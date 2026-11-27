Chương trình là diễn đàn trao đổi chuyên môn, kết nối nguồn lực, mở ra những cơ hội hợp tác giữa các đơn vị trong hệ sinh thái PETROVIETNAM, đồng thời phát huy vai trò xung kích, sáng tạo và trách nhiệm của tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Các đại biểu tại Hội thảo.

Tham dự chương trình có đồng chí Phạm Đăng An - Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM); đồng chí Lê Hoài Bắc - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên PETROVIETNAM; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Tập đoàn; đại diện các tổ chức Đoàn cùng đội ngũ cán bộ chuyên môn đến từ Bộ máy Quản lý và Điều hành PETROVIETNAM, PV GAS, PVEP, PTSC, PV Drilling, BIENDONG POC, PVI và các đơn vị khách mời.

Quang cảnh chung tại Hội thảo.

Phát huy vai trò tuổi trẻ trong chiến lược phát triển dịch vụ ngoài

Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Hoàng Thanh Bình - Bí thư Đoàn Thanh niên Vietsovpetro nhấn mạnh, bên cạnh nhiệm vụ thăm dò và khai thác dầu khí, đẩy mạnh dịch vụ ngoài chính là hướng đi quan trọng nhằm phát huy tối đa năng lực công nghệ, cơ sở vật chất cùng bề dày kinh nghiệm tích lũy suốt chặng đường 45 năm hình thành và phát triển của Liên doanh, qua đó mở rộng thị trường, nâng cao sức cạnh tranh và gia tăng giá trị cho Vietsovpetro.

Đồng chí Hoàng Thanh Bình, Bí thư Đoàn Vietsovpetro phát biểu khai mạc Hội thảo.

Trong hành trình đó, đội ngũ cán bộ, kỹ sư và người lao động trẻ giữ vai trò nòng cốt nhờ nền tảng chuyên môn vững vàng, khả năng tiếp cận công nghệ mới và tinh thần đổi mới sáng tạo. Đồng chí kỳ vọng các tham luận tại Hội thảo không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu năng lực, thế mạnh của từng đơn vị mà còn làm rõ những công việc đoàn viên đang trực tiếp đảm nhận, những khó khăn cần tháo gỡ và những sáng kiến, giải pháp có khả năng triển khai, nhân rộng.

Bên cạnh năng lực chuyên môn, đồng chí nhấn mạnh văn hóa trách nhiệm cần được thể hiện bằng những hành động cụ thể: làm đúng quy trình, giữ vững an toàn và chất lượng, chủ động phối hợp, thực hiện đến cùng những cam kết với đồng nghiệp, khách hàng và đối tác. Qua đó, hoạt động Đoàn phải ngày càng gắn chặt với nhiệm vụ chuyên môn, đóng góp thiết thực vào việc thực hiện các mục tiêu sản xuất kinh doanh của Vietsovpetro.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được tiếp cận 4 bài giới thiệu chuyên sâu, phản ánh năng lực cung cấp dịch vụ của Vietsovpetro cũng như những đóng góp cụ thể của lực lượng trẻ trong các lĩnh vực dầu khí và năng lượng.

Phòng Tiếp thị - Dịch vụ Vietsovpetro giới thiệu toàn diện năng lực dịch vụ của Vietsovpetro trên nhiều lĩnh vực

Bài Tham luận của Phòng Tiếp thị - Dịch vụ đã giới thiệu toàn diện năng lực dịch vụ của Vietsovpetro trên nhiều lĩnh vực: từ nghiên cứu, thiết kế, khoan, xây lắp công trình biển, vận hành khai thác, bảo dưỡng sửa chữa đến vận tải biển, logistics và điện gió. Nội dung trình bày cho thấy thế mạnh nổi trội của đơn vị trong việc tích hợp nguồn lực kỹ thuật và cơ sở hạ tầng nhằm cung cấp các gói giải pháp đồng bộ cho thị trường trong và ngoài nước.

Xí nghiệp Khai thác dầu khí tập trung giới thiệu năng lực vận hành, bảo dưỡng công trình (O&M), kết nối mỏ (Tie-in), can thiệp giếng...

Đoàn Thanh niên Xí nghiệp Khai thác dầu khí tập trung giới thiệu năng lực vận hành, bảo dưỡng công trình (O&M), kết nối mỏ (Tie-in), can thiệp giếng, tối ưu hóa khai thác bằng phương pháp gaslift và các giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả khai thác. Đáng chú ý, tính đến tháng 10/2026, trong số 20 sáng kiến cấp Vietsovpetro của Xí nghiệp, đoàn viên thanh niên tham gia với vai trò tác giả hoặc đồng tác giả tại 14 sáng kiến, chiếm 70%, thể hiện sự đóng góp trực tiếp của lực lượng trẻ trong tối ưu hóa sản xuất và phát triển dịch vụ kỹ thuật dầu khí.

Xí nghiệp Cơ điện mang đến những chia sẻ về hành trình chuyển đổi từ năng lực cơ điện dầu khí truyền thống sang làm chủ các dịch vụ kỹ thuật điện gió.

Đoàn Thanh niên Xí nghiệp Cơ điện mang đến những chia sẻ về hành trình chuyển đổi từ năng lực cơ điện dầu khí truyền thống sang làm chủ các dịch vụ kỹ thuật điện gió. Đến nay, Xí nghiệp đã phát triển 11 loại hình dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa turbine điện gió, trong đó nhiều đoàn viên, kỹ sư trẻ đảm nhiệm các vị trí quan trọng như trưởng nhóm công tác, giám sát kỹ thuật hiện trường, kỹ sư vật liệu và cán bộ quản lý an toàn. Tiêu biểu là dự án sửa chữa hai cánh turbine điện gió có mức độ hư hỏng phức tạp tại Lâm Đồng, được hoàn thành trong 18 ngày, đáp ứng yêu cầu về an toàn và chất lượng.

Xí nghiệp Dịch vụ giới thiệu hệ sinh thái logistics cảng biển tích hợp với thế mạnh về cơ sở hạ tầng, kho bãi, vận tải, nâng hạ, cung ứng vật tư và dịch vụ hậu cần dầu khí.

Trong khi đó, Đoàn Thanh niên Xí nghiệp Dịch vụ Cảng và Cung ứng Vật tư Thiết bị giới thiệu hệ sinh thái logistics cảng biển tích hợp với thế mạnh về cơ sở hạ tầng, kho bãi, vận tải, nâng hạ, cung ứng vật tư và dịch vụ hậu cần dầu khí. Theo tham luận, doanh thu dịch vụ ngoài của Xí nghiệp năm 2025 tăng 52,8% so với năm 2024, gấp 2,18 lần so với năm 2023. Dấu ấn tuổi trẻ còn được thể hiện qua việc xây dựng website quảng bá dịch vụ bằng ba ngôn ngữ Việt - Anh - Nga, ứng dụng chuyển đổi số và phát triển Webapp quản lý HSE với 13 phân hệ phục vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Qua các tham luận, có thể thấy lực lượng trẻ Vietsovpetro đang hiện diện ở nhiều mắt xích quan trọng của chuỗi giá trị dịch vụ, từng bước chuyển từ tiếp nhận, học hỏi sang trực tiếp làm chủ công nghệ, chủ động đề xuất giải pháp và tạo ra những giá trị thiết thực cho doanh nghiệp.

Kết nối chuyên môn, mở rộng cơ hội hợp tác trong hệ sinh thái PETROVIETNAM

Một trong những điểm nhấn của Hội thảo là phiên thảo luận sôi nổi, thực chất giữa các đại biểu, tập trung vào những bài toán kỹ thuật, nhu cầu dịch vụ và khả năng phối hợp giữa các đơn vị.

Đại diện thanh niên Bộ máy Quản lý và Điều hành PETROVIETNAM, đồng chí Phạm Hồng Sơn Bí thư Đoàn đã trao đổi về các dự án RC-12, BK-26, giải pháp tối ưu hóa khai thác đối với các mỏ trong giai đoạn cuối vòng đời, nâng cao hệ số thu hồi dầu, ứng dụng gaslift và đồng bộ cơ sở dữ liệu phục vụ sản xuất. Đại diện PV GAS, đồng chí Lê Hoài Bắc Bí thư Đoàn gợi mở các nội dung liên quan đến việc tận thu, khai thác hiệu quả nguồn khí trong nước và khả năng kết nối các năng lực kỹ thuật hiện có.

Các đại biểu trao đổi sôi nổi tại hội thảo.

Từ góc độ quản trị rủi ro, đại diện PVI, đồng chí Phan Trương Thái, Bí thư Đoàn PVI trao đổi về các giải pháp kiểm soát rủi ro, giảm thiểu tai nạn lao động và nâng cao chất lượng quản lý an toàn trong quá trình cung cấp dịch vụ. Đại diện PTSC, đồng chí Vũ Văn Chính đề cập đến khả năng phối hợp trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật, vận hành và bảo dưỡng công trình (O&M), phát huy thế mạnh bổ trợ giữa các đơn vị.

Đại diện BIENDONG POC, đồng chí Lê Thị Vũ Ngân, Bí thư Đoàn quan tâm đến các giải pháp địa chấn, năng lực nghiên cứu và khả năng kết nối đội ngũ chuyên gia có trình độ chuyên môn sâu.

Bên cạnh đó, đại diện PV Drilling, đồng chí Nguyễn Thúy Vi, Bí thư Đoàn trao đổi về định hướng phát triển dịch vụ, đào tạo và chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của các dự án mới; đại diện PVEP, đồng chí Trần Đức Thuận gợi mở khả năng phối hợp trong các lĩnh vực điện gió, vận hành, bảo dưỡng công trình và logistics.

Những ý kiến tại Hội thảo không chỉ giúp các đơn vị hiểu rõ hơn năng lực, thế mạnh của nhau mà còn bước đầu nhận diện những nhu cầu thực tế, tạo tiền đề cho việc kết nối chuyên gia, chia sẻ nguồn lực, phối hợp nghiên cứu và triển khai các dịch vụ phù hợp trong thời gian tới.

Đồng chí Phạm Đăng An: Phát huy trí tuệ, sức sáng tạo và vai trò tiên phong của tuổi trẻ trong việc kiến tạo những giá trị mới cho doanh nghiệp

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, đồng chí Phạm Đăng An, Bí thư Đoàn Thanh niên PETROVIETNAM nhấn mạnh, trong bối cảnh Tập đoàn đang mở rộng hoạt động và từng bước vươn ra thị trường quốc tế, sự tương đồng về năng lực cung cấp dịch vụ giữa các đơn vị không nên được nhìn nhận là sự chồng chéo hay cạnh tranh nội bộ, mà cần được xem là cơ hội để bổ trợ, liên kết nguồn lực, phát huy thế mạnh của từng doanh nghiệp và nâng cao năng lực cạnh tranh chung của toàn Tập đoàn.

Đồng chí đề nghị các hội thảo chuyên môn trong thời gian tới không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu năng lực, thế mạnh của từng đơn vị mà cần tập trung giải quyết những bài toán thực tiễn của doanh nghiệp, đặc biệt là tăng trưởng doanh thu gắn với lợi nhuận và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đồng thời, cần tiếp tục đổi mới nội dung, mở rộng phạm vi kết nối sang các lĩnh vực khí, điện, năng lượng và các lĩnh vực khác trong hệ sinh thái PETROVIETNAM, phát huy trí tuệ, sức sáng tạo và vai trò tiên phong của tuổi trẻ trong việc kiến tạo những giá trị mới cho doanh nghiệp.

Lan tỏa văn hóa trách nhiệm - Nền tảng để làm chủ công việc

Tiếp nối nội dung Hội thảo, chương trình Tọa đàm “Trách nhiệm để làm chủ công việc - Đúng chuẩn mực, trọn lương tâm” do Thạc sĩ Vũ Thị Thanh Thủy - Chuyên gia nhân sự cấp cao, Hiệp hội Nhân sự Hoa Kỳ dẫn dắt đã mang đến những góc nhìn thiết thực về mối quan hệ giữa năng lực chuyên môn, văn hóa doanh nghiệp và trách nhiệm cá nhân.

Thạc sĩ Vũ Thị Thanh Thủy chia sẻ tại tọa đàm.

Từ truyền thống tiên phong, sẵn sàng cống hiến của các thế hệ thanh niên đến những yêu cầu phát triển mới của Vietsovpetro, chuyên gia đã gợi mở ba sứ mệnh của tuổi trẻ trong giai đoạn hiện nay: tiên phong thay đổi chính mình, đồng hành cùng quá trình tái cấu trúc; tiên phong làm chủ công nghệ, biến chuyển đổi số thành kết quả thực tế; tiên phong đổi mới tư duy kinh doanh, hướng đến những giá trị mà khách hàng thực sự cần.

Đại biểu trao đổi với giảng viên tại tọa đàm.

Thông qua các tình huống thực tiễn trong công việc, chuyên gia cùng các đại biểu đã làm rõ nội hàm của hai giá trị “Đúng chuẩn mực” và “Trọn lương tâm”. Trong đó, đúng chuẩn mực là sự tự giác tuân thủ quy trình, kỷ luật, nguyên tắc an toàn và chất lượng; trọn lương tâm là tinh thần tận tâm, chủ động làm tốt hơn yêu cầu tối thiểu, chịu trách nhiệm đến cùng đối với kết quả công việc.

Tọa đàm góp phần giúp mỗi cán bộ, đoàn viên nhận thức sâu sắc hơn rằng làm chủ công việc không chỉ là hoàn thành nhiệm vụ được giao mà còn phải hiểu mục tiêu chung, chủ động cải tiến, phối hợp hiệu quả và có trách nhiệm với những giá trị mà công việc của mình mang lại cho tập thể, doanh nghiệp và khách hàng.

Gắn kết đồng đội, đưa văn hóa Vietsovpetro vào trải nghiệm thực tiễn

Bên cạnh các nội dung chuyên môn, hoạt động Teambuilding theo mô hình Amazing Race được xây dựng gắn với ba chủ đề: “Đúng chuẩn mực”, “Kết nối trách nhiệm” và “Chuỗi giá trị dịch vụ”.

Thông qua các thử thách mang tính tương tác, mô phỏng những yêu cầu trong môi trường làm việc, các thành viên cùng phát huy khả năng tư duy, phân công nhiệm vụ, tuân thủ quy trình, phối hợp nguồn lực và giải quyết các tình huống hướng đến mục tiêu chung.

Teambuilding theo mô hình Amazing Race được xây dựng gắn với ba chủ đề: “Đúng chuẩn mực”, “Kết nối trách nhiệm” và “Chuỗi giá trị dịch vụ”.

Không chỉ tạo không khí sôi nổi, tăng cường giao lưu giữa cán bộ, đoàn viên Vietsovpetro và các đơn vị trong Tập đoàn, hoạt động còn góp phần chuyển tải sinh động những thông điệp về kỷ luật, trách nhiệm, sáng tạo và tinh thần đồng đội; đưa các giá trị văn hóa doanh nghiệp từ nhận thức trở thành những trải nghiệm thực tế.

Từ kết nối tri thức đến kiến tạo giá trị cho đơn vị

Hội thảo và Tọa đàm đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên về định hướng phát triển dịch vụ ngoài của Vietsovpetro; lan tỏa những mô hình, sáng kiến và kinh nghiệm thực tiễn của lực lượng trẻ; đồng thời mở ra không gian kết nối, hợp tác trong nhiều lĩnh vực như tối ưu hóa khai thác dầu khí, dịch vụ kỹ thuật, vận hành và bảo dưỡng công trình, năng lượng tái tạo, logistics, đào tạo nguồn nhân lực và quản trị rủi ro.

Tiếp thu những ý kiến tại Hội thảo, Đoàn Thanh niên Vietsovpetro có thêm cơ sở để tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng chuyên sâu và thực chất hơn, từng bước xây dựng mạng lưới kết nối cán bộ, kỹ sư trẻ giữa các đơn vị trong Tập đoàn, thúc đẩy chia sẻ tri thức, nghiên cứu, đề xuất giải pháp cho những bài toán cụ thể của đơn vị.

Thành công của chương trình cũng cho thấy vai trò của tổ chức Đoàn không chỉ dừng lại ở công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên mà còn là cầu nối giữa các nguồn lực chuyên môn, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tăng cường hợp tác và kiến tạo giá trị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Với tinh thần đoàn kết, tiên phong, sáng tạo và trách nhiệm, tuổi trẻ Vietsovpetro tiếp tục phát huy truyền thống 45 năm xây dựng và phát triển của Vietsovpetro, chủ động học hỏi, làm chủ công nghệ, mở rộng tư duy hợp tác và nâng cao năng lực chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu sản xuất kinh doanh, chiến lược phát triển của Vietsovpetro và PETROVIETNAM trong giai đoạn mới.

Tuổi trẻ Dầu khí - Tuổi trẻ Vietsovpetro thể hiện quyết tâm viết tếp những trang sử hào hùng của những "Người đi tìm lửa".

Từ truyền thống của những thế hệ đi tìm lửa đến khát vọng kiến tạo những giá trị mới, tuổi trẻ Vietsovpetro hôm nay không chỉ là lực lượng kế thừa mà còn là lực lượng tiên phong, chủ động kết nối và đồng hành cùng doanh nghiệp trên hành trình phát triển bền vững.