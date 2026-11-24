Đoàn xã Vĩnh Chân tích cực hỗ trợ, hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng VNeID, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong công cuộc chuyển đổi số tại địa phương.

Đồng chí Hà Thị Kim Dung - Bí thư Đoàn xã cho biết: “Để phong trào Đoàn thực sự lan tỏa và đi vào chiều sâu, cần nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của thanh niên, phát huy tính chủ động của các chi đoàn, tạo điều kiện để mỗi đoàn viên được đóng góp bằng những việc làm cụ thể. Hoạt động Đoàn phải hướng về cơ sở, gắn với đời sống Nhân dân, qua đó khơi dậy tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ đối với quê hương”.

Từ định hướng đó, Đoàn xã chú trọng củng cố lực lượng nòng cốt tại các thôn, phát huy vai trò của các cơ sở Đoàn trực thuộc; phân công nhiệm vụ cụ thể theo từng địa bàn, lĩnh vực, đồng thời tăng cường phối hợp với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, nhà trường... Cách làm này góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức phong trào, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và huy động các nguồn lực xã hội chung tay vì cộng đồng.

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, Đoàn xã phát huy vai trò xung kích, chủ động đảm nhận những phần việc thiết thực, đưa công nghệ đến gần hơn với người dân. Toàn xã duy trì 25/25 tổ công nghệ số cộng đồng lấy thanh niên làm nòng cốt. Từ đầu năm đến nay, gần 1.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia hoạt động của các tổ; tổ chức 5 hoạt động nâng cao năng lực số cho 350 đoàn viên, thanh thiếu niên và 12 hoạt động hỗ trợ sử dụng tài khoản thanh toán điện tử. Đặc biệt, các đội thanh niên tình nguyện phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công xã hỗ trợ hơn 2.000 lượt người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, VNeID và thanh toán trực tuyến. Cùng với đó, Đoàn xã duy trì trang Facebook, fanpage với gần 2.000 lượt theo dõi và 11 trang mạng xã hội của các cơ sở Đoàn, góp phần đổi mới công tác tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, những việc làm đẹp trong cộng đồng.

Bên cạnh đó, tuổi trẻ Vĩnh Chân tích cực tham gia bảo vệ môi trường, chung tay xây dựng nông thôn mới thông qua các hoạt động “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”. Các hoạt động thu hút trên 1.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, chỉnh trang cảnh quan nhà văn hóa, cơ quan, đơn vị và trồng cây xanh...

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, Đoàn xã triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, trao tặng hàng trăm suất quà, hỗ trợ gạo cho người cao tuổi neo đơn, gia đình chính sách, hộ nghèo và hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, các hoạt động tri ân nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ được tổ chức trang trọng, ý nghĩa với việc chỉnh trang nghĩa trang, nhà bia tưởng niệm, thắp nến tri ân tại 4 nghĩa trang liệt sĩ và thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách...

Công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng tiếp tục được Đoàn xã quan tâm với nhiều hoạt động thiết thực. Từ đầu năm đến nay, Đoàn xã và Hội đồng Đội xã đã trao 179 suất quà trị giá hơn 63 triệu đồng, vận động trao 34 suất học bổng trị giá 12,2 triệu đồng tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức 7 hành trình về nguồn, thu hút hơn 2.100 lượt thiếu nhi tham gia. Qua đó, góp phần chăm lo đời sống, giáo dục truyền thống, bồi đắp lòng yêu nước và ý thức trách nhiệm cho thế hệ măng non.

Cùng với các phong trào tình nguyện, Đoàn xã chú trọng xây dựng tổ chức vững mạnh, nâng cao chất lượng cán bộ, đoàn viên thông qua chuẩn hóa dữ liệu, ứng dụng công nghệ số trong quản lý và đổi mới sinh hoạt chi đoàn. Toàn xã có 820 đoàn viên đăng ký trên hệ thống, 100% đoàn viên tham gia Chương trình “Rèn luyện đoàn viên” năm 2026. Từ đầu năm đến nay, kết nạp 174 đoàn viên mới, giới thiệu 51 đoàn viên ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, trong đó, 24 đồng chí được kết nạp Đảng. Đây là nền tảng quan trọng để xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, đồng thời bổ sung nguồn cán bộ trẻ, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở.

Thời gian tới, Đoàn xã Vĩnh Chân tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh các phong trào tình nguyện, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế; chú trọng xây dựng các công trình, phần việc thiết thực, gắn với nhiệm vụ phát triển địa phương. Với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, tuổi trẻ Vĩnh Chân tiếp tục phát huy sức trẻ, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.