bản lĩnh, đóng góp sức trẻ cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, đáng sống.