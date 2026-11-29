Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thanh Nhã phát biểu tại cuộc thi. Ảnh: Thanh Hòa- TTXVN

Ngày 29/11, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Vĩnh Long phối hợp với Ban Giám đốc Đại học Trà Vinh tổ chức Vòng Chung kết Cuộc thi “Dự án, ý tưởng khởi nghiệp tỉnh Vĩnh Long năm 2026”, với 14 dự án, ý tưởng tiêu biểu được tuyển chọn từ gần 250 bài dự thi trên toàn tỉnh.

Nhóm tác giả trình bày ý tưởng DY FOOD - Bánh canh dừa sáp gói đông lạnh của Đoàn trường THCS & THPT Phong Thạnh, xã Phong Thạnh tại cuộc thi. Ảnh: Thanh Hòa - TTXVN

Với chủ đề “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, phát huy tài nguyên bản địa, ứng dụng khoa học công nghệ vì tỉnh Vĩnh Long phát triển xanh, bền vững”, cuộc thi hướng đến khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên; đồng thời tạo môi trường kết nối, hỗ trợ các ý tưởng có triển vọng từng bước hiện thực hóa trong thực tiễn.

Ý tưởng Mật thanh long - Tinh hoa từ trái thanh long Việt của sinh viên Lê Thị Anh Thư, Đoàn trường Đại học Cửu Long xuất sắc giành giải Nhất. Ảnh: Thanh Hòa - TTXVN

Tại vòng Chung kết, tác giả, nhóm tác giả 14 dự án, ý tưởng được lựa chọn đã trình bày, thuyết minh và trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo. Kết quả cuộc thi, ở bảng dự án, giải Nhất thuộc về dự án "BN Mushroom – Công nghệ giống và chuyển giao kỹ thuật, phát triển chuỗi nấm bền vững" của tác giả Nguyễn Văn Bắc, Đoàn phường Cái Vồn. Giải Nhì được trao cho dự án "EcoFrog – Thức ăn chăn nuôi cho ếch từ phụ phẩm nông nghiệp" của nhóm tác giả: Võ Thị Tuyết Nhi, Bùi Lê Thảo Vy, Đoàn trường Trung học phổ thông Huỳnh Tấn Phát, xã Châu Hưng. Giải Ba thuộc về dự án "VINIPPA – Hệ sinh thái sản phẩm từ mật hoa dừa nước" của nhóm tác giả: Lê Trường Huy, Lê Đình Hoàng Vy và Triệu Ngọc Nguyên, Đoàn Đại học Trà Vinh.

Nhóm tác giả Đoàn trường THPT Trà Ôn, xã Trà Ôn trình bày Dự án Ghế thông minh ứng dụng AI hỗ trợ người già và người khuyết tật tại cuộc thi. Ảnh: Thanh Hòa - TTXVN

Ở bảng ý tưởng, giải Nhất được trao cho tác giả Lê Thị Anh Thư, Đoàn Đại học Cửu Long với ý tưởng "Mật thanh long- Tinh hoa từ trái thanh long Việt"; giải Nhì thuộc về ý tưởng "nghiên cứu tận dụng vỏ sầu riêng làm nguyên liệu sản xuất than sinh học (Biochar)" của nhóm tác giả: Lý Hồng Linh, Võ Quang Viễn, Đinh Thị Mỹ Quyên, Đoàn Đại học Trà Vinh; giải Ba thuộc về ý tưởng "Sốt chanh dây mặn, ngọt – Nâng tầm giá trị từ trái chanh dây" của nhóm tác giả: Huỳnh Thanh Nguyên, Huỳnh Thị Ngọc Hà, Tô Ngọc Quỳnh, Đoàn Đại học Cửu Long.

Ý tưởng Mật thanh long của tác giả Lê Thị Anh Thư, Đoàn Đại học Cửu Long xuất sắc giành giải Nhất. Ảnh: Thanh Hòa - TTXVN

Đánh giá về chất lượng cuộc thi, ông Nguyễn Văn Tiền, thành viên Hội đồng tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp quốc gia phía Nam, Chủ tịch Hội đồng cố vấn khởi nghiệp tỉnh Vĩnh Long cho biết, các dự án năm nay có chất lượng khá đồng đều, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế và tài nguyên bản địa, đồng thời biết kết hợp ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số vào phát triển sản phẩm. Nhiều đội thi đã có sản phẩm mẫu, tiếp nhận phản hồi từ người tiêu dùng để tiếp tục hoàn thiện, cho thấy khả năng thương mại hóa trong thời gian tới khá khả quan, thậm chí có tiềm năng phát triển thành doanh nghiệp. Tuy nhiên, bên cạnh lợi thế về ý tưởng và sản phẩm, các nhóm cần quan tâm hơn đến năng lực quản trị, nhất là xây dựng cơ cấu tài chính, kiểm soát chi phí và quản lý dòng tiền. Đây là những yếu tố quan trọng quyết định khả năng duy trì và phát triển bền vững của dự án khi đưa ra thị trường.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thanh Nhã (trái) trao hoa cảm ơn Ban Giám khảo. Ảnh: Thanh Hòa- TTXVN

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thanh Nhã nhấn mạnh, trong bối cảnh chuyển đổi số, kinh tế xanh và hội nhập quốc tế, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ngày càng trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đối với thanh niên, khởi nghiệp không chỉ là con đường tạo dựng sự nghiệp, còn là cơ hội phát huy tri thức, năng lực sáng tạo, khai thác tiềm năng quê hương và đóng góp những giá trị thiết thực cho cộng đồng.

Ban Tổ chức trao giải ở bảng Dự án cho tác giả, nhóm tác giả. Ảnh: Thanh Hòa - TTXVN

Vĩnh Long có nhiều lợi thế về nông nghiệp, tài nguyên bản địa, văn hóa và du lịch sinh thái để hình thành các mô hình khởi nghiệp mang bản sắc riêng. Thời gian qua, phong trào khởi nghiệp trong thanh niên tỉnh từng bước phát triển, xuất hiện nhiều ý tưởng, mô hình gắn với tiềm năng, thế mạnh địa phương, chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới phương thức sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và khả năng tiếp cận thị trường.

Ban Tổ chức trao giải ở bảng Ý tưởng cho tác giả, nhóm tác giả. Ảnh: Thanh Hòa- TTXVN

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Vĩnh Long kỳ vọng cuộc thi không chỉ dừng lại ở việc lựa chọn những dự án xuất sắc, còn tạo động lực để các ý tưởng tiếp tục được hoàn thiện, kết nối nguồn lực, từng bước đi vào cuộc sống. Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục phối hợp với nhà trường, chuyên gia, doanh nghiệp và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp để đồng hành cùng thanh niên, chú trọng hỗ trợ các dự án có tiềm năng, tháo gỡ khó khăn về kiến thức, công nghệ, vốn và thị trường.

Ban Tổ chức trao giải Nhất, Nhì, Ba ở bảng Ý tưởng cho tác giả, nhóm tác giả. Ảnh: Thanh Hòa - TTXVN

Thông qua cuộc thi, tuổi trẻ Vĩnh Long có thêm cơ hội phát huy năng lực sáng tạo, biến những lợi thế, nguồn tài nguyên bản địa thành sản phẩm có giá trị gia tăng, góp phần hình thành các mô hình kinh tế trẻ, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương theo hướng xanh và bền vững.