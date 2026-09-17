Góp sức thanh niên

Thời gian qua, màu áo xanh thanh niên đã hiện diện ở nhiều vùng quê tỉnh Vĩnh Long, từ những tuyến đường dân sinh đến các công trình giao thông nông thôn, góp sức cùng địa phương chỉnh trang cảnh quan, cải thiện hạ tầng và xây dựng diện mạo nông thôn mới.

Từ năm 2022 đến nay, tuổi trẻ Vĩnh Long chung tay xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh với hơn 15.000 công trình, phần việc thanh niên.

Anh Mai Trung Bình, Bí thư Đoàn phường Tân Ngãi (tỉnh Vĩnh Long), cho biết hưởng ứng ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới, tuổi trẻ địa phương duy trì nhiều hoạt động thiết thực như vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, dặm vá các tuyến đường đang xuống cấp, tạo điều kiện để học sinh và người dân lưu thông an toàn.

"Mỗi hoạt động tuy quy mô nhỏ nhưng là hành động thiết thực của đoàn viên, thanh niên, góp phần chia sẻ trách nhiệm với địa phương", anh Bình nói.

Không chỉ lực lượng đoàn viên, thanh niên tại cơ sở, sinh viên các trường đại học trên địa bàn tỉnh cũng tích cực tham gia những phần việc gắn với nhu cầu thực tế ở khu vực nông thôn.

Những ngày cuối tháng 8, tranh thủ thời tiết thuận lợi, đoàn viên, sinh viên Trường Đại học Xây dựng Miền Tây về xã Cái Nhum tham gia đổ sàn cầu giao thông nông thôn Vàm Lịch.

Tại công trình, mỗi người một việc, người khuân vác vật liệu, người chuẩn bị mặt bằng, người trực tiếp tham gia hoàn thiện sàn cầu. Những đôi tay vốn quen với giảng đường, bản vẽ và sách vở nay hòa vào công việc tại công trường.

"Mỗi người góp một chút sức giúp công trình sớm hoàn thành, người dân đi lại thuận tiện hơn. Đây là ngày tham gia tình nguyện thật ý nghĩa", sinh viên Nguyễn Duy Khiêm chia sẻ.

Lực lượng đoàn viên cùng tham gia xây dựng cầu tại xã Cái Nhum.

Những công trình đi từ nhu cầu thực tế

Ông Trần Trí Cường, Bí thư Tỉnh đoàn Vĩnh Long cho biết, từ năm 2022 đến nay, các cấp bộ Đoàn tỉnh Vĩnh Long đã triển khai phong trào "Tuổi trẻ Vĩnh Long chung tay xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh" với hơn 15.000 công trình, phần việc thanh niên.

Các hoạt động tập trung vào những nội dung thiết thực như xây dựng hạ tầng, chỉnh trang cảnh quan, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và hỗ trợ chuyển đổi số cho đoàn viên, thanh niên và người dân khu vực nông thôn.

Trong đó, tuổi trẻ toàn tỉnh đã vận động xây dựng, bàn giao 1.179 căn nhà; xây dựng, sửa chữa 302 cầu giao thông nông thôn; bê tông hóa, sửa chữa gần 337km đường nông thôn và thực hiện hơn 190km công trình "Thắp sáng đường quê".

Cùng với đó, lực lượng đoàn viên thanh niên cũng tham gia đã trồng mới, chăm sóc hơn 3,59 triệu cây xanh, hoa kiểng; thực hiện và duy trì hơn 105 km tuyến đường thanh niên kiểu mẫu "Sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn"; thu gom, xử lý hơn 3.000 tấn rác thải và triển khai nhiều mô hình phòng, chống rác thải nhựa.

Tuổi trẻ Vĩnh Long chung tay bảo vệ môi trường.

Đây là những công trình có giá trị sử dụng trực tiếp, góp phần chung tay bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, cải thiện điều kiện đi lại, sinh hoạt, sản xuất của người dân và từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn.

Ông Trần Trí Cường, Bí thư Tỉnh đoàn Vĩnh Long chia sẻ, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xác định điều quan trọng không phải thực hiện được bao nhiêu công trình, mà là mỗi công trình có giải quyết được nhu cầu cụ thể của người dân hay không và có tạo ra giá trị sử dụng lâu dài hay không.

"Điều chúng tôi đánh giá cao là phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, lựa chọn đúng những việc người dân và địa phương đang cần. Những cây cầu, tuyến đường mới giúp kết nối khu dân cư, thuận lợi hơn cho giao thương, vận chuyển hàng hóa; những tuyến đường được chiếu sáng góp phần bảo đảm an toàn, tạo diện mạo khang trang hơn cho các vùng quê. Mỗi công trình đều hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và góp phần xây dựng diện mạo nông thôn Vĩnh Long ngày càng khang trang, văn minh, hiện đại", Bí thư Tỉnh đoàn Vĩnh Long nói.